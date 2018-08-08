Правила сбора овощей для долгого хранения урожая

Для немедленного употребления в пищу овощи можно заготавливать разнообразно. А для культур многосборовых важно, чтобы растениям при этом не было нанесено никаких повреждений. Иначе обстоит дело со сборами для разного по длительности хранения. Тут требуется неукоснительно выполнять целый ряд выработанных многолетней практикой правил.

Как собрать урожай: сроки и правила

И первое общее правило состоит в том, что овощи для хранения не должны содержать избытка нитратов. В таком состоянии однозначно продукцию будет ожидать быстрая порча.

Второе правило хорошей сохранности – полная вызреваемость большинства овощей.

Третье общее правило: лучше хранятся овощи позднеспелые или сорта, специально предназначенные для хранения. Но у каждого овоща (или групп овощей) есть и свои особенности в подготовке к хранению.

Чтобы сохранить выращенное, нужно его правильно собрать

Для недолгого хранения у ранней белокочанной капусты срезают наиболее плотные кочаны с зелеными и хорошо прилегающими наружными листьями. Для длительного хранения позднюю капусту убирают ближе к заморозкам, когда в кочанах понижается интенсивность внутренних процессов. Оставляют до 3-х неплотно прилегающих листьев и кочерыгу в 3 см.

Краснокочанную капусту убирают до заморозков и до возможного растрескивания кочанов. Для непродолжительного хранения их зачищают до плотнооблегающих листьев, с кочерыгой до 2 см. На длительное хранение оставляют 2-3 наружных листа.

Савойскую капусту заготавливают до растрескивания кочанов, оставляя 2 зеленых кроющих листа.

Капусту брюссельскую убирают для непродолжительного хранения в наиболее поздние сроки и при хозяйственной годности большинства кочанчиков на растении. Обрезают корни и верхушки стеблей, а также все листья.

Головки цветной капусты срезают созревшими и плотными, не допуская перерастания и разделения на составные части.

Морковь убирают при пониженной температуре. Отбирают здоровые корнеплоды, без трещин или механических повреждений, желательно выравненные по размерам. Ботву обрезают.

Столовую свеклу убирают раньше моркови. На хранение пригодны самые качественные по внешнему виду корнеплоды.

Брюкву, репу и зимнюю редьку заготавливают до заморозков, сортируя по качеству.

Пастернак убирают позже всех других корнеплодных овощей.

Корневую петрушку выкапывают после уборки поздней капусты, обрезают только старые или поврежденные листья, сортируют по размерам.

Репчатый лук бывает готовым к уборке с прекращением образования новых листьев, их увяданием и полеганием, полным сформированием луковиц, появлением характерной для сорта окраски наружных чешуй. Заготовленный лук несколько дней досушивают, сортируют и обрезают ботву, оставляя шейку длиной 4-5 см.

Лук-севок выкапывают с появлением признаков созревания – усыханием и полеганием листьев и хорошо выполненной луковичке с одной кроющей чешуей. После просушки и покрытия луковичек несколькими чешуями полностью удаляют листья и шейку.

Лук-порей для хранения убирают целиком в сроки заготовки поздней капусты.

Луковицы шалота выкапывают при хорошем вызревании.

С уборкой чеснока нельзя запаздывать из-за возможного разрушения покровных чешуй и распадения луковиц на зубки. После уборки нужна просушка.

Черешки ревеня для кратковременного хранения снимают осторожным выдергиванием у основания. На верхушке черешка оставляют часть листа длиной около 1 см.

Хрен убирают поздней осенью. Перед выкопкой корней обрезают надземную часть. Для хранения годятся только ничем не поврежденные корни.

Плоды сладкого перца можно снимать периодически в технической или биологической спелости, с частью плодоножек.

Баклажаны убирают до побурения, не допуская их перерастания. Мякоть плодов должна быть упругой, семенные гнезда без пустот, семена белые и недоразвитые, кожица гладкая и без повреждений. Снимают плоды с плодоножкой.

На плодах кабачков, предназначенных для непродолжительного хранения, недопустимы даже царапины. Они должны иметь нежную кожицу, сочную плотную мякоть и недозрелые семена.

Стахис убирают в середине осени. Растения осторожно подкапывают. Для хранения на семена отбирают клубеньки крупных и средних размеров с тонкими столонами.

Плоды тыквы снимают при полном созревании, оставляя на них плодоножки.

Огурцы для краткосрочного хранения снимают непереросшими, отрезая половину плодоножки. Длительное хранение возможно только для зеленцов партенокарпических гибридов в плотно прилегающей пленочной оболочке.

Плоды томатов снимают при трех степенях зрелости, которые не влияют на их товарные качества и достаточно долгие сроки сохранности. Можно собирать плоды, достигшие половины среднего размера, а затем дозаривать. Пригодны и плоды зеленоспелые, имеющие нормальный для сорта или гибрида размер, дозариваемые в течение нескольких дней. По внешнему виду от зеленых такие плоды отличаются желтоватой окраской и блеском, а также узкой опробковевшей каймой у плодоножки.

Следующая степень созревания томатов – бурая спелость, при которой не менее четверти поверхности плода становится желтовато­бурой, а около плодоножки появляется розовая окраска. Меньшие сроки можно хранить плоды, снятые в технической спелости, приобретшие характерную сортовую окраску.

Большинство пряных травянистых культур бывают готовы к хранению в высушенном виде. Поэтому их заготовку можно делать в любые сроки, но лучше всего в периоды максимального накопления эфирных масел – перед зацветанием или в самом его начале.

Ранний картофель обычно выкапывают до сроков возможного появления фитофтороза. После подсушивания самые здоровые и характерные для сорта клубни оставляют на семена.

Поздний картофель убирают в третьей декаде сентября, когда ботва высыхает, а клубни прекращают рост. Если ботва еще зеленеет, то ее скашивают за 8¬10 дней до уборки. После выкопки клубни хорошо просушивают, рассортировывают по размерам и отбирают неповрежденные.





Источник: gazetasadovod.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА, МАСТЕРА И МАСТЕРИЦЫ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ