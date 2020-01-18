Семь возможных причин, почему растение не цветет

Если декоративно-цветущее растение не цветет...

Чаще всего растение не цветет по самым банальным причинам

1. Возможно, ему не хватает света.

Переставьте его поближе к окну или устройте хорошее освещение лампами дневного света. Помните, что очень редкие растения любят прямые солнечные лучи и южные окна. Почти для всех растений нужен яркий, но рассеянный свет, легкое притенение тюлевой занавеской хотя бы в летний полдень.

2. Купите лакмусовую бумажку и проверьте почву на кислотность.

Слабокислую реакцию (рН 5,5 - 6,5) предпочитают большинство растений, например: традесканция, примула, пеларгония, аспарагус и т. д. Кислая реакция почвы (рН 4,5 - 5,5) подойдет для камелии, антуриума, азалии, гортензии, фуксии и др. Очень мало цветов предпочитают нейтральную почву (рН 6,5 - 7,5). Самые распространенные из них - роза и хризантема.

Защелачивание почвы происходит при поливе жесткой водой. Иногда на поверхности земли образуется белый известковый налет, его надо удалять. Подкислить почву можно поливкой слабым раствором лимонной кислоты или заменой верхнего слоя землей, содержащей много хвои или торфа.

3. Может быть, растение плохо отреагировало на пересадку.

Пересадка должна производиться вовремя. Как правило, растение пересаживают весной, если пересадить его осенью или зимой, оно заболеет и даже может погибнуть. Нельзя пересаживать растение во время цветения. При пересадке старайтесь не повреждать земляной ком, если растение размножают делением куста, делайте это аккуратно, стараясь не повредить корни.

Также важно правильно подобрать посуду, она должна соответствовать величине корневой системы, если нет индивидуальных особенностей (например, кливия любит тесноватые плошки).

4. Подумайте, не перекормили ли вы растение,

слишком часто внося удобрения, особенно с большим содержанием азота. Для цветущих растений больше подходят калийно - фосфорные удобрения. Режим подкормок должен строго соблюдаться.

Возможно, что вы наоборот забыли о том, что растение нуждается в питательных веществах, и у него просто нет сил, чтобы зацвести.

5. Возможно, что вашему растению был нужен период покоя, а вы его не обеспечили.

Растения в период покоя требуют более прохладных температур, сухого содержания, иногда затенения. Если же оно всю зиму простояло около батареи, на подоконнике южного окна, обильно поливалось и опрыскивалось, то зацвести ему будет сложно.

6. Многие растения, чтобы зацвести, требуют условий, приближенных к оранжерейным,

т. е. теплого и влажного воздуха. В этом случае без поддона с водой или влажным керамзитом не обойтись. Частые опрыскивания обязательны.

7. Обычно, если растение повреждено вредителями,

Оно все же зацветает, но затем начинает терять цветы и бутоны. Возможно, что ваше растение повреждено вредителями очень сильно и вам давно нужно было обратить на это свое внимание.

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Источник: vk.com

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