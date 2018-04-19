Садовая мода: украшение территории цветами, овощами, виноградом и пряными травами

Весной многие с нетерпением ждут наступления лета. Это относится и к людям пенсионного возраста, особенно к дамам, которые много времени проводят, занимаясь облагораживанием дачной территории (возможно также участка возле дома). Выбранные площади на этих территориях женщины засаживают всевозможными цветами.

К слову, отличный выбор луковиц цветов можно найти здесь: https://florium.ua/ru/bulbs/. Очаровательные лилии всевозможных тонов, красивейшие бегонии, роскошные георгины, утонченные гладиолусы. Эти и другие луковицы декоративных растений можно заказать на вышеприведенном ресурсе. Кликнув на нужный цветок, покупатель ознакомится с необходимыми параметрами. Будет, к примеру, указано количество штук в упаковке, размер посадочного материала, диаметр и оттенок цветка (плода), расстояние, которое нужно соблюдать при посадке, глубину посадки, потребность в солнце, высота растения и т.д.

В любом сезоне в сфере облагораживания дачных участков формируются какие-то модные тенденции. Хорошим хозяйкам не помешает об этом узнать поподробнее. Приветствуется в клумбах в этом году яркое многоцветье. На придомовой территории желательно высадить большое количество цветов и красиво цветущих кустарников. В цветниках актуальны бордюры, но также можно обойтись и свободными «клумбами», которые созданы визуально самими цветами. Высокие растения можно высадить вдоль заборов, они будут создавать дополнительную красивую живую изгородь. Можно использовать какой-то один вид растений, а можно посадить вперемешку, например, по три растения одного вида, три другого, три третьего и т.д.

Рекомендуется этим летом активно включать в декорирование садовой территории овощные культуры, то есть высаживать на одной грядке несколько совместимых друг с другом культур. Овощи можно включать в состав цветочной клумбы, делать из них бордюры, украшать ими с обеих сторон дорожки, ведущие по саду и т.п.

Многие садоводы увлекаются выращиванием винограда. Но его можно использовать не только как растение, приносящее вкуснейшие плоды, но и для дизайна садового участка. Виноградом модно нынче украшать садовые беседки, арки или перголы (легкие конструкции, состоящие из нескольких арок, напоминающие беседку).

Актуально использовать в ландшафтном дизайне пряные травы. Ими можно украсить вход в дом, дорожки, разбить мини-сад из пряных трав, и обязательно, чтобы все это великолепие сразу виднелось тому, кто заходит на территорию участка.

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