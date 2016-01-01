Секреты выращивания моркови и других корнеплодов

Как и чем "накормить" корнеплоды, чтобы они дали хороший урожай?

Что любят корнеплоды?

У каждого вида корнеплодов свои "предпочтения" по части удобрений

Морковь

Хорошо растет на окультуренных супесчаных, легкосуглинистых почвах и низинных торфяниках (на тяжелосуглинистых и глинистых, заплывающих почвах получают низкие урожаи), а лучшие предшественники для моркови – фасоль, томат, огурец, ранние зеленные овощи.

На дерново-подзолистых почвах оптимальная реакция среды для моркови рН 6-7, на низинных торфяниках 5-5,5.

Кислые почвы следует предварительно известковать из расчета 3-4 кг на 10 м², однако внесение извести непосредственно под морковь нежелательно.

На окультуренных плодородных почвах под морковь столовую не надо вносить большие дозы минеральных удобрений.

Наиболее эффективны дозы минеральных удобрений под морковь на дерново-подзолистой почве (г/м²): азотных 20-25, фосфорных 15-20, калийных 25-30.

Избыточное внесение азотных удобрений снижает качество и сохраняемость корнеплодов.

Эффективность азотных удобрений бесфосфорных гораздо ниже.

Внесение мочевины во время вегетации положительно влияет на окраску корнеплодов.

Цвет моркови в большей степени зависит от кальция.

Качество и плотность корнеплодов улучшают в основном калийные удобрения.

Учитывая, что морковь потребляет относительно много хлора, под нее можно вносить калийную соль (лучше 40 %). Она увеличивает не только урожай, но и размеры корнеплодов: их средняя масса при удобрении калийной солью больше, чем при внесении сульфата калия, который не содержит хлора.

В течение вегетации по мере необходимости проводят две подкормки минеральными удобрениями (г/м²): первую через две-три недели после всходов – азотных 3-6, фосфорных 2-5, калийных 2-4; вторую через три-четыре недели после первой – азотных 3-5, фосфорных 3-6, калийных 5-8. Для нормального роста и развития моркови необходимы микроэлементы – марганец, медь. При отсутствии микроудобрений их можно заменить древесной золой, которую вносят весной (под перекопку) в дозе 2,5-3 г/м².

На черноземах тоже следует вносить минеральные удобрения (г/м²): азотных 20-25, фосфорных 15-20, калийных 10-15, на пойменных почвах – азотных 20-25. При этом две трети фосфорно-калийных удобрений вносят с осени под перекопку, остальные – весной перед посевом.

Дополнительно в период вегетации проводят одну-две подкормки, приурочивая их к определенным периодам развития растений: образованию двух-трех настоящий листьев или пучковой зрелости.

Эффективность подкормки повышается, если ее проводят жидкими удобрениями или одновременно с поливом.



Свёкла столовая

Предпочитает суглинистые почвы с реакцией среды, близкой к нейтральной (рН 6,2-7,5). Хорошими предшественниками для нее считаются огурец, томат, капуста.

Особенно важно учитывать то, что свекла столовая лучше других овощных культур переносит повышенную концентрацию почвенного раствора и отзывчива на внесение высоких доз минеральных удобрений.

В начале развития свекла требует хорошего обеспечения фосфором, а поэтому положительно отзывается на внесение в грядки гранулированного суперфосфата.

Дозы внесения удобрений под свеклу зависят от типа почв и содержания в них элементов питания.

На дерново-подзолистых они составляют (г/м²): азотных 20-30, фосфорных 15-25, калийных 15-20; на торфяниках – азотных 10-15, фосфорных 15-20, калийных 20-25.

Осенью под свеклу вносят 5-6 кг/м² торфонавозного компоста или домового мусора, а на слабокислых почвах – еще и 300-400 г известковых материалов.

В качестве добавки микроэлементов можно использовать древесную золу в дозе 2-9 кг/м².

В конце июля – начале августа свекла поглощает свыше 50 % всех элементов питания.

В этот период наиболее эффективны подкормки минеральными удобрениями. Первую подкормку проводят перед рыхлением, в фазе двух-трех настоящих листьев; вторую – через 15-20 дней в дозе (г/м²): азотных 6-10, фосфорных 5-7, калийных 6-8.

Необходимо обратить внимание еще и на то, что лучшими азотными удобрениями для свеклы считаются натриевая селитра; из фосфорных – суперфосфат; из калийных – хлорид калия и 40 %-я калийная соль.

На легких почвах под свеклу необходимо вносить магнийсодержащие удобрения в дозе 5-6 г/м².

При недостатке бора (особенно после известкования) может снизиться урожайность свеклы и появиться сердцевинная и серая гниль. Дефицит бора устраняется внесением его в дозе 1-3 г на 10 м² (смешивая с песком) или некорневой подкормкой 0,01-0,03 %-м раствором борной кислоты (расход раствора 1 л на 10 м²).



Редис

Его выращивают на плодородных почвах при нормальном увлажнении. Он хорошо растет на почвах с различной кислотностью (рН 5,5-7,3), поэтому известкование проводят только на очень кислых почвах (1-2 кг на 10 м²). Предшественниками редиса могут быть любые овощные культуры, кроме капустных.

На высокоплодородных почвах редис можно выращивать без органических удобрений.

Но...

Органические удобрения (4-5 кг/м²) на малогумусных дерново-подзолистых почвах вносят под предшествующую культуру. Если этого сделать не удалось, то осенью вносят перепревший навоз или перегной (2-4 кг/м²).

Что же касается минеральных удобрений, то...

Оптимальными дозами под редис являются (г/м²): азотные 20-30, фосфорные 15-25, калийные 15-20. В начале развития редис требует усиленного фосфорного питания, поэтому хорошо отзывается на внесение гранулированного суперфосфата (4-5 г/м²) в рядки при посеве семян.



Следует помнить! Из-за короткого вегетационного периода под редис лучше вносить быстродействующие формы азотных удобрений (калийную и аммиачную селитру). При медленном росте редис подкармливают раствором огородной смеси (20 г на 5 л воды) или аммиачной селитры (2 г на 5 л воды) и расходуют это количество раствора на 1 м² посева.



Редька

Она предпочитает легкие плодородные почвы и хорошо отзывается на азотно-калийные удобрения, а также внесение гранулированного супер¬фосфата в рядки при посеве.

По требованию к условиям питания редька схожа с редисом осенних сортов (поэтому при расчете доз можно пользоваться данными для редиса). Хорошие предшественники для редьки – огурец, томат, фасоль, бобовые, но только не капустные.

Из органических удобрений под редьку вносят только перегной в дозе 300-400 г/м².

Весной участки рыхлят, заделывают в почву 20-30 г/м² аммиачной селитры, столько же калийной соли и 30-40 г/м² простого суперфосфата.

Брюква

Выращивают ее, как и капусту средних и поздних сортов. Лучше всего она удается на суглинистых почвах.

Предшественники, обработка почвы и удобрения те же, что и для капусты.

Как правило, под столовую брюкву вносят 3-5 кг/м² хорошо перепревших органических удобрений. Отзывчива брюква и на минеральные удобрения – их доза составляет (г/м²): азотных 30-40, фосфорных 12-15, калийных 25-30.



Репа

Дает хорошие урожаи на легких плодородных почвах.

Под нее не рекомендуется вносить свежий навоз и большие дозы азотных удобрений, так как это вызывает образование пустотелых корнеплодов, излишний рост ботвы и ухудшение качества корнеплодов.

Минеральные удобрения вносят из расчета (г/м²): азотных 15-20, фосфорных 12-16, калийных 18-24.



Турнепс

Это относительно скороспелая культура и ее выращивают в несколько сроков. Особенности: холодостойкая, влаголюбивая, требует рыхлых плодородных почв. Под турнепс следует вносить органические удобрения в виде полуперепревшего (и даже свежего!) навоза в дозе 4-6 кг на 1 м². Минеральные удобрения вносят в тех же дозах, как и под репу.



