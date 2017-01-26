Пришло время проверить сохранность луковиц гладиолусов

Прошло примерно два-три месяца со дня укладки клубнелуковиц гладиолуса на хранение, поэтому сегодня самое время посмотреть, как хранятся они, не появились ли признаки поражения болезнями или трипсом. Кроме того, в январе заканчивается период естественного покоя, а это значит, что при неправильном хранении клубнелуковицы могут прорастать.

Патогенные грибы, трипсы и прочие неприятности

Ревизию луковиц надо проводить несколько раз за зиму

Сегодня следует аккуратно осмотреть клубнелуковицы и если возникнут какие-нибудь сомнения, снимите наружные чешуи и осмотрите клубнелуковицы.

Пораженные фузариозом, склеротинией и ботритисом клубнелуковицы могут высохнуть, и это легко заметить, так как они становятся легкими, "пустыми".

Такие клубнелуковицы (внутри они сухие, сморщенные, коричнево-черные) нужно срочно, немедленно вынуть и, нисколько не жалея, выбросить. Если на чешуях заметны как бы обожженные пятна, очистите от них клубнелуковицы.

Если коричневые вдавленные пятна - скорее всего от поражения бактериозом - паршой. Небольшие пятна можно вырезать острым ножом, протереть раствором марганцовки и присыпать толченым углем (можно воспользоваться таблеткой активированного аптечного угля). Не расстраивайтесь, такие клубнелуковицы весной могут благополучно дать нормальные ростки. Но операция по вырезанию коричневых гнилостных пятен, причиненных фузариумом или ботритисом, не поможет, так как гифы патогенных грибов проникают в сосуды растения и заражение останется, даже если вырезать загнивший кусочек клубнелуковицы.

Поэтому все пораженные пятнами клубнелуковицы лучше, как это ни обидно, немедленно ликвидировать.

При хранении клубнелуковиц в теплых условиях часто начинает "работать" трипс - мелкое насекомое, которое благополучно попадает под чешуи клубнелуковиц.

В хранилище трипсы начинают высасывать соки клубнелуковиц, их поверхность становится шершавой. При сильном поражении клубнелуковицы усыхают. Но их можно обработать инсектицидами. Хорошо помогает нафталин, который можно насыпать в пакет с клубнелуковицами и плотно его закрыть на срок до одного месяца. И тогда вы сможете уничтожить трипса и сохранить клубнелуковицы до самой весны, и они могут дать нормально развитые растения.

Если клубнелуковицы хранятся, как говорится, навалом, то есть в несколько слоев и в хранилище влажно, то может развиться пенициллезная плесень: на зараженных луковицах может образоваться голубоватое спороношение, около одной клубнелуковицы образуется "гнездо" пораженных. Их тоже следует уничтожить, просушить остальные и улучшить условия хранения (снизить влажность и температуру).

В январе, пока не начали пробуждаться почки, проводят тепловую обработку детки, клубнепочек, чтобы уничтожить гифы и споры грибов и микробов. Установлено, что при выдерживании клубнепочек в воде с температурой плюс 53°С (в течение 30 минут) гифы болезнетворных грибов погибают. Обработка горячей водой при температуре плюс 55°С приводит к почти полному уничтожению спор фузариума и ботритиса, однако такая температура не всегда безвредна для ростков гладиолуса.

Поэтому лучше применять воду с температурой 53°С и обрабатывать клубнепочки в течение 25-30 минут. Необходимо следить за равномерностью температуры воды. После тепловой обработки клубнепочки надо быстро охладить в проточной холодной воде и высушить, после чего опять поместить в коробки или пакеты для хранения до весны.

Рано проросли луковицы гладиолусов, что делать?

Такой вопрос нередко можно услышать от "молодых" цветоводов, еще не вполне знакомых с биологией этого растения.

В самом деле, нередко уже в марте, в начале апреля у хранящихся в комнатных условиях клубнелуковиц появляются довольно длинные ростки, хотя до высадки их в открытый грунт остается 1,5-2 месяца. Происходит это из-за нарушения условий хранения, а именно из-за повышения влажности.

Период покоя у гладиолуса складывается из периода естественного покоя и более продолжительного периода вынужденного покоя. В период естественного покоя клубнелуковица не может прорасти, даже если попадает в благоприятные для этого условия. Но время естественного покоя непродолжительно и у разных сортов равняется 35-40 дням. После этого клубнелуковица может прорасти, если будут подходящие для роста условия, а именно достаточно тепла и влаги.

При правильном хранении, когда температура не превышает 5-10°С, а относительная влажность воздуха равна 60-70 %, клубнелуковицы находятся в вынужденном покое и не прорастают, так как нет условий для роста. Но при хранении в неприспособленных для этого условиях, при высокой температуре и повышенной влажности начинаются ростовые процессы, в основном сильно удлиняется росток, тогда как корни не образуются.Это истощает клубнелуковицу, при высадке в грунт она может не образовать соцветия. Что делать?

Некоторые, увидев большие ростки, решают, что такую клубнелуковицу надо поскорее посадить в землю, но при недостатке освещения, питания растения развиваются слабо и, как правило, не образуют цветков.

Чтобы вовремя обнаружить неблагополучие, необходимо регулярно и довольно часто, особенно ближе к весне, просматривать хранящиеся клубнелуковицы. Если обнаружится рост ростков, надо немедленно разложить клубнелуковицы в сухом теплом месте и в течение 3-5 х дней просушить их, а затем поместить в такое место, где температура составляет 2-7°С при низкой влажности воздуха. За 15-20 дней до посадки, а именно с середины апреля, температуру в хранилище повышают до 12-15°С, что способствует процессам подготовки клубнелуковицы к образованию клубневых бугорков и прорастанию.

До весны осмотр клубнелуковиц необходимо повторять два-три раза. Повторяем: все заболевшие клубнелуковицы необходимо сразу же удалять.