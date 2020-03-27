Серебристые оттенки цинерарии 

Цинерария (крестовник) – одно из тех садовых растений, что традиционно ценятся не за цветки, а за необыкновенно красивые, резные серебристые листья. Однако в культуре можно встретить виды и сорта с весьма эффектными цветками.

Цинерария принадлежит к семейству сложноцветных, поэтому ее цветки, независимо от размера, могут напоминать и ромашки, и маргаритки, и менее декоративную кульбабу. В естественных условиях это травянистые многолетники или полукустарники. В садах (в открытом грунте) декоративно-лиственные сорта используются как летники, а красивоцветущие цинерарии чаще можно увидеть в качестве горшечных растений.

Виды и сорта цинерарии

Цинерария приморская родом из Средиземноморья, в умеренном поясе выращивается, в основном, как летник. Высота растений 10-30 см. Этот вид цинерарии необыкновенно красив благодаря своим листьям. В первый год жизни растения образуется розетка перисто-разрезных листьев. Поскольку листья снизу покрыты серебристым войлоком, все растение имеет бело-серебристый цвет. На второй год жизни у цинерарии появляются цветоносы, на верхушках которых расцветают мелкие соцветия – желтые и не особенно декоративные.

Наиболее известные и очень декоративные сорта цинерарии приморской: Cirrus (высотой 45 см, с неразрезными, овальными с зубчатыми краями листьями серебристо-зеленой окраски, которая со временем меняется на серебристо-белую) и Silver Dust (плотные, компактные розетки до 25 см).

Цинерария изящная пришла к нам из Южной Африки. В природе это дву- или многолетнее растение с сильно разветвленным стеблем высотой 30-60 см. Листья в прикорневой розетке крупные, черешчатые, лировидные, перисто-рассеченные, стеблевые листья мельче. И стебли, и листья опушены клейкими волосками.

Цветет эта цинерария с середины июня до заморозков. Соцветия у садовых форм цинерарии изящной гораздо интереснее, чем у приморской: простые или махровые, корзинки с язычковыми цветками белого, красного или пурпурного цвета, трубчатые соцветия в центре – обычно желтые.

Среди имеющихся в продаже сортов наиболее красиво выглядит в саду сортосмесь Ligulosus с махровыми соцветиями, окрашенными во всевозможные цвета от белого до красного и через пурпурный до фиолетового. Также выведены и карликовые формы, например, Nanus высотой до 25 см.

Цинерария кровавая в природе встречается на Канарских островах. Листья овальные, светло-зеленые, слегка опушенные. Цветки очень похожи на маргаритки самых разнообразных оттенков, часто двухцветные, иногда махровые. Этот вид цинерарии можно встретить в цветочном магазине как горшечное растение, но после цветения сохранить его довольно сложно.

Селекционерами получено множество гибридов цинерарии кровавой, которые различаются по высоте стебля, окраске и форме соцветий. Исключительно эффектны рас¬тения с крупными соцветиями линии Grandiflora, достигающие 45 см в высоту. К этому же виду относятся и самые высокие из цинерарий Stellata (более 70 см в высоту, цветут мелкими звездчатыми соцветиями). Также в продаже встречаются невысокие, компактные, обильно цветущие цинерарии сорта Nana.

Цинерария гибридная также родом с Канарских островов. Листья крупные, по краям изрезаны, у некоторых форм снизу с сероватым налетом. Стебель прямостоячий, высотой 20-40 см. Соцветия (корзинки) простые или махровые, разнообразно окрашены, собраны в сложные метельчатые или щитовидные соцветия, различающиеся по форме, величине, компактности. Особенно ценятся низкие компактные крупноцветковые формы f. grandiflora nana, а для срезки – многоцветковые f. polyantha.

Агротехника

Хотя цинерарии имеют во многом схожие требования к условиям выращивания и уходу, некоторые моменты определяются их принадлежностью к конкретному виду и даже сорту. Например, цинерария приморская солнцелюбива, засухоустойчива и требует обильного полива лишь в начале роста. К почве она нетребовательна, но лучше растет на рыхлой питательной земле. Она хорошо развивается и в полутени, но на солнце листья бывают значительно красивее, поскольку беловатая окраска листьев хорошо проявляется при полном солнечном освещении.

Цинерария изящная также лучше растет на солнечных местах с богатой гумусом, нейтральной или даже немного щелочной садовой почвой. Зато цинерария кровавая, хотя и нуждается в большом количестве яркого света, но прямых солнечных лучей не любит. Кроме того, она требовательна к влажности почвы: недостаток воды сокращает период цветения, а избыток вызывает гниль корневой системы. Почва необходима хорошо дренированная. Большинство цинерарий теплолюбивы, однако и тут есть исключения – цинерария кровавая выносит понижение температуры до –2 оC.

Всем цинерариям необходимо хорошее почвенное питание, поэтому следует регулярно подкармливать их минеральными удобрениями (обычно 2-3 раза в месяц весь период вегетации). При появлении бутонов красивоцветущие цинерарии лучше подкармливать 1 раз в неделю попеременно органическими и минеральными удобрениями. Однако соцветия цинерарии приморской обычно обрезают, как только они появятся, чтобы усилить декоративность листьев. У всех цинерарий цветение может продлиться намного дольше, если вовремя обрезать отцветающие корзинки.

Осенью до наступления морозов следует присыпать кустики цинерарии сухими листьями, благодаря чему они могут сохраниться зимой под снегом до следующего сезона. Весной погибшие листья и подмерзшие части кустиков нужно обрезать, чтобы они не мешали расти молодым побегам. Другой способ сохранить цинерарии – осенью пересадить в горшки и убрать на зимовку в прохладное светлое место, а весной вновь вернуть их в сад.

Что касается защиты цинерарии от болезней и вредителей, то это довольно устойчивое растение нуждается только в профилактических обработках против тлей (они нападают в жару) и мучнистой росы, появляющейся при повышении влажности.

Размножение цинерарии

Размножают цинерарии различными способами. Например, цинерарию приморскую можно размножить и черенкованием зелеными черенками длиной 10 см в летний период, и семенами, в то время как цинерария кровавая размножается исключительно семенами.

В теплом климате можно сеять цинерарию прямо в грунт ранней весной под временное укрытие, а затем всходы проредить на расстояние 20 см. Однако при выращивании из семян цинерария растет очень медленно, поэтому лучше заранее вырастить рассаду. В этом случае растения будут мощнее, зацветут раньше и цвести будут обильнее и дольше.

Сроки высева семян определяются конечной целью. Поскольку цветение цинерарий наступает через 8-9 месяцев после посева, обычно их сеют в период с июня до октября для получения цветущих растений с декабря по апрель. В качестве грунта подойдет мелко просеянная смесь из листовой или перегнойной земли с небольшим количеством песка.

Так как семена очень мелкие, при посеве их не заделывают в грунт, а укладывают на чуть уплотненную поверхность увлажненной почвы и посевы накрывают стеклом. Можно совсем немного присыпать семена мелкозернистым песком. Всходы появляются через 10-12 дней при температуре 18...20 оC. Сеянцы пикируют при появлении пары настоящих листьев. Важно помнить, что для закладки цветочных почек необходимы пониженные температуры (не выше 15 оC).

Рассаду цинерарии высаживают в грунт с середины мая до начала июня, схема посадки 20х25 см.

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Использование в саду и квартире

Какой вид и сорт цинерарии выбрать – определяется общим замыслом вашего сада, его местоположением и, конечно, вашими вкусами. Однако существуют определенные традиции размещения различных цинерарий в саду.

Цинерарию приморскую обычно используют в бордюрах и рабатках. Благодаря своим ажурным листьям с серебристо-белым опушением этот вид широко используется в цветоводстве для обрамления клумб и в качестве фона для других растений контрастной окраски. Цинерария приморская особенно эффектна как окаймление для ярких растений: пурпурнолистных форм канн, шалфея блестящего или пеларгоний. Также интересны сочетания этого растения в цветниках с различными сортами живучки ползучей, агератумом и бархатцами.

Цинерарию изящную и гибридную применяют в цветниках группами и небольшими массивами, а их низкорослые формы – для создания бордюров. Соцветия высоких форм можно срезать для букетов, в воде они стоят достаточно долго. Также цинерарию гибридную культивируют в теплицах как обильно цветущий двулетник. Цинерарию кровавую чаще используют как горшечное растение, но в саду этот декоративный однолетник может соперничать по внешнему облику с вышеописанными видами.

Большинство цинерарий прекрасно растет в контейнерах и больших уличных вазонах, а осенью их можно убрать в дом. Дома в горшке цинерария сохраняется зимой идеально, в следующем сезоне быстро разрастается в пушистые кустики и обильно цветет.





Источник: gazetasadovod.ru

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