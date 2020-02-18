Подарим фиалке вторую молодость

Комнатные фиалки приносят в жизнь радость и свет. Ведь не даром их любят и лелеют почти в каждом доме. Эти удивительные растения никого не оставляют равнодушными, особенно в период цветения.

Если фиалка потеряла свою красоту, ее можно омолодить

А разнообразие сортов, над которыми тщательно работают селекционеры, на сегодняшний день трудно себе даже вообразить.

Сенполия (Saintpaulia) — красивоцветущие растения семейства Геснериевые (Gesneriaceae). В цветоводстве широко известно под названием узамбарская фиалка. У многих коллекционеров рано или поздно возникает вопрос: что делать с уже далеко немолодой фиалкой, которая потеряла декоративный вид или была заброшена на некоторое время и почти погибла?

Выход один: нужно привести в порядок и омолодить фиалку.

Для этого следуйте пошаговой инструкции и результат не заставит себя долго ждать:

Освободите растение из старого горшка и уберите остатки земли.

Острым лезвием обрежьте стебель, оставляя 2-3 см ниже розетки.

Если стебель сильно старый немного зачистите его, сняв жесткую корочку.

Срез можно присыпать углем.

Уберите нижние листья и придайте розетке форму.

Остаток стебелька очистите ножом до зеленого цвета.

Поставьте фиалку в стаканчик с водой и поместите в тепличку.

Новые корешки проявятся спустя 1-2 недели. Когда они окрепнут, можно высаживать в новый горшок. Если все было сделано правильно, через месяц-другой растение порадует цветоносами и приобретет обновленный и декоративный вид.

Омолодить фиалку очень просто, а самое главное – дарить цветам свою любовь и заботу, когда они будут отвечать взаимностью.

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Источник: vk.com

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