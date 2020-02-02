Союз благородных роз и ярких многолетников - восхитительный результат!

Знаете ли вы, что розы и многолетники могут отлично сосуществовать? Долгое время их боялись сажать вместе, думая, что такое соседство приведет к опасному соперничеству: одни растения будут доминировать над другими или подавлять их. Это утверждение неверно.

Цветник из роз только выиграет от соседства с яркими многолетниками

Жаль, что нельзя спросить сами растения, а то многолетники поведали бы нам о своем восторге от того, что они окружены розами, а розы – о счастье не быть одинокими.

Предположим, что у вас есть достаточно крупный массив роз (около 9 м2 или больше) любой формы, за исключением узкой рабатки. Вглядитесь в него хорошенько. Все розы находятся на одном уровне, цветок к цветку, и перед вами пышный ковер, полный жизни и сверкающий на солнце. Сначала вы придете в восхищение. Но, присмотревшись, увидите, что он монотонен, однообразен и напоминает профиль, плоский, как пирожное.

Что же недостает такому цветнику? Может быть, всего нескольких «пучков», в 2-3 раза превышающих розы? Перенесите их на клумбу, и вы убедитесь, что она преобразится. И форма, и колер роз будут восприниматься совершенно иначе. Осуществить же это очень просто. Удалите 4-5 кустов, а на их место посадите несколько экземпляров многолетника, наиболее подходящего к вашему сорту роз.

Если цветник квадратный, примерно 3х3 м, то достаточно одного акцента из трех растений (два рядом, одно чуть поодаль). На большей площади можно посадить 5-7 шт., а еще лучше – несколько групп по 2-3 шт. Однако не располагайте акцент точно по центру клумбы.

Особенно красиво, когда в композиции используется 2-3 сорта одного вида. В целом же подойдут растения, которые внешне не напоминают розу (поэтому, например, не стоит подсаживать мак восточный).

Следует еще раз подчеркнуть, что акцент должен быть в 2-3 раза выше розового куста, в противном случае растения смешаются, и получится прямо противоположный эффект. Второе условие – одновременное с розами цветение.

Стебли колокольчика пирамидального в цвету достигают 1,5, а иногда и 2 м. Характерный синий цвет очень хорошо сочетается с так называемыми голубыми розами (Сент-Экзюпери, Майнцер Фастнахт), желтыми и палевыми, но не с красными. Правда, иногда период цветения колокольчика приходится на конец первой «волны» у роз.

Пожалуй, нет сада, даже самого маленького, где бы не нашлось места дельфиниуму. Он приносит с собой все голубые и фиолетовые оттенки, которых пока нет у роз. При хорошем уходе сорта группы Джайент Пацифик будут блистать, возвышаясь во весь рост (1,8 м), и цвести дважды в год одновременно с розами. Можно назвать, например, Тур де Генциан с соцветием длиной 80 см великолепного синего колера, Саммер Скайз, голубой как небо, и многие другие. Все гибриды этой гаммы хорошо сочетаются с желтыми, лососевыми, светло-розовыми, медно-оранжевыми розами, а светло-голубые – с красными.

Темно-фиолетовые дельфиниумы типа Блэк Найт брать не стоит: их цвет грустен (его можно использовать лишь маленькими штрихами, чтобы подчеркнуть рельеф).

Садовый кипрей, или хаменерион узколистный достигает 1,5 м. Стройные стебли украшены великолепными алыми соцветиями. Нетрудно подобрать для него гармоничное сочетание с красными розами, ну а рядом с желтыми он просто превосходен. Недостатков у этого многолетника два: позднее цветение (что, впрочем, компенсируется его продолжительностью – с конца июня до сентября) и очень сильный самосев (надо предупреждать созревание и опадение семян на землю).

Эремурус Бунге имеет в высоту 1,5 м и длинные ярко-желтые соцветия, а э. Элвиса – 2,5 м и бледно-розовую окраску. Их, правда, надо долго и тщательно выращивать, но вы не пожалеете об этом. Растения отлично соседствуют с любыми розами, так легки их стебли и изящны цветы.

Нельзя обойти молчанием гипсофилу метельчатую (1-1,2 м), образующую целое облако крошечных молочно-белых цветков, как бы парящих в воздухе (особенно красива махровая Бристоль Фэйери). Гипсофила подходит к любым розам, так как белое идет ко всему. Можно посадить ее среди низкорослых или, наоборот, штамбовых сортов, но не рядом с очень пышными кустами, которые попросту закроют нежное «кружево».

Богатейшую палитру дает гибридный люпин: от фиолетового до оранжевого с редкими оттенками лаванды, индиго, лилового, малинового, желтого, медного. Элегантны и пальчатые листья, и похожие на бабочек цветки, унизывающие высокие (1,3 м) стебли. Сорта люпина хорошо сочетаются с розами и друг с другом. Например, посадите вперемешку фиолетовый Аметист и лавандовый Джейн Эйр близ розовых или желтых роз. Единственное препятствие для использования люпина – высокое содержание в почве кальция.

Пентстемон гибридный в июне-июле образует красивые ажурные «пучки» (1-1,4 м). Его алые лепестки удачно смотрятся с «голубыми», желтыми, розовыми и карминными розами.

На юге все знают юкку, которая ценится за тонкие, длинные и острые, как шпаги, сизоватые листья со склоненными вниз концами и изящные молочно-белые соцветия. У этого растения два недостатка. Во-первых, можно серьезно пораниться о листья, поэтому следует сажать его в недосягаемости для детей. Во-вторых, юкка цветет в июле, чуть позже первой «волны» у роз. Однако ее кусты очень декоративны и придадут цветнику немного экзотики.

Итак, перед вами лишь краткий перечень растений, которые могут по праву войти в розовые сады. Истинный любитель или озеленитель-профессионал непременно возьмет их на заметку и, сообразуясь со своим вкусом, поместит в соответствующем месте, чтобы легкими штрихами высветить композицию из роз, показать ее глубину, объемность, создать игру света и тени. И не надо слишком углубляться в теорию цвета, ведь природа сплошь и рядом опровергает подобные догмы. Самое верное решение – это если глазу приятно, не так ли?

Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Источник: gazetasadovod.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА, МАСТЕРА И МАСТЕРИЦЫ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ