Позаботьтесь о кактусе, и он зацветет!

Мифы о кактусах, погубившие не одну сотню колючих растений.

Любой кактус может цвести при правильном уходе

Комнатным растениям требуется уход. Каким-то цветам нужно больше внимания, каким-то меньше. Мнение непросвещенных людей о том, что кактусы растут сами по себе, вызывает раздражение у опытных цветоводов. Неприхотливость кактусов — это всего лишь стереотип, который рассеивается с появлением этого растения в доме.

Именно потому, что за кактусами не принято ухаживать, люди искренне удивляются, когда узнают, что кактусы могут цвести. Еще больше изумляются люди тому, что цвести способны абсолютно все кактусы, независимо от сортов. У тех, кто заводит растение лишь потому, что оно растет само по себе, кактус может жить на подоконнике годами, но так и не расцвести.

Зеленые и колючие, порой невзрачные растения время от времени начинают цвести. И красоте этих цветков могли бы позавидовать многие комнатные растения. Ничего сверхсложного в содержании растения нет. Кактус действительно один из самых не капризных домашних цветов.

Есть еще один стереотип о бедном колючем цветке, в который свято верят как люди преклонного возраста, так и их дети. Кактусы не защищают людей от излучения компьютера. Люди ставят бедное растение на угол стола, забывают о нем, а через какое то время натыкаются на полуживой или без каких-либо признаков жизни цветок и выбрасывают его. Это очень жестоко и несправедливо, поскольку умирает кактус вовсе не от излучения. Просто о нем забыли, ему было недостаточно света или воздуха. Если компьютер и излучает что-то, то растению это вредит также, как и хозяину. Только ведь кактус-то ни в чем не виноват. Кто компьютером пользуется, тот и должен облучаться.

Хорошее освещение необходимо таким видам суккулентов, как эхинопсис, ребуция и гимнокалициум. Лесные кактусы, такие как декабрист и рипсалис в ярком освещении не нуждаются. Маммилляриям будет хорошо на подоконниках.

Кактус нужно правильно поливать. Летом ему требуется регулярный полив, как и другим комнатным растениям. Когда почва просохнет, тогда и нужно поливать. А вот в зимний период кактусу достаточно ежемесячного полива. Зимой кактус находится в стадии покоя, как и большинство растений.

Еще одна ошибка цветоводов заставляет кактусы страдать. Родина суккулентов совсем не жаркие пустыни. Их не нужно перемещать к батарее на время холодов. Батареи зимой греют по полной, и это настоящий ад для стоящих рядом растений.

Кактусам требуется не столько повышенное внимание, сколько просто нормальное отношение к нему, как к растению. Это не защитник от излучений, и не растущая сама по себе колючка. Это живое, цветущее, очаровательное растение.

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Источник: vk.com

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