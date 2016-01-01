Сажаем скороспелые сорта овощей в середине лета

У моих соседей по даче как-то не принято освобождающиеся к середине лета грядки использовать для повторной посадки в текущем сезоне. В лучшем случае они засевают их горчицей или рожью. Я же к осени получаю второй урожай некоторых скороспелых овощей и зелени. В это время молодая морковочка и хрустящий салат кажутся невероятным деликатесом. В июле и начале августа на огороде освобождаются грядки после уборки чеснока, лука, редиса, зелени, раннего картофеля и других скороспелых овощей. Эти участки я сразу же засеваю теми культурами, которые могут за 1-2 месяца отдать урожай.

Что посадить на огороде в июле?

В середине лета можно засеять свободные грядки скороспелыми сортами зелени и овощей

В первую очередь это разнообразные салаты, которые обладают невероятно богатым химическим составом и так полезны для здоровья. Но не все сорта этой культуры подходят для летнего сева.

Скороспелый салат, укроп и даже капуста

Многие из них при длинном световом дне и жаркой погоде быстро стрелкуются. Поэтому покупая семена, всегда читаю описание сорта на обратной стороне упаковки – обычно там указано, что сорт устойчив к цветушности и подходит или нет для летнего сева. Отлично удается салат латук «Азарт». Этот раннеспелый полукочанный сорт отлично приспосабливается к любым погодным условиям и не образует стрелок даже в засушливую погоду. Его курчавые хрустящие листья очень вкусны в свежих салатах и совсем не накапливают горечи. Из листовых разновидностей очень понравились сорта «Гранд Рапидс» и «Латук-аттракцион». И тот, и другой имеют нежные сочные листья и хорошо удаются при посеве во второй половине лета.

Также высеваю пару сортов очень полезной и вкусной разновидности салата – руколы. За изысканный вкус и простоту выращивания ценю такие сорта, как «Рококо» и «Покер», листья которых начинаю срывать уже через 25 дней после появления всходов.

Неизменно в конце июля, начале августа высеваю скороспелые сорта укропа, петрушки и лука на перо. Обычно в августе-сентябре устанавливается нежаркая погода с периодическими дождями, поэтому зелень всегда получается отменной. К осени она приходится очень кстати.

Несмотря на то, что белокочанную капусту принято высаживать только весной, я культивирую этот овощ и во второй половине лета. Конечно, плотных больших кочанов не получаю, но к сентябрю-октябрю срезаю небольшие очень сочные кочанчики, которые использую для приготовления свежих салатов и щей. Семена высеваю сразу в открытый грунт и выбираю только скороспелые сорта. Хорошо удаются сорт «Скороспелая ВИР» и гибрид «Казачок F1».

При посадке во второй половине лета отлично развиваются и раннеспелые сорта пекинской капусты, которые так вкусны в салатах. Гибрид «Ника F1» понравился мне больше остальных. Он образует крупные плотные кочаны и обладает устойчивостью к цветушности и киле. Также дает хороший урожай гибрид «Осенняя красавица F1».

А еще осенью наше семейство лакомится свежим зеленым горошком и нежными лопатками спаржевой фасоли, из которых готовлю разнообразные блюда. Очень полюбилось нам простое в приготовлении блюдо из спаржевой фасоли. Для этого я отвариваю молодые лопатки фасоли в подсоленной воде, затем выкладываю их на сковороду, где уже на растительном масле поджарена пара зубчиков чеснока, добавляю плавленый соленый сырок, специи и тушу еще 5-7 минут. Эта вкуснятина всегда расходится на ура, поэтому спаржевая фасоль занимает одно из основных мест среди других культур, которые высеваю в эти непривычные для многих сроки.

Для посадки гороха и фасоли также использую скороспелые сорта. Высаживаю сорта гороха «Вера», «Де-Грасс 68-28» и «Амброзия». Среди сортов спаржевой фасоли выбираю кустовые, отдающие урожай раньше, чем вьющиеся. Среди них хорошо зарекомендовали себя «Сладкий кураж», сочные лопатки которого начинаю срывать уже через 40 дней, и «Неринга», дающий обильный урожай дней на 10-15 позже.

В конце июля высеваю несколько строчек раннеспелой моркови, а к осени получаю молодые корнеплоды. Молодой морковкой очень любит похрустеть мой маленький сынок, поэтому сажаю этот овощ повторно специально для него. За сладкую мякоть полюбились сорта «Артек», «Тушон» и «Лидия».

Единственная моя знакомая, практикующая позднелетние посадки овощей, высевает повторно и свеклу. Она страдает гипертонией и регулярно пьет свежий сок из этого корнеплода для понижения давления. Я не пробовала сажать свеклу в эти сроки, но знакомая очень довольна урожаем молоденьких корнеплодов, который собирает перед наступлением устойчивых заморозков.

Ну и конечно вторая половина лета прекрасно подходит для посева редиса и дайкона. Сорта выбираю ранние и устойчивые к стрелкованию. Хороший урожай дает редис сорта «18 дней», «Родос», «Французский завтрак» и «Софит». Среди сортов дайкона предпочитаю такие, как «Миноваси», «Саша» и «Дракон». Эти овощи при летнем севе гораздо лучше удаются, и их корнеплоды получаются более сочными и нежными.

Сажая повторно ту или иную культуру, сначала подготавливаю почву. Освобождаю ее от растительных остатков предыдущей культуры и перекапываю на штык лопаты с добавлением перегноя. Всегда соблюдаю севооборот и не высаживаю овощи, относящиеся к одному семейству, на одно и то же место.



