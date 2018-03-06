Рыхление - важный процесс, которым не стоит пренебрегать

Рыхление почвы проводят для улучшения воздушно-газового режима и сохранения ее влажности, а также для борьбы с сорняками. Тщательно проведенное довсходовое рыхление позволяет уничтожить до 80% сорняков (Не надо будет делать первую прополку!).

Что меняет рыхление грядок?



Рыхленние не зря называют сухим поливом

Серьезным препятствием всходов является почвенная корка. Она образуется после поливов, дождей и чаще всего на мало окультуренных, тяжелых. При этом сильно уплотняется верхний слой почвы, который препятствует доступу кислорода к прорастающим семенам. Больше страдают от уплотнения почвы (корки) проростки мелкосемянных культур: петрушки, моркови, пастернака, цикория и др., которые имеют небольшой запас питательных веществ и не в состоянии пробить плотный слой высохшей слипшейся почвы.

Почва имеет пористую структуру. В крупных почвенных порах находится воздух, который так необходим корешкам растений для дыхания, а также для работы аэробных бактерий, разлагающих растительные остатки и другие органические составляющие почвы до легкоусвояемых веществ, используемых растениями. При заполнении крупных пор водой, при очень сильном уплотнении особенно тяжелых суглинистых почв или при недостатке в почвенном воздухе кислорода, что бывает, вызвано появлением корки, угнетается деятельность корневой системы и корешки могут погибнуть.

В мельчайших капиллярах находится почвенная влага. Она, как по опущенному в чай сухарику, перемещается во всех направлениях, поэтому-то почва и находится во влажном состоянии. Достигнув поверхности почвы, вода начинает испаряться. Многие наблюдательные садоводы видели, как парит летом в жаркую погоду тропинка или давно не рыхленный участок почвы. Поверхность глинистых почв в жару после сильного дождя растрескивается, образуются глубокие, шириной больше 1 см, щели, через которые, как из кипящей кастрюльки испаряется вода. Вскоре почва высыхает и от прошедшего дождя или проведенного полива эффект сводится к минимуму. Достаточно разрушить верхушку этих капилляров и заделать их слоем рыхлой почвы, и вода не будет так интенсивно поступать к поверхности и испаряться. Как будто мы с вами закрыли кастрюльку крышкой. Вот почему рыхление иногда называют «сухим поливом». Многие наблюдали, как быстро высыхает только что разрыхленная поверхность почвы.

Довсходовое рыхление

Если рыхление необходимо провести до появления всходов культурных растений с целью уничтожения проростков сорняков и для разрушения почвенной корки, проводят сплошное боронование легкими граблями. При сплошной обработке почвы между посевом и появлением всходов культурных растений следует учитывать, что глубина рыхления над рядками высеянных семян должна быть минимально необходимой для разрушения корки. Нельзя перемещать по грядке и выворачивать на поверхность прорастающие семена и всходы культурных растений. Следует помнить, что у лука и свеклы после появления всходов, а у сельдерея даже после наклевывания семян сплошное боронование может вызвать гибель значительной части всходов. Нужно уничтожить как можно большее количество проростков сорняков.

Очень эффективно сплошное довсходовое рыхление на посадках картофеля. Наутро после рыхления видно, как дружно взошли растения.

Для выполнения довсходового рыхления очень удобны ротационные мотыжки. Они безвредны для всходов культурных растений, так как над рядком имеется пропуск зубьев. Зубья вонзаются в почву при вращении, следовательно, не тянут за собой ее верхний слой, уничтожают корку и сорняки.

Первый раз междурядную обработку проводят при появлении сорняков или корки, часто не дожидаясь появления всходов овощных культур. Для того чтобы не уничтожить молодые проростки культурных растений при довсходовом рыхлении, к семенам туговсходящих культур (моркови, петрушки, укропа, лука и др.) подмешивают семена салата, редиса (0,3-1% от веса семян основной культуры) в качестве маячной культуры для обозначения рядков, которые аккуратно выпалывают или же оставляют до формирования пригодных к использованию в пищу корнеплодов или розеток листьев. Вынутые из почвы после появления всходов основной культуры растения салата с одним-двумя настоящими листочками хорошо укореняются. Их можно посадить на соседней грядке как рассаду.

Последующие междурядные обработки проводят в течение всего лета до смыкания листьев, как только снова появляются сорняки или почвенная корка, а также при уплотнении почвы после дождей или поливов.

При выполнении междурядных обработок нельзя повреждать культурные растения и их корешки. В начале роста, когда культурные растения имеют еще небольшую розетку листьев и, следовательно, корневая система характеризуется небольшим радиусом распространения, рыхление делают поближе к растениям, таким образом, защитная зона будет небольшой. При первой обработке на ровной поверхности вокруг растений оставляют 7-10 см, на грядках это расстояние можно уменьшить до 4-5 см. По мере роста при последующих обработках защитная зона будет увеличиваться до 15 см. Под листьями растений рыхлить не следует. Поэтому последнюю междурядную обработку проводят при смыкании рядков.

Количество обработок в зависимости от культуры, засоренности участка, почвенно-климатических условий, числа поливов может меняться от 2-3 (редис, салат, шпинат) до 7-9 (морковь, свекла, петрушка, пастернак, сельдерей, брюква, редька и др.). При выращивании овощей в открытом грунте с применением орошения междурядные обработки проводят после каждого полива.





Источник: gazetasadovod.ru

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