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Осенний сад - наслаждение для глаз
Е. Константинова, садовый дизайнер, gazetasadovod.ru   
27 Сентября 2018 г.
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astra

День стремительно убывает, тени становятся длиннее. Этот сезон имеет свою прелесть, свою изысканную колористику. Но чтобы насладиться ею, осенний облик сада надо планировать заранее. При этом надо иметь в виду три временных периода, когда одни растения заканчивают свой биологический цикл, а другие - в разгаре своей красы.

Конец лета - начало осени

В саду еще буйство красок. До первых заморозков вовсю цветут летники. Они особенно декоративны, если своевременно удалять увядшие соцветия. Полностью развились высокорослые космос, титония, амаранты, цинния, бархатцы, гелиантусы, астры.
Многолетники, распускающиеся в это время, имеют золотисто-желтую, оранжевую, коричневатую, алую, пурпурную окраску. Ромашковидные гелиопсис, гелениум, гелиантус, болтония, рудбекия хорошо компонуются с метельчатыми соцветиями солидаго, солидастера. Еще свежа королева сада - роза.
В полном цвету георгины. Звенят яркими оранжевыми колокольцами крокосмии (монтбреции) с контрастной мечевидной листвой (их лучше высаживать большими плотными группами).
Очень эффектны поздние флоксы Амарантризе, Новинка, Лебедушка, Владимир, Белый Поздний, Винтермерхен и др. В легкой полутени прекрасна розоватая анемона японская.

осенние цветы

После первых заморозков

Ушли многие летники. Начинается основной осенний период, когда в садовые композиции включаются древесные с яркой сезонной окраской листвы и плодов. Одеваются в пурпур барбарисы, бересклеты, некоторые спиреи, кизильники, девичий виноград. Золотом отливают шиповники, спиреи, дерены, жимолости, калина обыкновенная, гордовина и др. Очень декоративны плоды у древогубца, рябины, калины, шиповника, жимолости, кизильника, клематисов, бересклетов, снежноягодника.
Понижение температуры сказывается и на осенней окраске листвы многолетников. Интересные и изысканные тона приобретают некоторые бузульники, пионы, баданы, эуфорбия многоцветковая, злаки. В полной красе стоят декоративная капуста, кохия.
Зацветают гибридные корейские хризантемы. Их очевидный недостаток в средней полосе - частое выпревание при колебаниях температуры в течение зимовки. В этом смысле для занятых людей перспективнее многолетние астры.

Последний аккорд

И вот наступает пора, когда обмерзает надземная часть у большинства многолетников. В это время продолжают цвести поздние сорта многолетних астр, хорош и очиток видный, декоративная капуста, хризантемы. Все больше теряют листву кустарники, зато их плоды и цвет коры ветвей выделяются сильнее. Особую роль начинают играть вечнозеленые -магония падуболистная, баданы, барвинки, бересклета, нелистопадные рододендроны, а также хвойные.
Чтобы линии цветников были видны, желательно по переднему краю использовать растения с самым длительным периодом декоративности. Хотелось бы обратить внимание читателей на две культуры, которые будут радовать вас с конца лета до последних осенних дней и могут стать основой оригинальных композиций. Многолетние астры. Сегодняшнее разнообразие их видов и сортов поистине удивляет. Можно подобрать бордюрные низкие (а. кустарниковая и ее сорта), среднерослые и высокие (а. новоанглийская), крупноцветковые, мелкоцветковые, ажурные (а. вересковидная и а. сердцелистная), ранние, поздние, грунтовые, контейнерные. Цветовая гамма очень разнообразна: есть сорта голубые, лиловые, фиолетовые, розовые, пурпурные, малиновые, белые с оттенками. Эти пышные кусты украсят любую клумбу до поздней осени. Недостатки культуры, требующие определенного внимания, - предрасположенность к мучнистой росе и сравнительная агрессивность некоторых видов (например, а. новобельгийской). Кроме того, в наших климатических условиях не все сорта успевают порадовать полноценным цветением.
Очиток видный. Великолепное неприхотливое растение. Его плотные куртины с розовато-лиловыми соцветиями хорошо гармонируют и со злаками (овсяница, просо, глицерия, молиния), и с пышными кустами астр, и с низкорослыми кустарниками в осеннем убранстве (барбарис Тунберга, спиреи японская, березолистная, Бумальда и др.), и с сиренево-лиловыми безвременниками. Ту же роль может играть и очиток большой, или седум телефиум. Оба они имеют интересные сорта.
Конечно, когда сад начинает быстро пустеть, это навевает грустные мысли. Продумайте заранее свои композиции для осени, и вы будете вознаграждены.

Источник: gazetasadovod.ru

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