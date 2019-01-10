Разные способы формирования растений

К основным приемам формирования внешнего вида растения относят обрезку, прищипку, пасынкование и подвязывание.

Обрезка очень важна для растений, т.к. она позволяет сохранить равновесие между надземной частью растения и его корневой системой. При формировании кроны обрезкой, нужно не только придать растению красивый вид, но и добиться равномерного поступления питательных веществ во все веточки растения, кроме того, растение со всех сторон должно быть доступно свету и воздуху.

Некоторые растения (лавры, мирты, биоты, самшит и др.) выдерживают обрезку, для придания им самых разнообразных форм, например, шара, пирамиды и т.п.

Для получения штамбовой формы у растения удаляют все боковые побеги, а когда побег, предназначенный для выведения штамба, достигнет желаемой высоты, его верхушку прищипывают. Это вызовет появление из пазух листьев боковых побегов, верхушки которых также прищипывают, и так делают 2-3 раза, пока крона не разветвится достаточно хорошо. В штамбовой форме выращивают розы, пеларгонии, фуксии и др.

Обрезку проводят ежегодно весной, после пересадки

Побеги обрезаются над почкой, обращенной наружу. При этом черенка над почкой не должно оставаться, но почка должна быть не поврежденной. Обрезку проводят секатором, острыми ножницами или ножом.

Сильную обрезку применяют для омоложения растения (пеларгонии, фуксии, гортензии и др.). При этом удаляется практически вся крона, оставляются только короткие побеги с 2-3 почками. При проведении обрезки следует учитывать, где должны образовываться бутоны – на старых или молодых побегах. Растения, у которых цветки образуются на новых летних побегах, обрезают весной, до начала роста. На рисунке показаны места обрезки, в данном случае, это концы молодых побегов.

Кстати: не всегда прищипывание верхушечной почки сразу приводит к развитию боковых побегов иногда на это уходит довольно длительное время. Например, один раз в мае, я прищипнула на бересклете верхушечные почки двух боковых побегов, а ветвится, эти побеги начали только в июле, все это время росли другие, не прищипнутые побеги.

Прищипка, или пиницировка, заключается в удалении верхушечной почки, или почки с конца побега, почка удаляется руками или обрезается ножницами или ножом. Это вызывает развитие боковых побегов. Растения прищипывают после пересадки, когда они укоренятся и начнут рост. Следует учитывать, что прищипка и обрезка затягивают начало цветения, поэтому после того, как растения получат желаемую форму или кустистость, прищипку прекращают. Прищипка или небольшая обрезка в августе сильных веток с цветочными почками, улучшает качество цветков.

Многие растения обрезают после цветения (акацию, гортензию и др.). Растения, теряющие на зиму листья (фуксии и др.) обрезают весной с началом нового роста. При этом обрезают сухие, слабые и лишние ветки. Хорошие сильные ветки укорачивают примерно на половину.

У пассифлоры после цветения обрезают все цветоносные побеги практически до основания, а осенью кроме этого обрезают все не одревесневшие побеги. Весной у пассифлоры обрезают нижние побеги, чтобы все соки направить в верхние, зацветающие побеги.

А вот у хойи (воскового плюща), наоборот, цветоносные побеги не обрезают, т.к. они способны давать новые цветки.

Пасынкование – прием, заключающийся в удалении лишних боковых побегов (пасынков).

Применяется в основном для декоративно-цветущих растений. Удаляются не цветущие или плохо цветущие боковые побеги. Этот прием способствует более обильному цветению и получению более крупных цветков.

Подвязка растений предназначена для придания растению устойчивости и более красивому виду. Подвязка должна быть обязательна для растений, вынесенных в сад на открытый воздух, чтобы растение не пострадало от ветра. Подвязывают растения шерстяной ниткой, мягкой тесьмой, ленточкой мочала, крупные растения в виде деревьев подвязывают проволокой (в обмотке). Нитки или тесьму лучше брать зеленого или коричневого цвета. При подвязывании важно, чтобы у растения не повредилась кожица стеблей. Растения, имеющие длинный ствол подвязывают в нескольких местах. У кустистых растений подвязывают один или несколько главных стеблей.

Сложнее подвязать ампельные растения. Например, чтобы подвязать ветви аспарагуса, растущего в кашпо на стене под потолком, в горшок с растением аккуратно втыкается палочка (можно использовать старую акварельную кисточку или карандаш), на противоположной растению стене вбиваются небольшие гвоздики. От палочки к этим гвоздикам натягиваются нитки, лучше белого цвета, вокруг которых обвиваются ветки аспарагуса, желательно, чтобы каждой ветке досталась своя нитка. Таким образом, можно устроить зеленый занавес под потолком. Некоторые подвязывают нитки прямо за ветки растения, но так делать нельзя, т.к. можно пережать ниткой сосуды в стебле, и ветка со временем отомрет или будет болеть.

Уход за листьями - также можно назвать формированием внешнего вида. Пыль, грязь оседают на листьях растений также как и предметы мебели, но это не всегда заметно. Пыль забивает поры на листьях, препятствуя процессам дыхания, сокращает количество света, так необходимого растениям, да и просто нарушает декоративную красоту растений. На растениях с широкими листьями пыль особенно заметна. Листья таких растений надо чаще протирать влажной тряпочкой или губкой. Растениям, которым не противопоказано опрыскивание, не плохо было бы периодически устраивать душ, если позволяют размеры растения. Можно также использовать аэрозоли или спреи для полировки листьев, но не для всех растений их можно использовать. Особенно удобно использовать средства полировки для больших растений, которые протирать губкой слишком долго, а если такое растение стоит в офисе, то на протирание листьев просто нет времени.

Средства полировки листьев продаются в цветочных магазинах или садовом центре. Перед покупкой полироля убедитесь, что ваше растение можно обрабатывать полиролем, а также внимательно прочитайте инструкцию, а особенно меры предосторожности. Растения с опушенными листьями нельзя протирать губкой или тряпочкой, а пыль на них накапливается также. Поэтому их чистят от пыли мягкой кисточкой для красок. Кактусы и другие суккуленты так же чистят кисточкой, причем для профилактики различных вредителей, эти растения периодически обмывают кисточкой, смоченной в чистом медицинском спирте. Ну и конечно все должны понимать, что с любого растения надо периодически обирать пожелтевшие и высохшие листья, а также старые увядшие цветки т.к. это портит его декоративную привлекательность. Когда будете обирать старые листья или удалять поврежденные, обратите внимание, не слишком ли их много. Иначе, может быть, на вашем растении завелся вредитель, или нарушены условия содержания.

Источник: vk.com

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