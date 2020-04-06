Опрыскиваем, увлажняем, поливаем 

Такой показатель, как влажность воздуха, обязательно упоминается в любой статье, посвященной комнатным растениям и уходу за ними. Это одно из основных условий хорошего развития домашней флоры, поэтому рассмотрим его подробней.

Излишне сухой воздух губителен для большинства растений

Влажность воздуха для растений так же важна, как и его температура. Сухой воздух вкупе с неоправданно высокой температурой вредят не только комнатным любимцам, но и людям. Именно потому создание оптимальных условий для растений позволяет их хозяевам находится в более здоровой атмосфере.

То, как ведут себя растения, у которых повышены требования к влажности – к примеру, адиантум, аспарагус – может выступать показателем уровня влаги в воздухе. Если он излишне сух, эти растения не порадуют своих хозяев цветами, сбросят бутоны и приостановят развитие, даже при правильном поливе. Пусть это станет вам сигналом, что в воздух в квартире теряет влагу.

Восстановить и поддержать уровень влажности помогут различные методы. Проще всего купить специальный увлажнитель. Но качественный прибор стоит денег, а нужного эффекта может и не дать. Потому можно пользоваться и старыми проверенными способами.

Самый первый — это опрыскивание. В то время, когда растение стремительно набирает зеленую массу, обрабатывать его нужно и утром, и в вечернюю пору. И если второе опрыскивание совершенно безопасно, то проводя первое, необходимо учитывать время и месторасположение цветка в комнате. Если ваше растение располагается так, что с утра на него попадают прямые солнечные лучи, увлажняйте его до воздействия солнца. То есть дайте возможность капелькам воды испариться раньше, чем солнечные лучи начнут попадать на листья. Иначе вы рискуете подвергнуть цветок сильному ожогу.

С осторожностью нужно опрыскивать растения с опушенными листиками (глоксинии, сенполии, стрептокарпусы) и обладателей плотно прилегающей листвы (гиппеаструм, амариллис). На них может задержаться лишняя влага, что опасно загниванием. А для начинающих цветоводов лучше прислушаться к следующему совету – не опрыскивайте их вовсе! Воздух для таких растений можно увлажнять иными методами.

Один из наиболее распространенных – это использование поддона с водой. Поставьте цветочный горшок в просторную емкость, которая заполнена керамзитом, либо галькой. Уровень воды должен быть ниже дренажного отверстия вазона. Вместо камней можно взять мох, обычный или сфагнум, и хорошо увлажнить. Правда, у этого метода есть большой недостаток – мох хоть и отлично поддерживает уровень влаги, но он может стать домом для мелких насекомых, ничем хорошим это не закончится.

Ну и, конечно же, не стоит забывать давно проверенный способ поддержания влажности воздуха в зимний период – это мокрое полотенце на отопительной батарее. Прекрасный прием, учитывая, что большую часть комнатных растений размещают на подоконниках.

Важные правила поддержания необходимого уровня влажности для комнатных растений:

Опрыскивая цветок, используйте чистую воду только комнатной температуры, причем предварительно отстоянной. То есть она должна быть такой же, как и для полива.

Все должно быть в меру. Переизбыток влаги в воздухе так же вредит растению, как и ее недостаток. Особенно велика опасность, если повышенная влажность сочетается с низкой температурой. Такие условия часто провоцируют загнивание растения.

Когда правила по уходу за каким-либо растением не указывают конкретный метод поддержания для него уровня влажности, а просто рекомендуют систематические опрыскивания, то имеются ввиду именно каждодневные процедуры. Опрыскивания же, которые проводятся периодически, всего лишь поддерживают чистоту растений, их можно заменять на протирание листьев.

Тех представителей комнатной флоры, которые требуют высокого содержания влаги в воздухе, но не любят переизбытка воды, можно расположить возле систематически опрыскиваемых растений. К примеру, стрептокарпус хорошо поставить рядом с азалией, либо абутилоном. При этом процесс опрыскивания последних нужно проводить отдельно, предварительно сняв их с подоконника, а затем вернув назад. Такие растения не только сами насытятся влагой, но и подарят соседям.

Некоторым домашним красавцам – мандарину, азалии, лимону – регулярно требуется и листовая подкормка. Ее хорошо совмещать с опрыскиванием. Важно! Проводя подобные подкормки для листьев, будьте предельно осторожны. Процедуры проводите только в вечернее время, отделив эти растения от других. Часто микроэлементы, необходимые одним цветам, могут быть вредны соседним.

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Напоследок еще один совет. Летом, в жару, если вы не имеете возможности переставить домашние растения из комнаты на улицу, либо им это не нужно, расположите их на полу. Здесь растениям будет более комфортно, ведь внизу температура более низкая. А чтобы поддержать необходимую влажность в жаркое время, разбрызгайте вокруг воду из мелкого пульверизатора – возле пола влага будет держаться дольше. Этот метод хорош для геснериевых (стрептокарпусов, сенполий).

Конечно, есть ряд представителей комнатных растений, которые требуют сверх особых условий влажности. В советах по уходу за ними вы обязательно прочтете и про их потребности, и про методы их удовлетворения. Хотя обычно такие растения нуждаются в оранжерейном содержании, поэтому цветоводу с небольшим опытом с ними лучше повременить.

Источник: vk.com

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