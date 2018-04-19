Садовая мода: украшение территории цветами, овощами, виноградом и пряными травами

Весной многие с нетерпением ждут наступления лета. Это относится и к людям пенсионного возраста, особенно к дамам, которые много времени проводят, занимаясь облагораживанием дачной территории (возможно также участка возле дома). Выбранные площади на этих территориях женщины засаживают всевозможными цветами.
К слову, отличный выбор луковиц цветов можно найти здесь: https://florium.ua/ru/bulbs/. Очаровательные лилии всевозможных тонов, красивейшие бегонии, роскошные георгины, утонченные гладиолусы. Эти и другие луковицы декоративных растений можно заказать на вышеприведенном ресурсе. Кликнув на нужный цветок, покупатель ознакомится с необходимыми параметрами. Будет, к примеру, указано количество штук в упаковке, размер посадочного материала, диаметр и оттенок цветка (плода), расстояние, которое нужно соблюдать при посадке, глубину посадки, потребность в солнце, высота растения и т.д.
В любом сезоне в сфере облагораживания дачных участков формируются какие-то модные тенденции. Хорошим хозяйкам не помешает об этом узнать поподробнее. Приветствуется в клумбах в этом году яркое многоцветье. На придомовой территории желательно высадить большое количество цветов и красиво цветущих кустарников. В цветниках актуальны бордюры, но также можно обойтись и свободными «клумбами», которые созданы визуально самими цветами. Высокие растения можно высадить вдоль заборов, они будут создавать дополнительную красивую живую изгородь. Можно использовать какой-то один вид растений, а можно посадить вперемешку, например, по три растения одного вида, три другого, три третьего и т.д.
Рекомендуется этим летом активно включать в декорирование садовой территории овощные культуры, то есть высаживать на одной грядке несколько совместимых друг с другом культур. Овощи можно включать в состав цветочной клумбы, делать из них бордюры, украшать ими с обеих сторон дорожки, ведущие по саду и т.п.
Многие садоводы увлекаются выращиванием винограда. Но его можно использовать не только как растение, приносящее вкуснейшие плоды, но и для дизайна садового участка. Виноградом модно нынче украшать садовые беседки, арки или перголы (легкие конструкции, состоящие из нескольких арок, напоминающие беседку).
Актуально использовать в ландшафтном дизайне пряные травы. Ими можно украсить вход в дом, дорожки, разбить мини-сад из пряных трав, и обязательно, чтобы все это великолепие сразу виднелось тому, кто заходит на территорию участка.
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА, МАСТЕРА И МАСТЕРИЦЫ • Наша клумба • На грядках • В саду • Дачнику на заметку • Сохраняем урожай • На подоконнике • Товары для садоводов • Книги по садоводству • Домашнему мастеру• Домашнему мастеру: книги и товары • Рукодельница • Мода для пожилых • Полезные мелочи • Хозяйке и рукодельнице: книги и товары
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
О тех, кто не боится холода...
А не боятся холода петрушка, укроп, салат. Как только земля оттаяла, смело высаживайте их на грядки. Пройдёт всего несколько недель – и свежая зелень у вас на столе!
Калина красная
Поздней осенью среди серого однообразия голых деревьев в вашем саду вдруг вспыхивает ярко-красная листва калины обыкновенной. В осеннее время от калины невозможно оторвать глаз: весь куст – листья и плоды – н...
Лечим помидоры
Иногда у томатов скручиваются листья. Важно вовремя определить с чем это связано и принять меры.
Посадка чеснока под зиму
Осенью одна из огородных работ — это , чтобы следующим летом в наших огородах выросли крупные луковицы чеснока. Потому что если сажать чеснок весной, так называемый яровой чеснок, то головки чеснока вырастут ...
Сажаем вишню
Вишню можно сажать и весной, и осенью. Важно только, чтобы посадка была произведена в оптимальные сроки: осенью – не позже начала октября, весной – в апреле, до распускания почек. Саженцы, купленные поздно ос...
Ещё раз о рассаде
Наверное, никто в Иркутске не разбирается лучше в технологии выращивании томатов и других паслёновых, чем доктор сельскохозяйственных наук, главный консультант Сибирского института физиологии и биохимии расте...
Покормите птиц!
Для защиты посадок от вредителей опытные садоводы и огородники всегда стараются привлечь на свои участки птиц. Порой такая забота о пернатых позволяет в весенне-летний период обходиться без ядохимикатов.
Сибирский кедр на даче
Кто есть кто
Кедры (Cedrus) — крупные хвойные деревья, родственники лиственниц. Всего в природе произрастает пять видов этих деревьев. Самые известные — кедр ливанский (изображённый на флаге этой страны) ...
Как выбрать рассаду?
Многие владельцы садовых и приусадебных участков не выращивают сами рассаду, а покупают её. Дело это непростое, если учесть, что не всегда качество рассады соответствует цене. С какими нежелательными моментам...
Не лишайте покоя
Менее половины комнатных растений продолжает расти в осенне-зимний период. В большинстве своём растения в осенне-зимний период переходят в состояние покоя. Растение, лишённое покоя, особенно несколько сезонов...
Вопрос-ответ
— Как избавиться от грибка в подполье? Сергей Иванович, г. Иркутск
Яровой чеснок - садим весной
Чеснок бывает двух типов, тот, что мы обычно сажаем осенью, именуют озимым, ну а тот, что пора будет сажать уже совсем скоро – в конце апреля, либо самом начале мая – яровым. Про озимый чеснок написано довольно...
Next
Prev
Вошедшие в ковчег
Взнос на капитальный ремонт: кто получит компенсацию от государства.
С 1 апреля на 2,9% индексируются социальные пенсии
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года индексируются на 2,9% – в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017 году. Повышение косн...
Лучшие отделения Пенсионного фонда России
Пенсионный фонд России подвел итоги конкурса на звание лучшего территориального органа ПФР. Сегодня в ходе заседания Правления Пенсионного фонда, прошедшего в Москве, Председатель Правления ПФР Антон Дроздов ...
ПФР подвел итоги переходной кампании 2017 года
Пенсионный фонд России подвел итоги переходной кампании 2017 года по переводу гражданами своих пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие компании (УК).
Информация для граждан России и Израиля
Пенсионный фонд обращает внимание на то, что по вопросам назначения пенсии в соответствии с Договором между Российской Федерацией и Государством Израиль о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения от 6...