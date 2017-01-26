Особенности выращивания картофеля из семян

Решив обновить посадочный материал картофеля не вегетативным, а семенным способом, можно купить семена в любом садоводческом магазине – с этим проблем обычно нет. А можно собрать свои семена с полюбившегося сорта, выращиваемого из года в год на дачном участке.

Как выращивать картофель из семян?

Для этого на самых лучших кустах не стоит удалять появляющиеся соцветия, как это делают многие, а дождаться появления на них завязи. Когда эти ягодки начнут созревать и поменяют свой окрас с темно-зеленого на бледно-зеленый, их срывают, помещают в марлевый или тканевой мешочек и подвешивают в сухом проветриваемом помещении для дозаривания.

Можно собрать семена с проверенного сорта картофеля и получить посадочный материал

Когда плоды приобретут молочный оттенок и размягчатся, их разрезают, извлекают мякоть с семенами и в емкости с водой промывают. Семечки отцеживают через ситечко, хорошо просушивают и хранят в бумажных пакетиках до посадки.

Посев картофельных семян на рассаду проводят в зависимости от региона выращивания таким образом, чтобы высадить в открытый грунт растения в возрасте 2-2,5 месяцев.

Соответственно, жители южных областей могут начать высевать семена уже в январе-феврале, а дачникам северных регионов придется отложить эту процедуру до середины-конца марта.

Картофельные семечки имеют невысокую всхожесть, поэтому стоит запастись посадочным материалом в достаточном количестве. Несмотря на то что, семена сохраняют способность к прорастанию на протяжении 6-8 лет после сбора, все же лучше использовать для посадки свежесобранные (не старше двух лет) - они быстрее прорастают и дают более крепкие всходы.

Перед посадкой необходимо приготовить рассадный ящик, а также запастись отдельными пластиковыми или торфяными стаканчиками, в которые после пикировки потребуется пересадить картофель.

И обязательно нужно будет позаботиться о заготовке качественного грунта. Он должен быть не только плодородным, но и очень рыхлым.Его воздухо- и водопроницаемость для рассады картофеля очень важна, поскольку ее корневая система в первое время очень медленно развивается, а сами сеянцы в неподобающих условиях выращивания часто поражаются черной ножкой. Идеальный вариант заготовить почвосмесь из 1 части земли и 4 частей торфа, к которой для уничтожения патогенной микрофлоры желательно добавить препарат «Триходермин» либо обработать раствором «Фитоспорина» по инструкции.

Можно высаживать семена без каких-либо предпосевных обработок, но лучше их намочить в обычной воде на двое суток, а еще лучше - провести наряду с замачиванием и закаливание. Это позволит повысить потенциал будущих сеянцев и позволит получить более быстрые и дружные всходы. Для этого семечки раскладывают на хорошо увлажненной ткани и на протяжении 7-10 суток (до момента наклевывания) попеременно держат то в холоде, то в тепле: ночью посадочный материал помещают на нижнюю полку холодильника, а днем возвращают в комнатные условия.

По истечении этого периода проклюнувшиеся семена высаживают в ящик. Для этого в грунте делают неглубокие бороздки на расстоянии 10 см друг от друга, а в них через каждые 5 см выкладывают семечки. Семена следует присыпать не землей, а песком слоем 0,5-1 см, который затем аккуратно увлажняют из пульверизатора. До появления всходов ящик держат в теплом месте, накрыв пленкой или стеклом, которое периодически снимают для проветривания. Всходы картофеля начинают появляться через 5-7 дней.

После этого рассадную тару необходимо переставить на самый светлый подоконник, убрать пленку и позаботиться об обеспечении сеянцев дополнительной подсветкой, без которой они тут же начнут вытягиваться. Поскольку корневая система рассадного картофеля развивается в первое время низкими темпами, а сами растения оказываются весьма чувствительны к излишнему увлажнению и часто поражаются грибковыми заболеваниями, полив стоит проводить умеренно. Причем после каждого полива следует осторожно рыхлить почву вокруг растений для обеспечения доступа кислорода к корням.

Так же надо раз в 3-4 недели подкармливать этих «неженок» удобрениями, отдавая предпочтения комплексным препаратам. Нелишним будет и периодическое опрыскивание сеянцев растворами стимуляторов роста таких, как «Эпин», «Энерген» и т.п.

Через 25-30 дней после всходов рассаду следует очень аккуратно распикировать в отдельные стаканы. Сеянцы при пересадке следует заглубить по семядольные листочки, полить и в первые несколько дней огородить от прямых солнечных лучей.

За пару недель до пересадки рассады в открытый грунт обязательно проводят ее закаливание. Для этого при установлении благоприятной погоды ее выносят на балкон сначала на 2-3 часа, а затем, постепенно увеличивая время, оставляют на свежем воздухе до момента пересадки.

Окрепшие растения высаживают на участке в лунки с добавлением перегноя и комплексных минеральных удобрений. Перед пересадкой землю в стаканах увлажняют, затем рассаду переваливают из стаканов в лунки и заглубляют, оставив над землей по паре настоящих листьев. В дальнейшем за растениями ухаживают так же, как за обычным картофелем – поливают, подкармливают и 2-3 раза за сезон окучивают.