От чего зависит успешное прорастание семян?

Уверенность в успехе придаст необходимый объем знаний о том, что происходит в это время с высеянными семенами и какие меры будут способствовать оптимизации процесса их прорастания.

Проращивание семян

С момента опускания семени в естественную почву, специальный грунт из подобранных компонентов или искусственный субстрат в нем начинаются сложнейшие биохимические и физиологические процессы и превращения в соответствии с наследственно закрепленными свойствами по каждому виду и сорту. Эти процессы должны идти непрерывно, без сбоев и промедлений. Для этого нужны вода, тепло и кислород воздуха.

Все основные факторы прорастания семян овощных культур тесно взаимосвязаны

В любом живом организме вода является активным участником всех протекающих процессов, всех превращений. Определенное количество воды есть в любом семени. Но эта вода находится в связанном состоянии - в белках, крахмале - и не может влиять на процесс прорастания. Поступление же влаги из окружающей почвенной среды или при намачивании семян дает семенам несвязанную воду, которая создает условия для запуска механизмов биохимических реакций. Уже через несколько минут с начала поступления воды в семя начинают увеличиваться различные органы внутри клеток, затем начинают работать дыхательные ферменты клеток. Эти ферменты синтезируются очень быстро после поступления воды в семена.

Различные ферменты, объединенные в группы, расщепляют сложные вещества на более простые и направляют их к зародышу. Там из них образуются новые сложные вещества, необходимые для роста будущего растения. В разных тканях прорастающего семени сложные химические соединения регулируют начавшиеся ростовые процессы.

В первые же часы набухания семена различных культур (и даже сортов одной культуры) поглощают разное количество воды. И здесь может быть опасно избыточное количество или недостаток влаги. Наибольшее количество воды поглощают семена, содержащие больше белков (бобовые, огурец, томат), меньше ее нужно семенам крахмалистым (кукуруза, тыква, шпинат), а менее всего - масличным (редька, лук, перец).

Известно, например, что при избытке воды быстро способны терять всхожесть семена шпината и белокочанной капусты.

На поступление воды в семена влияют и их размеры. Более мелкие семена поглощают больше воды в процентах к своей массе, чем крупные.

В прорастании семян различают три фазы. Первая фаза называется физической, в течение этой фазы семена поглощают воду и набухают. Вторая - биохимическая, в этой фазе активизируются ферменты и нерастворимые запасные вещества превращаются в растворимые. Третья - морфологическая, в ней начинают растягиваться, делиться и расти клетки зародыша. Процесс прорастания заканчивается с того момента, когда проростки начинают самостоятельную жизнь - превращаются во всходы.

Кроме воды, необходимым условием прорастания является температура, то есть определенный уровень тепла. Как и в отношении влаги, требования семян различных овощных культур и их сортов колеблются здесь в определенных различных пределах. Наиболее низкие температуры, при которых возможно начало прорастания, называются минимальными. По мере повышения температуры прорастание усиливается и достигает оптимальной величины. С дальнейшим подъемом температуры процесс прорастания ослабевает и может прекратиться совсем.

Степень вреда, наносимого температурами ниже минимума и выше максимума, зависит от продолжительности их действия. Чем выше влажность окружающей семя среды (почвы, грунта), тем меньше требуется времени для нарушения процесса прорастания.

Ученые определили, что постоянная оптимальная температура не всегда обеспечивает самое быстрое прорастание. Периодические небольшие колебания температуры оказывают стимулирующее действие. Такова разница дневных и ночных температур в естественных условиях. Перепады температур наиболее положительно влияют на прорастание недозрелых семян.

В семенах открыты особые вещества с различной направленностью действия. Одни стимулируют прорастание, другие - ингибируют его. Задержка прорастания возможна и по причине недостатка стимулирующих веществ. Многие семена лучше прорастают в условиях пониженных температур, при которых увеличивается количество стимулирующих вещевтв и уменьшается количество ингибирующих. Это характерно для холодостойких культур. У теплолюбивых же видов овощей низкие температуры тормозят действие ферментов, разлагающих запасные вещества семян, а также синтезирующих новые соединения, нужные для образования проростков.

Семенные проростки нуждаются для нормальной жизнедеятельности в кислороде. Он влияет не только на степень активности клеточных структур и ферментных систем, но и участвует в образовании новых белков, Сахаров и других химических соединений. Доля кислорода в растительной клетке может достигать 42%. Для разных видов семян потребность в кислороде (как в воде и температуре) различна. Даже для семян одной культуры, например щавеля, в начале прорастания нужно от 0,5 до 4,3% кислорода, чтобы проросло три четверти семян его содержание в воздухе должно достигать 8%; для прорастания максимального количества семян кислород должен составлять более 20%.

Снижение содержания кислорода в воздухе приводит к задержке прорастания или к полной остановке. Так происходит при длительном замачивании семян. Например, замачивание фасоли в воде в течение четырех часов положительно сказывается на прорастании, а замачивание в течение 16 часов приводит к повреждению семян. В воде кислорода в 30 раз меньше, чем в воздухе.

Все основные факторы прорастания семян овощных культур тесно взаимосвязаны. Чаще всего семена не обеспечены оптимальными условиями для прорастания. Поэтому им необходимо оказывать возможную помощь.

Помощь семенам

- при предпосевном проращивании семян (на фильтровальной бумаге, в марле, во фланели) следует постоянно следить за состоянием увлажнения, добавлять воду и удалять ее излишки; не перегревать и не переохлаждать набухающие семена;

- готовить заранее рассадные грунты, заправленные необходимым питанием и аэрирующими материалами; горшочки не набивать слишком плотно;

- почву для посева на грядке тщательно разделывать, доводя ее до самой мелкой и однородной комковатости; проливать перед посевом до полного увлажнения теплой водой в несколько приемов;

- глубина посева должна быть рекомендуемой для каждой культуры; на дно посевных борозд полезно вносить просеянный торф или песок; посевы в горшочках и на грядках засыпают торфом или огородной землей через сито;

- для сохранения равномерной влажности накрывать посевы до появления всходов стеклом или пленочными материалами; пленки в один слой поднимают температуру на 0,5-1,0°С, в два слоя - на 1,0-1,5°С.

С появлением хороших всходов отступают тревоги о качестве семян и начинаются продолжительные заботы о вегетирующих растениях.





Источник: gazetasadovod.ru

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