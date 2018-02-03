Польза снега для сада и огорода

Снег – отличный строительный и теплоизоляционный материал, обеспечивающий создание искусственного климата в его толще. Даже в очень морозные ночи, когда верхний слой снега выхолаживается, благодаря своей пористой структуре на глубине в снегу и под его покровом сохраняется значительно более высокая температура, чем на поверхности.

Используем снег для защиты растений

Снег - надежная защита от мороза

При увеличении толщины снежного слоя с 15 до 50 см глубина промерзания грунта уменьшается с 80 до 20 см. Их этого следует, что снег – благо для всех растений.

Особое внимание при снегозащите должно быть уделено плодовым деревьям и ягодным кустарникам.

Начинать эту работу следует уже с декабря, причем, даже если снега еще мало или он сильно сметается ветром. При этом снег можно брать у заборов, с канав, дорожек и за пределами участка. Наиболее важно окучить нижнюю часть стволов на высоту до 50-60 см, сохраняя слой снега на приствольном круге радиусом до 1,5 м. Если этого не сделать, то при отсутствии снега температура почвы на глубине 20 см может резко понизиться и корни рискуют подмерзнуть.

Однако порой снег может нести для деревьев и немалую опасность. Это бывает при потеплении, когда долго идет рыхлый мокрый снег, который, накапливаясь, налипает на сучья и ветви, а затем намерзает на них. При этом нередко ломаются ветки. Такой снег надо систематически стряхивать с помощью деревянного шеста, конец которого обвязан либо мешковиной, либо поролоном. Начинать стряхивание снега рекомендуется с нижних сучьев и веток, а затем переходить к верхним. Проводя эту работу, особое внимание нужно уделять деревьям, у которых по скелетным ветвям сделана прививка, так как в месте совмещения ветвь зачастую ослаблена и может скорее отломиться.

При выпадении снега важнейшая задача дачника или садовода – надежно укрыть землянику, малину и цветы. Для снегозадержания землянику чуть покрывают ветками лесных деревьев и кустарников, несъедобных для грызунов (осины, ивы, березы, смородины и др.), а также используют плетеные щитки, штакетник и т. п. Так же поступают с цветами и предзимними посевами овощей, беря снег из междурядий и проходов между грядками. Пригнутую малину, а также крыжовник следует укрывать снегом полностью, причем ветки разгибают в стороны, чтобы они не обломились под тяжестью снега.

Если у деревьев осенью не делалось обвязки, а почва в саду задернена, в дни оттепелей необходимо утаптывать снег вокруг штамбов для предотвращения повреждений коры и камбия грызунами. То же самое следует сделать в месте прикопки саженцев для весенней посадки, утаптывая вокруг них снег ногами. Если это место ограждено рубероидом или толем, то снег уплотняют с внешней его стороны. Если вокруг саженцев есть кольцевая канавка, то ее расчищают от снега, а когда ее нет, то снимают снег, отступив 1,5-2 м от прикопки, чтобы грызуны не смогли добраться до саженцев.

Исходя из имеющегося опыта, уместно привести еще 4 немаловажных совета.

Во-­первых, снег с января можно не менее эффективно использовать как дополнительное укрытие погребов, буртов и т. п., предназначенных для зимнего хранения овощей.

Во-­вторых, сбрасывая снег с крыши дома, хозпостроек и стеклянных теплиц, проявите осторожность, чтобы он не попал на хрупкие ветки деревьев и кустарников и не поломал их.

В-третьих, предпримите меры по высвобождению слабых скелетных веток от плотного наста, в который они могут вмерзнуть в начале марта, опуститься по мере таяния снега и обломиться у основания центрального проводника.

В-четвертых, поскольку на участке снегоуборочная лопата является редкостью, используйте в работе со снегом металлические вилы, вставив между их зубьями кусок фанеры, пластика или картона.

В заключение, исходя из личной практики, считаю полезным отметить, что рекомендуемое литературой и авторами отдельных статей утаптывание снега вокруг штамбов следует делать осторожно, так как утрамбованный снег весьма заметно ухудшает питание и увлажнение деревьев. При этом слишком медленно тает, почва поздно прогревается, а вегетация и цветение задерживаются.

Как указывает в одной из своих статей известный садовод И. Кривега, его трехлетний опыт утрамбовки снега привел к тому, что деревца стали чахнуть, болеть и в конечном итоге погибли. Мало того, отдельные дачники и садоводы берут снег в зоне приствольных кругов и междурядий сада, что оголяет почву над корнями и ведет к их подмерзанию.

Еще раз повторю, что брать снег следует у заборов, в канавах, с дорожек и т. п., ведь корневая система дерева выходит за проекцию кроны более чем на 1 м.

Источник: gazetasadovod.ru

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