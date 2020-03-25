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Синие цветы в природе встречаются не часто
По инф. vk.com   
25 Марта 2020 г.
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gatsanija

Цветок синего цвета в природе встречается редко. Есть сиреневые, фиолетовые, голубые. А чистый синий цвет цветов - редкость. Есть белые, розовые, желтые, лиловые. Как будто у природы не хватило синей краски. Видимо, решила, что нам достаточно синего-синего неба...

Синие цветы в природе встречаются не часто

Часто необычные оттенки привычных цветов появляются из-за различных ухищрений

Селекционеры озадачены созданием синих роз, синих душистых горошков, синих пионов, синих ромашек, синих левкоев, синих тюльпанов. Цветоводы поливают почву специальными растворами, чтобы розовые гортензии стали синими... И всё равно чистый синий цвет не получается...То лиловый, то фиолетовый.

Природа создала образец для подражания: цветок синего цвета – дельфиниум или синий василёк.

Дорогие цветоводы, будьте бдительны - наличие фотографии синего цветка отнюдь не подтверждение того, что он существует.

Источник: vk.com

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  • Синие цветы в природе встречаются не часто
    gatsanija Цветок синего цвета в природе встречается редко. Есть сиреневые, фиолетовые, голубые. А чистый синий цвет цветов - редкость. Есть белые, розовые, желтые, лиловые. Как будто у природы не хватило синей краски. Видимо, решила, что нам достаточно синего-синего неба...
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