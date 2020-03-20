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Розы прямо на балконе? Да, это реально
Н. Немкова, gazetasadovod.ru   
20 Марта 2020 г.
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roza

Когда мы думаем о розах, то нам представляется куст роз в саду, усыпанный цветами. Конечно, это очень красиво, а выращивание роз — поистине одно из самых увлекательных занятий. Для тех, кто не имеет возможности выращивать розы в саду, рекомендую попробовать делать это на балконе или дома.

Розы прямо на балконе? Да, это реально

Любители роз могут порадовать себя, украсив балкон прекрасными цветами

Выращивание роз в таких условиях - дело непростое, но приносящее не меньше радости, чем выращивание их в саду. Для выращивания на балконе лучше брать обильноцветущие сорта флорибунда, возможно выращивание и от чайно-гибридных роз, которые подарят нам аромат и наслаждение от красоты цветения.

Для выращивания на балконе пригодны как привитые на подвое, так и корнесобственные саженцы, хотя привитые розы бывают более выносливы и лучше цветут.

Сажают розы весной. Для их посадки берут деревянные ящики, глиняные и пластиковые горшки достаточно большого объема, а для привитых саженцев объем должен быть еще большим. В дне горшков или ящиков должны быть дренажные отверстия для стока воды. Нужно учитывать, что дерево при намокании разбухает и отверстия могут сильно сузиться или совсем закрыться, поэтому в ящиках их делают большими - до 3 см. Для дренажа используют керамзит, битый кирпич. Укладывают его на дно, а после ёмкости засыпают грунтом. Грунт изготавливают из дерновой земли и песка, соотношением 1:4.

Пересадка роз производится раз в 2-3 года, ранней весной, пока растение не вошло в фазу активного роста. Молодые розы растут быстрее, по этой причине их можно пересаживать чаще. Сразу в большие емкости растения высаживать не желательно. Незаполненная корешками почва может закиснуть, что может вызвать заболевание розы. При пересадке важно убедится, что земля не закисла и растение здорово. Если это так, то берется горшок большего размера и свежая земля, а растение просто переваливается в новый горшок без разрушения земляного кома. Если почва плохая, розы надо пересадить в новую землю, удаляя с корней старую и аккуратно расправляя корни, чтобы они не загибались вверх. Горшки для пересадки подбирают такого же или меньшего размера, смотря по состоянию корней, иначе земля быстро закиснет.

После посадки или пересадки необходим обильный полив, чтобы земляной ком полностью пропитался влагой, а после того, как растения трогаются в рост, их подкармливают минеральными удобрениями: азот, фосфор, калий в пропорциях 2:2:1. Не забывайте и про микроудобрения.

При закисании земли в горшках и ящиках на розах иногда наблюдается хлороз - пожелтение листьев из-за недостатк железа. В этом случае их опрыскивают раствором хлористого железа: 1 капля 5%-ного раствора на 1 л воды. Через день-два после такого опрыскивания листы приобретают здоровый темно зеленый цвет.

На балконе почва в емкостях быстро высыхает, необходимо регулярно поливать растения, так, чтобы был пропитан весь земляной ком.

Если соблюдать все правила ухода, розы на балконе хорошо растут и цветут, радуя нас своим ароматом. Отцветающие цветки необходимо удалять, чтобы не ослаблять цветение.
Осенью, когда наступают холода, у роз обрезают невызревшую часть побегов.
Землю обильно поливают и укутывают емкости с утепляющими материалами, полностью заворачивая растения.

Источник: gazetasadovod.ru

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