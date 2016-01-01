Секреты красивой клумбы для каждого сезона

Сезонные садовые композиции представляют собой одно из стилистических направлений в ландшафтном дизайне, при котором растения объединяются в группы по признаку сезонности. Каждое растение имеет свои фазы развития, приуроченные к определенному времени года, иногда с точностью до пары дней. Сезонные композиции строятся на основе цикличных смен фаз развития растений в саду.

Как создать сезонную клумбу?

Удобство и красота – основные признаки правильно сделанного сезонного цветника

В сезонных композициях растения выступают в роли своеобразных «сезонных маяков», свидетельствуя об окончании одного сезона и начале другого. В качестве таких маяков лучше использовать хорошо известные аборигенные виды растений, а дополнительными элементами могут стать и экзотические культуры, сходные по внешнему виду и срокам цветения.

Основное требование к сезонным композиционным группам – естественность, одновременное цветение в нужное время и выражение особенностей конкретного сезона. Например, распространенный вариант сезонной композиции – коллекция луковичных эфемероидных растений. Самые ранние виды (галантус, ветреницы) в первую очередь напоминают о приходе весны, а на смену им появляются ярким цветовым акцентом более поздние луковичные – гиацинты, нарциссы и тюльпаны.

Две группы сезонных цветников

Первая группа – композиции, максимально яркие и впечатляющие на протяжении какого¬либо определенного периода. Тогда растения подбирают, ориентируясь строго на сроки цветения, колористику сортов и видов, а также их параметры (высоту, плотность куста и

т. п.). До и после цветения главных видов композиции ее внешний вид не имеет большого значения.

Вторая группа – композиции, имеющие эффектный вид на протяжении всего вегетационного периода (а иногда и зимой). Для них растения подбираются по тем же критериям, но особое внимание уделяется проблеме комбинирования видов растений. Поскольку время цветения большинства многолетников приблизительно от десяти дней до месяца (и часто это определяется погодными условиями каждого конкретного сезона), нужно подобрать ассортимент растений так, чтобы охватить весь необходимый срок, не допуская «провалов» и «пауз».

Как пример классической сезонной композиции можно рассматривать сезонный цветник. Создать красивый сезонный цветник можно с помощью минимального количества тщательно подобранных красивоцветущих травянистых многолетников. Важное правило сезонной композиции летнего цветника – каждый декоративный вид в нем должен быть представлен достаточно большим количеством экземпляров, причем цветки (или листья) растений должны по возможности контрастировать друг с другом. Сезонная динамика будет хорошо заметна только тогда, когда одни оттенки начнут сменяться другими.

На фоне таких крупных цветовых блоков можно разместить редкие цветовые вкрапления из недолго цветущих видов и сортов: ранневесенние луковичные, маки. Это позволит усилить эффект сезонной смены, причем каждый год могут появляться новые интересные цветовые сочетания за счет смещения сроков цветения некоторых видов в связи с дождями или, наоборот, ранним теплом.

Основой такого цветника лучше сделать какое­-либо долго цветущее растение – герань, лаватера, шалфей, пион, а хорошим дополнением к ним станут хосты, флоксы и астильбы. Особенно важно придерживаться вышеперечисленных правил при создании небольшого цветника с ограниченным количеством растений-участников. Если цветник крупный, это вовсе не значит, что следует вводить как можно больше новых видов – возникнет избыточная пестрота. Во избежание этого лучше расширить композицию, представив базовый вид сразу несколькими сортами.

Важно и то, что при комбинировании различных сортов одного вида, сходных по экологическим требованиям и срокам цветения, можно чрезвычайно облегчить уход за цветником. В этом случае при подготовке почвы удобрения вносят одинаковые, полив проводится одинаковый, подрезка – одновременная, а удалять отцветшие побеги можно не выборочно, а подряд. Удобство и красота – основные признаки правильно сделанного сезонного цветника.

Осенняя клумба

Как бы ни были прекрасны весенние и летние композиции в цветниках, но без цветущих осенью растений сад будет выглядеть неоконченным. Сезонный цветник в осеннее время может быть очень выразительным. Выбирать растения для него следует особенно тщательно: ведь перед тем, как стать доминантой сада, цветник будет все лето выполнять роль дополнительного элемента садовой композиции, не мешая восприятию весенних и летних сочетаний.

Для того, чтобы цветник не терял декоративность до наступления зимы, нужно добавить в него растения, устойчивые к заморозкам и сохраняющие листву под снегом – живучка, бадан, копытень.

Чтобы растения в цветнике составили гармоничную осеннюю композицию, следует подобрать их по принципу совмещения контрастных и родственных цветов. Например, сиренево-фиолетовые хризантемы, высаженные плотной кулисой, на фоне которой раскрываются поздние золотисто­желтые лилии, можно дополнить на переднем плане серебристой куртинкой хосты. Лиловые безвременники в сочетании с огненной настурцией хорошо дополнит живучка пурпурная.

Если цветник создан с учетом всех агротехнических особенностей выбранных видов и сортов, и при этом не последняя роль отведена цветовому решению, то вам останется только долгие недели любоваться его роскошным цветением.