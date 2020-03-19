Саженцы куплены, а где и как их хранить?

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Ранней весной в садовых центрах начинается продажа саженцев роз в красочных упаковках, так называемых «роз в коробках». На выбор предлагается громадное количество видов и сортов самых разнообразных расцветок. И конечно, многие садоводы не могут удержаться от покупок. Накупив саженцев, у неопытных цветоводов возникает вопрос: как сохранить эти розы до посадки.
Чтобы саженцы роз дождались посадки, нужно их держать в состоянии покоя
Сажать их в грунт можно будет в апреле – мае, не раньше. Кто- то пытается посадить эти розы дома в горшки, розочки трогаются в рост, но спустя какое – то время гибнут. Все дело в том, что для укоренения саженцам роз нужно обеспечить температуру воздуха 10° - 15°С. А в условиях квартиры намного жарче и к тому же очень сухо. При такой посадке побеги трогаются в рост, а корневая система не работает, и растения постепенно гибнут от иссушения.
Создать необходимые условия для посадки саженцев роз в домашних условиях можно. Например, на утепленном балконе, между рам старых деревянных окон или в каких - то прохладных помещениях. Если такой возможности нет, то лучше до посадки в грунт обеспечить им состояние покоя. Для этого розам нужен холод и темнота.
Поддерживать нужные условия хранения саженцев роз можно различными способами:
- Саженцы можно положить на хранение в холодильник (на дверцу или в отсек для овощей).Также их можно хранить на застекленном балконе. Для этого растения нужно сложить в картонную коробку. На дно коробки и между саженцами нужно насыпать опилки, торф. - Коробку поставить на пол (не на солнечный подоконник или полку!) к стене со стороны квартиры. В таких условиях саженцы прекрасно хранятся и выносят понижения температуры до -5°С. В случае понижения температуры на коробку с саженцами можно накинуть сложенный в несколько раз укрывной материал («Спанбонд», «Лутрасил», «Агрол» и тд). В очень морозные дни коробку с растениями придется заносить в комнату. - При наличии погреба или подвала, в котором можно обеспечить температуру от 0 до 3 °С, в них можно с успехом хранить розы до посадки. - Еще один способ хранения саженцев роз – в снегу, на дачном участке. Для этого саженцы укладываются в коробку также как и для хранения на балконе. Коробку устанавливают в самом затененном месте, где долго не сходит снег. Но не в низине, а даже немного на возвышении, чтобы саженцы не пострадали от застоя влаги. Коробка накрывается нетканым материалом («Спанбонд», «Лутрасил) и сверху хорошо засыпается снегом, чтобы получился достаточно большой сугроб. При использовании любого способа хранения саженцы нужно регулярно проверять. При правильном хранении ростки роз должны находиться в состоянии покоя. Если начался рост молодых побегов, и они уже размером 2-3 см и более, розы нужно высаживать в горшки или контейнеры объемом не менее 2 литров.
Очень плохой признак, если кора на одревесневших побегах роз стала морщинистой – растения страдают от нехватки влаги.
Это происходит когда субстрат, в который завернуты корни роз, пересыхает. Если процесс только начался, и признаки иссушения только появились, то необходимо снять упаковку с саженца и завернуть его корневую систему во влажный мох сфагнум, регулярно проверяя его дальнейшее состояние. Если иссушение сильное, то розу лучше посадить в контейнер, обязательно выдержав саженец в растворе «Корневина», «Циркона», «Энергена» или «Гетероауксина» (по инструкции). После посадки контейнер с розой нужно поставить в прохладное, затененное место. Для создания тепличного эффекта на саженец желательно сверху надеть прозрачный пакет, периодически увлажняя воздух под пакетом из пульверизатора. Такая мера поможет растениям легче и быстрее прижиться.
Итак, вопрос хранения роз до посадки не такой и сложный, главное понять и создать оптимальные для этих растений условия.
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Ранней весной в садовых центрах начинается продажа саженцев роз в красочных упаковках, так называемых «роз в коробках». На выбор предлагается громадное количество видов и сортов самых разнообразных расцветок. И конечно, многие садоводы не могут удержаться от покупок. Накупив саженцев, у неопытных цветоводов возникает вопрос: как сохранить эти розы до посадки.
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