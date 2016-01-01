Советы садоводу: как бороться со смородиновым клещом

Смородина – самая распространенная ягодная культура среди садоводов, которая при хорошей агротехнике одаривает щедрым урожаем вкусных полезных ягод. Однако в течение теплого времени года на эти ягоды нередко покушаются и многочисленные вредители.
Смородиновый почковой клещ: откуда он берется
Один из самых прожорливых и злостных вредителей смородины – смородиновый почковый клещ, широко распространенный во всех регионах страны.
Он чаще вредит черной смородине, но покушается также на красные и белые разновидности культуры.
Единичный экземпляр почкового клеща имеет крошечный размер – от 0,15 до 0,3 мм, однако «берет» смородину своей огромной численностью: в течение сезона на одном кусте может орудовать до нескольких тысяч таких особей.
Чтобы не допустить массового размножения этого вредителя, который может погубить не только урожай, но со временем и сами растения, сильно их, ослабляя, следует уметь определять первые признаки его появления, а также взять на заметку методы, помогающие избавить ягодник от его нашествия.
Чаще всего почковой клещ попадает на участок вместе с зараженными саженцами, однако может переноситься ветром, птицами и контактным путем – от куста к кусту, например, через садовый инвентарь или одежду человека. И название свое он получил неслучайно: почковой клещ практически весь свой жизненный цикл проводит внутри почек кустарника.
Внимательный садовод без труда определит его появление на кустах: поврежденные почки увеличиваются в размере почти в 2 раза, по сравнению со здоровой почкой, становятся округлыми и похожими на миниатюрные кочаны капусты.
Поврежденные почки обычно не дают побегов и листьев (если и дают, то нежизнеспособные) и через время отмирают. Данный вредитель опасен еще и тем, что может являться переносчиком вирусных инфекций, например, курчавости смородины, которая не лечится и приводит к неминуемой гибели кустарника.
Почковой клещ зимует в почках ягодника, а весной при установлении температуры +10-12°С активизирует свою деятельность. Самки производят яйцекладку в почках, а через неделю в каждой из них вылупляется до 1000 молодых особей, которым со временем становится тесно, и они в поисках пропитания выходят наружу – в поисках других молодых почек, заселяя постепенно весь кустарник, а за ним – и соседние. Пораженный почковым клещом куст запаздывает в развитии, весной отличается слабым цветением, летом имеет «растрепанный» вид – выделяется деформированными ветвями с морщинистыми листьями, желтеющими ближе к краю и малым количеством ягод, большая часть которых опадает еще до начала созревания. А осенью на нем появляется еще больше вздутых почек, заселенных новыми поколениями вредителя, устроившимися на зимовку.
Почковой клещ и его личинки очень чувствительны к высоким температурам, поэтому при первых признаках поражения кустарника имеет смысл обработать его обыкновенным кипятком.
Процедуру эту можно проводить ранней весной или осенью после опадания листьев. Кипяток, пока его несут в сад, переливают из ведра в лейку и т.п. немного остывает, поэтому самим растениям вреда не наносит, а вот вредители после горячего душа неминуемо гибнут в своих укрытиях. Для большей эффективности куст стоит сначала стянуть к центру бечевкой, а затем окатить горячей водой из лейки. Однако весной такую процедуру следует провести в приемлемые сроки – когда только сошел снег и немного потеплело, почки на кустарнике набухли, но еще не начали распускаться, или же отложить мероприятие до осени и воспользоваться другими методами.
Можно запастись терпением и внимательно осмотреть кусты, удаляя все до единой «бракованные» почки. Ручной сбор также дает положительный эффект, но все зависит от внимательности садовода. И главное в этом приеме – не упустить весной подходящий момент и провести удаление пораженных почек до их распускания – если почка раскрылась, то скорей всего личинки уже перебрались в другое место. Как альтернатива – провести мероприятие в зимние месяцы.
В период выдвижения цветоносов на кустах рекомендуется провести обработку биопрепаратами такими, как «Фитоверм, «Актофит» и «Битоксибациллин». Однако на их положительный эффект можно рассчитывать, если за окном установилась температура не ниже +20°С, что часто не совпадает с началом распускания почек на данной культуре.
Губительное влияние на клеща оказывает раствор коллоидной серы (40 г на 10 л). Свежеприготовленным раствором обильно опрыскивают пораженный куст до цветения и после него, а также почву в его приствольном круге. В течение сезона использовать этот препарат более двух раз не рекомендуется, поскольку в повышенных дозах он оказывает угнетающее действие на кусты.
При массовом размножении вредителя лучше воспользоваться химическими препаратами, обработку которыми проводят до и после цветения. В данном случае на помощь придут такие акарициды (традиционные инсектициды здесь бессильны), как «Данадим», Ниссоран», «Диметрин», «Обирон», «Санмайт» и др. При использовании данных средств обязательно следует руководствоваться инструкцией и соблюдать период ожидания от момента обработки до сбора ягод.
Поздней осенью среди серого однообразия голых деревьев в вашем саду вдруг вспыхивает ярко-красная листва калины обыкновенной. В осеннее время от калины невозможно оторвать глаз: весь куст – листья и плоды – н...
Многие огородники в начале своей «земледельческой карьеры» стремятся вырастить на своих 6 сотках как можно больше овощей. Энтузиазм начинающего огородника не иссякает, пока закупается или выращивается рассада...
Вишню можно сажать и весной, и осенью. Важно только, чтобы посадка была произведена в оптимальные сроки: осенью – не позже начала октября, весной – в апреле, до распускания почек. Саженцы, купленные поздно ос...
Наверное, никто в Иркутске не разбирается лучше в технологии выращивании томатов и других паслёновых, чем доктор сельскохозяйственных наук, главный консультант Сибирского института физиологии и биохимии расте...
Для защиты посадок от вредителей опытные садоводы и огородники всегда стараются привлечь на свои участки птиц. Порой такая забота о пернатых позволяет в весенне-летний период обходиться без ядохимикатов.
Многие владельцы садовых и приусадебных участков не выращивают сами рассаду, а покупают её. Дело это непростое, если учесть, что не всегда качество рассады соответствует цене. С какими нежелательными моментам...
Менее половины комнатных растений продолжает расти в осенне-зимний период. В большинстве своём растения в осенне-зимний период переходят в состояние покоя. Растение, лишённое покоя, особенно несколько сезонов...
Осенью одна из огородных работ — это , чтобы следующим летом в наших огородах выросли крупные луковицы чеснока. Потому что если сажать чеснок весной, так называемый яровой чеснок, то головки чеснока вырастут ...
Кто есть кто
Кедры (Cedrus) — крупные хвойные деревья, родственники лиственниц. Всего в природе произрастает пять видов этих деревьев. Самые известные — кедр ливанский (изображённый на флаге этой страны) ...
Несмотря на тропическое происхождение, перец можно успешно выращивать в Сибири в открытом грунте. Перец – многолетнее растение, но в наших климатических условиях выращивается как однолетник. Все культурные со...
Благодаря средствам материнского капитала жилищные условия улучшили 4,5 млн российских семей. Из них 2,9 млн семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 1,6 млн семей улу...
Общая сумма дохода, которую по результатам 2016 года Пенсионный фонд России получил от временного размещения средств пенсионных накоплений на депозиты, составила 2,97 млрд рублей, при средневзвешенной доходно...
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2017 года повысились на 1,5%. В итоге в 2017 году среднегодовой размер социальной пенсии составляет 8 742 рубля (102,4% ...
В последнее время государственное пенсионное обеспечение претерпевает постоянные изменения: то заморозят формирование пенсионных накоплений, то заменят пенсионные права в рублях на баллы, а теперь в планах чи...
Пенсионный фонд России представил мобильное приложение, которое позволит с еще большей легкостью получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР, проверить перечисленные работодате...
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда запущен сервис перехода с одного вида пенсии на другой. Сервис позволяет подать в ПФР электронное заявление о переводе с одного вида пенсии на другой при возникнов...
Сегодня в Москве проходит расширенное заседание Правления Пенсионного фонда Российской Федерации. Ключевые темы заседания Правления ПФР – обсуждение предварительных итогов работы ПФР в 2016 году и определени...
Весна, лето и вообще теплое время года всегда располагают к путешествиям. И люди золотого возраста, к тому же имеющие больше, чем работающие, свободного времени, не составляют исключение. Такое ответственное ...
При достижении определенного возраста и выходе на пенсию люди не перестают мечтать, хотеть чего-то и идти к достижению своей цели. Многие желания иногда становятся воплотимыми только с вложением определенных...
В Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда для граждан двадцати субъектов РФ открыт новый сервис, с помощью которого можно выбрать форму получения набора социальных услуг (НСУ). Сервис позволяет ...