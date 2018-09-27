Осенний сад - наслаждение для глаз

День стремительно убывает, тени становятся длиннее. Этот сезон имеет свою прелесть, свою изысканную колористику. Но чтобы насладиться ею, осенний облик сада надо планировать заранее. При этом надо иметь в виду три временных периода, когда одни растения заканчивают свой биологический цикл, а другие - в разгаре своей красы.

Конец лета - начало осени

В саду еще буйство красок. До первых заморозков вовсю цветут летники. Они особенно декоративны, если своевременно удалять увядшие соцветия. Полностью развились высокорослые космос, титония, амаранты, цинния, бархатцы, гелиантусы, астры.

Многолетники, распускающиеся в это время, имеют золотисто-желтую, оранжевую, коричневатую, алую, пурпурную окраску. Ромашковидные гелиопсис, гелениум, гелиантус, болтония, рудбекия хорошо компонуются с метельчатыми соцветиями солидаго, солидастера. Еще свежа королева сада - роза.

В полном цвету георгины. Звенят яркими оранжевыми колокольцами крокосмии (монтбреции) с контрастной мечевидной листвой (их лучше высаживать большими плотными группами).

Очень эффектны поздние флоксы Амарантризе, Новинка, Лебедушка, Владимир, Белый Поздний, Винтермерхен и др. В легкой полутени прекрасна розоватая анемона японская.

После первых заморозков

Ушли многие летники. Начинается основной осенний период, когда в садовые композиции включаются древесные с яркой сезонной окраской листвы и плодов. Одеваются в пурпур барбарисы, бересклеты, некоторые спиреи, кизильники, девичий виноград. Золотом отливают шиповники, спиреи, дерены, жимолости, калина обыкновенная, гордовина и др. Очень декоративны плоды у древогубца, рябины, калины, шиповника, жимолости, кизильника, клематисов, бересклетов, снежноягодника.

Понижение температуры сказывается и на осенней окраске листвы многолетников. Интересные и изысканные тона приобретают некоторые бузульники, пионы, баданы, эуфорбия многоцветковая, злаки. В полной красе стоят декоративная капуста, кохия.

Зацветают гибридные корейские хризантемы. Их очевидный недостаток в средней полосе - частое выпревание при колебаниях температуры в течение зимовки. В этом смысле для занятых людей перспективнее многолетние астры.

Последний аккорд

И вот наступает пора, когда обмерзает надземная часть у большинства многолетников. В это время продолжают цвести поздние сорта многолетних астр, хорош и очиток видный, декоративная капуста, хризантемы. Все больше теряют листву кустарники, зато их плоды и цвет коры ветвей выделяются сильнее. Особую роль начинают играть вечнозеленые -магония падуболистная, баданы, барвинки, бересклета, нелистопадные рододендроны, а также хвойные.

Чтобы линии цветников были видны, желательно по переднему краю использовать растения с самым длительным периодом декоративности. Хотелось бы обратить внимание читателей на две культуры, которые будут радовать вас с конца лета до последних осенних дней и могут стать основой оригинальных композиций. Многолетние астры. Сегодняшнее разнообразие их видов и сортов поистине удивляет. Можно подобрать бордюрные низкие (а. кустарниковая и ее сорта), среднерослые и высокие (а. новоанглийская), крупноцветковые, мелкоцветковые, ажурные (а. вересковидная и а. сердцелистная), ранние, поздние, грунтовые, контейнерные. Цветовая гамма очень разнообразна: есть сорта голубые, лиловые, фиолетовые, розовые, пурпурные, малиновые, белые с оттенками. Эти пышные кусты украсят любую клумбу до поздней осени. Недостатки культуры, требующие определенного внимания, - предрасположенность к мучнистой росе и сравнительная агрессивность некоторых видов (например, а. новобельгийской). Кроме того, в наших климатических условиях не все сорта успевают порадовать полноценным цветением.

Очиток видный. Великолепное неприхотливое растение. Его плотные куртины с розовато-лиловыми соцветиями хорошо гармонируют и со злаками (овсяница, просо, глицерия, молиния), и с пышными кустами астр, и с низкорослыми кустарниками в осеннем убранстве (барбарис Тунберга, спиреи японская, березолистная, Бумальда и др.), и с сиренево-лиловыми безвременниками. Ту же роль может играть и очиток большой, или седум телефиум. Оба они имеют интересные сорта.

Конечно, когда сад начинает быстро пустеть, это навевает грустные мысли. Продумайте заранее свои композиции для осени, и вы будете вознаграждены.





Источник: gazetasadovod.ru

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