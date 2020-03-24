Состав, свойства и применение доломитовой муки

Что такое кислотность почвы знает любой садовод-огородник. В основном все сталкиваются с почвой, которая имеет повышенную кислотность и с этим необходимо бороться. Один из лучших способов нормализовать кислотность – использование доломитовой муки.

С помощью доломитовой муки можно улучшить качество почвы

Доломит имеет стеклянный отблеск, а окраска его колеблется от слегка сероватого, белого, до коричневого и красноватого. Этот минерал с кристаллической структурой класса карбонатов. Доломитовую муку получают путем измельчения минерала до состояния порошка.

Стоимость такого минерала невысока, а ценные свойства сделали доломитовую муку весьма популярной среди огородников и цветоводов, как любителей, так и профессионалов.

Доломитовая мука нашла широкое применение во многих сферах сельского хозяйства. При внесении ее в почву нейтрализуется повышенная кислотность. Но это еще не все. Мука обогащает землю важнейшими микроэлементами. Поэтому доломитовая мука является ценнейшим удобрением для всех сельскохозяйственных культур: цветов, овощей, ягод, зерновых, плодовых деревьев и т.д.

Как применять доломитовую муку

Для начала необходимо измерить кислотность почвы. Если почва кислая, тогда просто необходимо использовать муку.

Вносится доломитовая мука один раз в три-четыре года, в зависимости от кислотности.

рН меньше 4,5 (кислая) – 500-600 грамм на 1 кВ.м.

рН 4,5-5,2 средняя кислотность – 450-500 грамм на 1 кВ.м.

рН 5,2-5,6 слабая кислотность – 350-450 грамм на 1 кВ.м.

Но если земля на вашем участке нейтральная, то применять такую муку не нужно. Помните, что увеличивать дозировку также нельзя, потому что она может довольно сильно изменить кислотность почвы.

Если вы собираетесь использовать муку для деревьев, делайте это в расчете от 1-2 килограмм на каждое дерево. Использовать раз в два года. Для кустов – снизьте норму наполовину.

Доломитовая мука особо тонкого помола применяется для обработки растений при борьбе с насекомыми. Но она несовместима с селитрой, мочевиной, суперфосфатами, аммиачной селитрой.

Используйте такое удобрение правильно, и это поможет вам оптимизировать биологические процессы в почве, ускорит фотосинтез, поможет избавиться от вредоносных насекомых. Также доломитовая мука связывает радионуклиды, что способствует экологической чистоте урожая.

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Источник: vk.com

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