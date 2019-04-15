Особенности контейнерного цветоводства

Большинство цветов, используемых для создания цветников в саду, требует много света, солнца, хорошую плодородную землю и дренаж. Все это необходимо и контейнерным цветникам. Они нуждаются в регулярном поливе, подкормках и главное – хранении в зимнее время.

Правила посадки в контейнеры

Материал. Контейнеры с дренажными отверстиями. Почвосмесь. Продукт, удерживающий влажность. Медленно растворимые удобрения, например, АVА.

Этап 1. Важное условие – контейнер должен быть чистым и хорошо выглядеть, иметь соответствующий размер, чтобы избежать переполнения цветами и водой при поливе. Правильный подбор количества растений и их размера.

Этап 2. Почвосмесь. Почва, которая используется для контейнерного садоводства, отличается от рекомендуемой для садовых клумб. Она должна быть легкой по весу, что облегчает перемещение контейнера. Если хотите его оставить постоянно на одном месте, следует использовать почвосмесь, которая хорошо удерживает влагу. Корни должны быть обеспечены вентиляцией, хорошим дренажом. Почва – здоровой и без сорняков. Можете приготовить свою почвосмесь или приобрести готовую в магазине, где она уже стерильная и облегченная. С ней хорошо работать. Ее легко смешать с приготовленной вами.

При приготовлении почвосмеси своими силами используйте равные части садовой глины, мха или торфяной массы и песка (или перлита). Стерилизуйте прогревом. Используйте почвосмесь, приготовленную из дерновой земли, торфа или листового перегноя и чистого песка (или мелкого щебня) в соотношении 1:1:1. Некоторые садоводы используют одну часть дерновой земли и две части щебенки, битой керамики, песка. Готовьте почвосмесь за 2-3 недели до посадки растений. Земля должна осесть.

После посадки растений и их полива поверхность почвы замульчируйте мелким гравием, крупным песком, древесными щепками слоем 1-2 см или торфом слоем 5 см. Это поможет сохранить влажность почвы и изолировать ее от внешнего воздействия.

Почва в контейнерах высыхает быстро, поэтому поливайте часто.

Этап 3. Подготовка почвы. Прежде, чем заполнить контейнер почвосмесью, перемешайте ее с медленно действующим удобрением в соответствии с прилагаемой инструкцией. В последнее время популярно удобрение AVA , действующее до трех лет. Используйте специализированные удобрения. Для профилактики заболеваний используйте фунгициды согласно инструкции, чтобы не получить противоположного эффекта. Эти меры помогут растениям хорошо начать свой рост. В процессе роста лучше подкармливать жидким удобрением. Отличные результаты получаются при подкормке настоями трав.

Если земля тяжелая, то вас ожидают достаточно большие заботы.

Для крупных посадок лучше использовать дешевые пластиковые горшки среднего размера. На дно слоем около 20 см положите дренаж.

Этап 4. Посадка. При посадке учитывайте размер растения и горшка, сорт и условия, при которых растение будет хорошо развиваться. Узнайте размер растения, до которого оно способно вырасти.

Представьте конфигурацию и сделайте эскиз. Может быть, следует что­нибудь убрать или добавить, поменять местами.

Расправьте руками ком корней, опустите их в горшок и аккуратно разместите землю вокруг них. При необходимости благоразумно подрежьте ветви для придания декоративной формы растению.

Этап 5. Увлажнение. При поливе контейнерных растений используйте лейки с мелким ситом или другие опрыскиватели. Водой промачивайте всю землю в контейнере. Следите за тем, чтобы растения при этом плотно сидели на месте, а не плавали в воде.

Шутливые дополнения. В композициях из контейнеров используйте статуэтки, куски древесины, переплетенные корни и ветви, сучковатые изогнутые стволы. Добавьте сюрпризные, причудливые объекты.

Уход за контейнерными растениями

В контейнерном садоводстве важно знание долгосрочности роста высаженных растений. Начинайте с хорошей почвы, удачного размещения посадок на участке. Почва в контейнерах высыхает полностью в течение 10 дней, поэтому следите за ее регулярным увлажнением. Не допускайте подсыхания корневой системы перед посадкой. Регулярно выщипывайте отцветшие цветки, чтобы обеспечить красивое цветение. Пересаживайте растения каждые 2¬3 года. При появлении корней в дренажном отверстии подрежьте их или пересадите растение в контейнер большего размера. Можете разделить содержимое старого контейнера на несколько контейнеров с обновленной почвой.

Дайте горшкам приют. Растения, растущие зимой в контейнерах, более уязвимы, чем обитающие в открытом грунте. При замерзании корней прекращается их питание. Поэтому с приближением зимы горшки хорошо полейте. Во время снегопада осторожно стряхивайте снег с веток, а в горшках он растает.

Контейнеры с растениями, хранящиеся с ноября по март в помещении с температурой 3...5 оС, должны быть постоянно влажными. Нельзя допускать пересыхания земли.





Источник: gazetasadovod.ru

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