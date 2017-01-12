Пуансеттия прекраснейшая: новогоднее чудо

Большинство комнатных растений в зимнее время пребывают в состоянии покоя и зачастую становятся менее привлекательными, чем в весенне-летний период. Но именно зимой нам особенно хочется окружить себя сочной зеленью и яркими красками растений, которые украсят наше жилище и подарят положительные эмоции. Помочь в этом могут те комнатные культуры, которые способны цвести в зимние месяцы. Таких экземпляров не так много, но некоторые из них благодаря своей поразительной красоте способны искусно преобразить любое пространство и стать главным украшением дома.
Рождественский цветок
Цветущая пуансеттия станет прекрасным подарком на зимние праздники
Таким «уникумом» является пуансеттия прекраснейшая, внешний вид которой вряд ли кого-то оставит равнодушным. Благодаря стараниям селекционеров высокий дикорастущий кустарник превратился в компактное горшочное растение высотой 35-50 см, и теперь может прекрасно чувствовать себя в домашних условиях. Декоративность этому комнатному цветку придают яркие крупные прицветники, обрамляющие невзрачные соцветия, появляющиеся зимой.
В зависимости от сорта такие прицветники могут быть окрашены в красные, розовые, малиновые, бордовые, фиолетовые, желтые, белые, салатовые и даже сине-зеленые тона и всегда смотрятся невероятно эффектно.
Прицветники представляют собой листовую розетку, расположенную в верхней части куста и окружающую маленькие желтые цветочки.
Внешний вид прицветников точно такой же, как у остальных листьев пуансеттии: чаще всего они имеют удлиненно-овальную форму, клиновидную у основания и заостренную у верхушки. Отличительной особенностью верхушечных листьев этого цветка является их способность менять окраску.
Обычно это явление начинается в конце ноября или начале декабря, а через пару недель пуансеттия предстает во всей красе – яркие прицветники становятся похожими на большую причудливую звезду. Именно за эту уникальную особенность растение получило название «Рождественской звезды», поскольку его необычайно красивое цветение приходится как раз на новогодние праздники.
Этот цветок стал своеобразным символом Нового Года и Рождества не только за рубежом, но и в нашей стране и его часто преподносят в качестве новогоднего подарка. Яркая окраска прицветников при должном уходе сохраняется на протяжении 3-4 месяцев, а затем растение постепенно начинает их сбрасывать.
Уход за пуансеттией
Эта культура комфортно будет себя чувствовать в помещении с ровным температурным режимом в пределах 20-24°С. Нельзя допускать скачков температуры ниже +14°С и выше +27°С.
Ей подойдет светлое окно с ярким, но рассеянным светом. Пуансеттия с трудом восстанавливается после сильного переувлажнения и пересыхания земляного кома в горшке, поэтому ее необходимо обеспечить регулярным и умеренным поливом.
Также необходимо поддерживать вокруг растения высокую влажность путем опрыскивания воздуха из пульверизатора или установки под горшок поддона с увлажненным керамзитом.
Земляная смесь в горшке должна быть питательной и рыхлой с реакцией почвы в пределах 5,8-6,6 рН. Рождественская звезда хорошо будет развиваться, если регулярно подкармливать ее минеральными удобрениями, в составе которых будут присутствовать помимо макроэлементов и комплекс микроэлементов. Особенно ценными для нее окажутся кальций, молибден и железо.
В феврале цветок начинает избавляться от ярких прицветников и вступает в фазу покоя, который длится около 1,5 месяца. В этот период необходимо сократить поливы и подкормки, прекратить опрыскивания, удалить слабые и обрезать на 1/3 остальные побеги, оставив на каждом по 3-5 узла, и перенести горшок в более прохладное (18-19°С), сухое место с неярким освещением.
С началом активного роста новых побегов, снова проводят обрезку, оставляя на кусте 5-6 наиболее развитых, а при достижении ими длины 10-15 см их прищипывают. Прищипку можно проводить еще пару раз спустя какое-то время, чтобы сформировать компактный густооблиственный кустик красивой формы.
С началом активной вегетации, которая обычно приходится на март-апрель, пуансеттию снова ставят на хорошо освещенный подоконник и возобновляют требуемый режим полива, подкормок (2-3 раза в месяц) и опрыскиваний.
Для того чтобы Рождественская звезда порадовала ярким и продолжительным цветением, с начала октября по вечерам ее накрывают светонепроницаемым колпаком или переставляют в шкаф, сокращая таким образом длительность светового дня и удлиняя ночь до 14-15 часов в сутки.
В таком световом режиме, а также при небольших поливах и подкормках пуансеттия должна провести около 2 месяцев.
В начале декабря, когда прицветники начнут менять окраску, перестают притенять растение. В период цветения его держат при температуре 18-24°С, с середины декабря перестают подкармливать, но обеспечивают обильным поливом и опрыскиваниями.
Сделайте в канун предстоящего Рождества себе или близким такой прекрасный подарок – приобретите пуансеттию, и зимние вечера в компании с такой красавицей не покажутся такими долгими. Рождественская звезда, приобретенная однажды, на протяжении долгих лет будет украшать дом и дарить массу положительных эмоций.
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