Состав, свойства и применение доломитовой муки

Всегда хочется, чтобы ребенок был одет с иголочки. Справиться с такой задачей помогут швейные хитрости, благодаря которым на обновках можно сэкономить. При этом вещи будут смотреться не хуже, а может и лучше...
Что такое кислотность почвы знает любой садовод-огородник. В основном все сталкиваются с почвой, которая имеет повышенную кислотность и с этим необходимо бороться. Один из лучших способов нормализовать кислотность – использование доломитовой муки.
С помощью доломитовой муки можно улучшить качество почвы
Доломит имеет стеклянный отблеск, а окраска его колеблется от слегка сероватого, белого, до коричневого и красноватого. Этот минерал с кристаллической структурой класса карбонатов. Доломитовую муку получают путем измельчения минерала до состояния порошка.
Стоимость такого минерала невысока, а ценные свойства сделали доломитовую муку весьма популярной среди огородников и цветоводов, как любителей, так и профессионалов.
Доломитовая мука нашла широкое применение во многих сферах сельского хозяйства. При внесении ее в почву нейтрализуется повышенная кислотность. Но это еще не все. Мука обогащает землю важнейшими микроэлементами. Поэтому доломитовая мука является ценнейшим удобрением для всех сельскохозяйственных культур: цветов, овощей, ягод, зерновых, плодовых деревьев и т.д.
Как применять доломитовую муку
Для начала необходимо измерить кислотность почвы. Если почва кислая, тогда просто необходимо использовать муку.
Вносится доломитовая мука один раз в три-четыре года, в зависимости от кислотности.
рН меньше 4,5 (кислая) – 500-600 грамм на 1 кВ.м.
рН 4,5-5,2 средняя кислотность – 450-500 грамм на 1 кВ.м.
рН 5,2-5,6 слабая кислотность – 350-450 грамм на 1 кВ.м.
Но если земля на вашем участке нейтральная, то применять такую муку не нужно. Помните, что увеличивать дозировку также нельзя, потому что она может довольно сильно изменить кислотность почвы.
Если вы собираетесь использовать муку для деревьев, делайте это в расчете от 1-2 килограмм на каждое дерево. Использовать раз в два года. Для кустов – снизьте норму наполовину.
Доломитовая мука особо тонкого помола применяется для обработки растений при борьбе с насекомыми. Но она несовместима с селитрой, мочевиной, суперфосфатами, аммиачной селитрой.
Используйте такое удобрение правильно, и это поможет вам оптимизировать биологические процессы в почве, ускорит фотосинтез, поможет избавиться от вредоносных насекомых. Также доломитовая мука связывает радионуклиды, что способствует экологической чистоте урожая.
Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.
Что такое кислотность почвы знает любой садовод-огородник. В основном все сталкиваются с почвой, которая имеет повышенную кислотность и с этим необходимо бороться. Один из лучших способов нормализовать кислотность – использование доломитовой муки.
Очень практичная и удобная многоразовая маска станет настоящим спасением в нелёгкое время. Легко сшить такую маску своими руками, особенно если в доме есть швейная машинка. Однако и вручную сшить тканевую маску не составит особого труда. Вам понадобится всего несколько простых материалов и немного свободного времени, чтобы нашить достаточное количество многоразовых масок для себя и своих близких!
Вязание – увлекательное и кропотливое творчество, и многие люди, особенно женщины, занимаются таким ремеслом. А вот несколько веков назад в некоторых территориях всё было совсем по-другому. Например, во Франции. Там, пишут открытые источники, вязали представители сильного пола. И в 1527 году в столице был основан первый профсоюз вязания. Только женщины туда не допускались.
Когда мы думаем о розах, то нам представляется куст роз в саду, усыпанный цветами. Конечно, это очень красиво, а выращивание роз — поистине одно из самых увлекательных занятий. Для тех, кто не имеет возможности выращивать розы в саду, рекомендую попробовать делать это на балконе или дома.
Ранней весной в садовых центрах начинается продажа саженцев роз в красочных упаковках, так называемых «роз в коробках». На выбор предлагается громадное количество видов и сортов самых разнообразных расцветок. И конечно, многие садоводы не могут удержаться от покупок. Накупив саженцев, у неопытных цветоводов возникает вопрос: как сохранить эти розы до посадки.
Отдых на природе обычно сопровождается неудобствами по причине отсутствия полноценной мебели. Если раскладные стулья еще можно купить, причем по приемлемой цене, то вот со столиками ситуация хуже. Они либо слишком хлипкие, либо дорогие. Не имея возможность найти стол в магазине, который будет отвечать всем требованиям, его можно сделать своими руками.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.