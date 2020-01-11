Откуда ты родом, цветочек?

Для правильного ухода за любым, даже самым неприхотливым, комнатным растением полезно знать, откуда оно родом. От этого зависит и температурный режим, и полив, и какую почву насыпать в горшок. Теплолюбивый фикус не выставляют на холодный сквозняк, а араукарию не держат вблизи отопительной батареи.

За любым домашним растением нужно ухаживать, учитывая условия его обитания

Циперус в природе растет у воды, иногда даже в воде, а почти все виды камнеломки – на горных склонах, где вода не задерживается надолго. Поэтому циперусы поливают обильно, а в горшок с камнеломкой укладывают на дно толстый слой камешков в качестве дренажа, чтобы вода сразу же стекала в поддон.

Тропические комнатные растения

Для тропического климата характерна почти постоянная температура во все времена года, а также одинаковая длительность дня и ночи. Но количество осадков различается в разных местностях. Там, где дождей много, текут реки и вырастают влажные тропические леса. Где воды нет или ее очень мало - там пустыни и полупустыни со скудной растительностью.

Температура дня и ночи во влажных лесах отличается несущественно, а для климата пустынь характерны жаркие дни и холодные ночи.

В тропическом лесу часто бывают сильные ливни, растения растут очень активно, конкурируя между собой за свет под пологом леса. Комнатные растения из влажных тропических лесов часто имеют крупные нежные листья, способные впитывать влагу всей поверхностью листовой пластины.

Многие их них не переносят прямых солнечных лучей, но требуют яркого рассеянного света.

Во влажных тропических лесах обитают многие виды орхидей, лианы, эпифиты, папоротники: алоказии, монстеры, спатифиллюмы, диффенбахии, гусмании, вриезии, традесканции, пассифлоры. Им не требуется период покоя, содержать в доме их нужно при температуре воздуха +16-22°C и высокой влажности. Поливать лучше тепловатой водой. Не следует также забывать, что солнце в тропиках ярче и даже в лесу интенсивность освещения большая.

Сухие пустынные области, в основном, населяют суккуленты, они способны накапливать воду в своих толстых кожистых стеблях и жестких листьях. Это всевозможные молочаи, кактусы. Хорошо приспособлены к таким условиям растения с бутылкообразными стволами, такие как адениум, бокарнея (нолина). Растения пустынь нуждаются в солнечном свете, но к составу почвы и поливу не требовательны.

Субтропические комнатные растения

Субтропики расположены между тропиками и умеренным поясом. Это обширные районы Средиземноморья, где лето жаркое и сухое, а зима влажная и прохладная. Субтропический климат в Юго-Восточном Китае, Южной Корее, в Новой Зеландии, на юге Японии. Флорида и Северная Калифорния, побережье Тихого океана в Южной Америке, Южное побережье Африки – это тоже субтропики.

Длительность дня и ночи здесь зависит от времени года. Температура высокая летом, зимой – гораздо ниже, но не минусовая. Лето длинное, зима короткая.

Субтропики, как и тропики, бывают влажными и сухими. Для многих районов характерны сезоны дождей, сменяющие жаркое засушливое время. Они наступают в разное время: зимой или летом.

Многим субтропическим растениям нужен период покоя, который соответствует времени засухи или зиме в природных условиях их обитания. Этот период покоя бывает или полным (когда отмирает вся наземная часть растения) или частичным (растение на какое-то время прекращает свой рост и развитие).

У абутилона, амариллиса, цикламена в естественных условиях полностью отмирают стебли и листья. В почве остаются корневища, клубни или луковицы, из которых снова развиваются растения с приходом весны или дождливого времени года. В домашних условиях эти растения тоже «засыпают», даже если нет засухи или холодов. А если не засыпают, то не цветут.

Азалия, араукария, многие виды бегонии, кливия, гибискус, гортензия, аспидистра, цитрусовые растения, плющ (хедера), сенполия, фуксия, мирт, олеандр, пеларгония, хлорофитум, циссус не сбрасывают листья, но на некоторое время (обычно зимой) перестают расти. Их не нужно удобрять и усиленно поливать, чтобы заставить снова развиваться. Они должны отдохнуть в соответствии со своим природным биологическим циклом.

Комнатные растения умеренной зоны

Растения умеренного климата цветоводы практически не выращивают. Почему не держат в домах зимой обычные наши садовые растения. Ведь среди них есть очень красивые! Дело в том, что растения умеренной климатической зоны практически все листопадные, зимой им нужен период покоя с низкой температурой. В это время у них не растут новые побеги, но продолжает развиваться корневая система.

В обычном жилом доме невозможно создать такой температурный режим, да и голый куст без листьев не очень декоративно выглядит. Комнатные карликовые розы выращивать не всякому опытному цветоводу под силу (даже при том, что современные декоративные сорта специально выведены для домашнего выращивания).

Гораздо легче организовать зимнюю выгонку луковичных растений (гиацинтов, тюльпанов) или обычных садовых примул. Такие растения умеренной зоны очень часто выращивают в доме, прибегая к одной хитрости: после зимнего или ранневесеннего цветения их держат в горшке до тепла, а затем высаживают в сад. Следующую зиму роза или тюльпан проводит, как и заведено в природе, под снегом. Только через год осенью их можно снова брать на выгонку, чтобы радовать себя цветами среди зимы.

Выбирая комнатное растение в магазине, обязательно следует поинтересоваться, откуда оно родом. Все многочисленные красивейшие гибриды, выведенные селекционерами для выращивания в домашних условиях, происходят от природных видов, наследуя от них потребность в тепле или прохладе, ярком солнце или тени.

Создавать в своем доме климат тропических джунглей или жаркой пустыни не станет даже самый увлеченный цветовод. Большинство комнатных растений легко приспосабливаются к сухому воздуху квартир и к постоянной температуре 18-24 градуса. Но учитывать естественные условия обитания растений нужно обязательно, чтобы обеспечить им самые лучшие условия для развития и цветения.

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Источник: vk.com

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