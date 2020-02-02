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Союз благородных роз и ярких многолетников - восхитительный результат!
|По инф. gazetasadovod.ru
|02 Февраля 2020 г.
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Знаете ли вы, что розы и многолетники могут отлично сосуществовать? Долгое время их боялись сажать вместе, думая, что такое соседство приведет к опасному соперничеству: одни растения будут доминировать над другими или подавлять их. Это утверждение неверно.
Цветник из роз только выиграет от соседства с яркими многолетниками
Жаль, что нельзя спросить сами растения, а то многолетники поведали бы нам о своем восторге от того, что они окружены розами, а розы – о счастье не быть одинокими.
Что же недостает такому цветнику? Может быть, всего нескольких «пучков», в 2-3 раза превышающих розы? Перенесите их на клумбу, и вы убедитесь, что она преобразится. И форма, и колер роз будут восприниматься совершенно иначе. Осуществить же это очень просто. Удалите 4-5 кустов, а на их место посадите несколько экземпляров многолетника, наиболее подходящего к вашему сорту роз.
Если цветник квадратный, примерно 3х3 м, то достаточно одного акцента из трех растений (два рядом, одно чуть поодаль). На большей площади можно посадить 5-7 шт., а еще лучше – несколько групп по 2-3 шт. Однако не располагайте акцент точно по центру клумбы.
Следует еще раз подчеркнуть, что акцент должен быть в 2-3 раза выше розового куста, в противном случае растения смешаются, и получится прямо противоположный эффект. Второе условие – одновременное с розами цветение.
Стебли колокольчика пирамидального в цвету достигают 1,5, а иногда и 2 м. Характерный синий цвет очень хорошо сочетается с так называемыми голубыми розами (Сент-Экзюпери, Майнцер Фастнахт), желтыми и палевыми, но не с красными. Правда, иногда период цветения колокольчика приходится на конец первой «волны» у роз.
Пожалуй, нет сада, даже самого маленького, где бы не нашлось места дельфиниуму. Он приносит с собой все голубые и фиолетовые оттенки, которых пока нет у роз. При хорошем уходе сорта группы Джайент Пацифик будут блистать, возвышаясь во весь рост (1,8 м), и цвести дважды в год одновременно с розами. Можно назвать, например, Тур де Генциан с соцветием длиной 80 см великолепного синего колера, Саммер Скайз, голубой как небо, и многие другие. Все гибриды этой гаммы хорошо сочетаются с желтыми, лососевыми, светло-розовыми, медно-оранжевыми розами, а светло-голубые – с красными.
Садовый кипрей, или хаменерион узколистный достигает 1,5 м. Стройные стебли украшены великолепными алыми соцветиями. Нетрудно подобрать для него гармоничное сочетание с красными розами, ну а рядом с желтыми он просто превосходен. Недостатков у этого многолетника два: позднее цветение (что, впрочем, компенсируется его продолжительностью – с конца июня до сентября) и очень сильный самосев (надо предупреждать созревание и опадение семян на землю).
Богатейшую палитру дает гибридный люпин: от фиолетового до оранжевого с редкими оттенками лаванды, индиго, лилового, малинового, желтого, медного. Элегантны и пальчатые листья, и похожие на бабочек цветки, унизывающие высокие (1,3 м) стебли. Сорта люпина хорошо сочетаются с розами и друг с другом. Например, посадите вперемешку фиолетовый Аметист и лавандовый Джейн Эйр близ розовых или желтых роз. Единственное препятствие для использования люпина – высокое содержание в почве кальция.
На юге все знают юкку, которая ценится за тонкие, длинные и острые, как шпаги, сизоватые листья со склоненными вниз концами и изящные молочно-белые соцветия. У этого растения два недостатка. Во-первых, можно серьезно пораниться о листья, поэтому следует сажать его в недосягаемости для детей. Во-вторых, юкка цветет в июле, чуть позже первой «волны» у роз. Однако ее кусты очень декоративны и придадут цветнику немного экзотики.
Итак, перед вами лишь краткий перечень растений, которые могут по праву войти в розовые сады. Истинный любитель или озеленитель-профессионал непременно возьмет их на заметку и, сообразуясь со своим вкусом, поместит в соответствующем месте, чтобы легкими штрихами высветить композицию из роз, показать ее глубину, объемность, создать игру света и тени. И не надо слишком углубляться в теорию цвета, ведь природа сплошь и рядом опровергает подобные догмы. Самое верное решение – это если глазу приятно, не так ли?
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