Саженцы фруктовых деревьев: где взять и как правильно выбрать

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Вот и начался наконец-то садово-огородный сезон-2019. И, наверное, садовод не будет настоящим садоводом, если не попробует вырастить на своем участке какое-нибудь плодовое дерево. Сад, конечно, должен не только радовать глаз, но и приносить вкусные плоды. И в этом деле, как и во всех других, существуют свои тонкости. Например, чтобы урожай был хорошим, стоит знать, как правильно выбирать саженцы.
Бывалые садоводы советуют приобретать саженцы фруктовых деревьев в специализированных питомниках, через клубы садоводов, у проверенных и компетентных продавцов. Как вариант - заказать саженцы почтой. Можно выбрать для этого и сайт abekker.ru. Сейчас здесь объявлена скидка на саженцы плодовых деревьев до 40%. Стоит обратить внимание новичков дачных и загородных участков, что саженцы - это посадочный материал, которым выращиваются в основном фрукты, деревья и некоторые цветы. Овощи и ягоды в большинстве своем выращиваются семенами.
Если торговец саженцами не может ответить на вопрос, как их выбирать, не владеет информацией о популярных и наиболее приспосабливаемых сортах, не стоит уделять такому реализатору много внимания. Также нужно обходить стороной прилавки с саженцами, которые размещены у обочин трасс. Этот товар почти наверняка не имеет защиты от пересыхания и пыли, и саженцы вряд ли в дальнейшем приживутся. Тем более не стоит рассчитывать на хорошую урожайность, шансы будут минимальными.
Что касается времени покупки саженцев, то лучше не приобретать такой товар загодя, кто знает, вдруг он пропадет. Этот совет для тех, кто, как и все, сажать собирается весной, когда почва оттает, а приобрести саженцы торопится зимой, с началом продаж.
Вот настал момент уже точно не приглядывать и собираться, а именно покупать саженцы. На какие нюансы здесь следует обратить внимание? Перво-наперво, на внешний вид, растения ведь тоже нужно встречать "по одежке". Увядающее деревце - не для покупки. Если почка на саженце была случайно задета и тут же отпала, значит он в какой-то степени пересушен. Это тоже не подходящий вариант. Также как и те саженцы, у которых имеются трещины и ранки на коре.
Чуть ли не под микроскопом стоит рассматривать ствол. Если на нем видны следы плесени, паразитов и заболеваний, то и такое растение не следует брать.
И продавцы иногда встречаются не совсем добросовестные, недостатки корневой системы растения они могут замаскировать в земляной ком. Пусть продают такие саженцы с запрятанными корнями кому-нибудь другому, вам их и не надо. Зачем тратить средства на сомнительный товар и гадать потом: вырастет - не вырастет. Лучше потщательней повыбирать и купить в итоге что-нибудь стоящее.
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