Опрыскиваем, увлажняем, поливаем 

Всегда хочется, чтобы ребенок был одет с иголочки. Справиться с такой задачей помогут швейные хитрости, благодаря которым на обновках можно сэкономить. При этом вещи будут смотреться не хуже, а может и лучше...
Ручки на москитной сетке – одно из самых слабых мест у пластикового окна. Они очень быстро ломаются. Происходит это из-за пересыхания пластика. От высоких или низких температур он крошится, и держатели обламываются до...
Как только стало известно, что коронавирусом начали болеть не только в Китае, но и других странах, люди стали массово скупать медицинские маски, антисептики и другие товары, которые пригодятся во время карантина. Как результат, маски закончились, когда появятся новые партии – неизвестно. Поэтому...
Очень практичная и удобная многоразовая маска станет настоящим спасением в нелёгкое время. Легко сшить такую маску своими руками, особенно если в доме есть швейная машинка. Однако и вручную сшить тканевую маску не составит особого труда. Вам понадобится всего несколько простых материалов и немного...
Такой показатель, как влажность воздуха, обязательно упоминается в любой статье, посвященной комнатным растениям и уходу за ними. Это одно из основных условий хорошего развития домашней флоры, поэтому рассмотрим его подробней.
Излишне сухой воздух губителен для большинства растений
Влажность воздуха для растений так же важна, как и его температура. Сухой воздух вкупе с неоправданно высокой температурой вредят не только комнатным любимцам, но и людям. Именно потому создание оптимальных условий для растений позволяет их хозяевам находится в более здоровой атмосфере.
То, как ведут себя растения, у которых повышены требования к влажности – к примеру, адиантум, аспарагус – может выступать показателем уровня влаги в воздухе. Если он излишне сух, эти растения не порадуют своих хозяев цветами, сбросят бутоны и приостановят развитие, даже при правильном поливе. Пусть это станет вам сигналом, что в воздух в квартире теряет влагу.
Восстановить и поддержать уровень влажности помогут различные методы. Проще всего купить специальный увлажнитель. Но качественный прибор стоит денег, а нужного эффекта может и не дать. Потому можно пользоваться и старыми проверенными способами.
Самый первый — это опрыскивание. В то время, когда растение стремительно набирает зеленую массу, обрабатывать его нужно и утром, и в вечернюю пору. И если второе опрыскивание совершенно безопасно, то проводя первое, необходимо учитывать время и месторасположение цветка в комнате. Если ваше растение располагается так, что с утра на него попадают прямые солнечные лучи, увлажняйте его до воздействия солнца. То есть дайте возможность капелькам воды испариться раньше, чем солнечные лучи начнут попадать на листья. Иначе вы рискуете подвергнуть цветок сильному ожогу.
С осторожностью нужно опрыскивать растения с опушенными листиками (глоксинии, сенполии, стрептокарпусы) и обладателей плотно прилегающей листвы (гиппеаструм, амариллис). На них может задержаться лишняя влага, что опасно загниванием. А для начинающих цветоводов лучше прислушаться к следующему совету – не опрыскивайте их вовсе! Воздух для таких растений можно увлажнять иными методами.
Один из наиболее распространенных – это использование поддона с водой. Поставьте цветочный горшок в просторную емкость, которая заполнена керамзитом, либо галькой. Уровень воды должен быть ниже дренажного отверстия вазона. Вместо камней можно взять мох, обычный или сфагнум, и хорошо увлажнить. Правда, у этого метода есть большой недостаток – мох хоть и отлично поддерживает уровень влаги, но он может стать домом для мелких насекомых, ничем хорошим это не закончится.
Ну и, конечно же, не стоит забывать давно проверенный способ поддержания влажности воздуха в зимний период – это мокрое полотенце на отопительной батарее. Прекрасный прием, учитывая, что большую часть комнатных растений размещают на подоконниках.
Важные правила поддержания необходимого уровня влажности для комнатных растений:
Опрыскивая цветок, используйте чистую воду только комнатной температуры, причем предварительно отстоянной. То есть она должна быть такой же, как и для полива.
Все должно быть в меру. Переизбыток влаги в воздухе так же вредит растению, как и ее недостаток. Особенно велика опасность, если повышенная влажность сочетается с низкой температурой. Такие условия часто провоцируют загнивание растения.
Когда правила по уходу за каким-либо растением не указывают конкретный метод поддержания для него уровня влажности, а просто рекомендуют систематические опрыскивания, то имеются ввиду именно каждодневные процедуры. Опрыскивания же, которые проводятся периодически, всего лишь поддерживают чистоту растений, их можно заменять на протирание листьев.
Тех представителей комнатной флоры, которые требуют высокого содержания влаги в воздухе, но не любят переизбытка воды, можно расположить возле систематически опрыскиваемых растений. К примеру, стрептокарпус хорошо поставить рядом с азалией, либо абутилоном. При этом процесс опрыскивания последних нужно проводить отдельно, предварительно сняв их с подоконника, а затем вернув назад. Такие растения не только сами насытятся влагой, но и подарят соседям.
Некоторым домашним красавцам – мандарину, азалии, лимону – регулярно требуется и листовая подкормка. Ее хорошо совмещать с опрыскиванием. Важно! Проводя подобные подкормки для листьев, будьте предельно осторожны. Процедуры проводите только в вечернее время, отделив эти растения от других. Часто микроэлементы, необходимые одним цветам, могут быть вредны соседним.
Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.
Напоследок еще один совет. Летом, в жару, если вы не имеете возможности переставить домашние растения из комнаты на улицу, либо им это не нужно, расположите их на полу. Здесь растениям будет более комфортно, ведь внизу температура более низкая. А чтобы поддержать необходимую влажность в жаркое время, разбрызгайте вокруг воду из мелкого пульверизатора – возле пола влага будет держаться дольше. Этот метод хорош для геснериевых (стрептокарпусов, сенполий).
Конечно, есть ряд представителей комнатных растений, которые требуют сверх особых условий влажности. В советах по уходу за ними вы обязательно прочтете и про их потребности, и про методы их удовлетворения. Хотя обычно такие растения нуждаются в оранжерейном содержании, поэтому цветоводу с небольшим опытом с ними лучше повременить.
Такой показатель, как влажность воздуха, обязательно упоминается в любой статье, посвященной комнатным растениям и уходу за ними. Это одно из основных условий хорошего развития домашней флоры, поэтому рассмотрим его подробней.
Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.) – порода южная, хотя и достаточно зимостойкая. Ее родина – Балканы. Именно вследствие этого ее размножение прививкой имеет некоторые особенности, без учета которых успешное приживание черенков случается не часто.
Всегда хочется, чтобы ребенок был одет с иголочки. Справиться с такой задачей помогут швейные хитрости, благодаря которым на обновках можно сэкономить. При этом вещи будут смотреться не хуже, а может и лучше покупных.
Если в вашем доме много старой посуды или какая-то из тарелок просто разбилась, ее можно использовать для создания разнопланового интерьерного декора. Использовать для этого можно: обрезки ткани, остатки кружева, джут, и многое другое. Все зависит лишь от творческого потенциала и желания творить.
В Иркутске на «КнигаМарте» сотрудник мастерской «Ваш реставратор» из Москвы Денис Оносов рассказал о ремонте и восстановлении книг. Книжный фестиваль проходил с 13 по 15 марта и вызвал огромный интерес.
Самое интересное рукоделие для дома своими руками гораздо проще, чем кажется неискушенным любительницам хэнд-мейда. Hand made дословно переводится, как ручная работа, то есть к hand made можно отнести абсолютно все виды рукоделия. Это может быть как изготовление коврика, так и варешки, связанные своими руками.
Сейчас трудно кого-то чем-то удивить. Сувениры и вещи, сделанные своими руками, ценились во все времена. И вдвойне приятно, когда знаешь, что сувенир, изготовленный вручную, существует в единственном экземпляре, и ни у кого больше такого нет. Однако в данном случае есть одно «но» – не каждый сможет изготовить качественную и красивую вещь. У некоторых людей, художественные навыки отсутствуют напрочь. Не то что нарисовать что-нибудь, а даже срисовать не могу нормально... Но выход найдётся всегда, если хорошо подумать, и пол часика посидеть в интернете. Можно сделать довольно приличную вещь с помощью компьютера. Точнее компьютера, принтера и нехитрого набора инструментов. Речь пойдёт о переносе изображения с бумажного листа на деревянную основу (дощечку), которую в дальнейшем можно будет стилизовать как картину.
Цитрусовые деревья больше других подвержены нападению вредителей, поскольку их привлекательный сладкий аромат как магнитом манит к себе всех насекомых. Так как нападения непрошеных гостей сложно избежать, проще всего проводить профилактику их возникновения.
Все развлекаются на карантине по-разному. Например, Эллен Дедженерес (62) собирает пазлы и разучивает карточные фокусы (на ее смешные видео в Instagram можно серьезно залипнуть), другие – смотрят сериалы (надеемся, по нашим подборкам). А если твоя фантазия тебя подводит, то предлагаем попробовать себя в рукоделии.
Как только стало известно, что коронавирусом начали болеть не только в Китае, но и других странах, люди стали массово скупать медицинские маски, антисептики и другие товары, которые пригодятся во время карантина. Как результат, маски закончились, когда появятся новые партии – неизвестно. Поэтому многие начали задаваться вопросом, можно ли сделать медицинскую маску своими руками (наш сайт уже писал, кстати, как смастерить многоразовую тканевую маску).
Непривычная фoрма сoцветия банксии вызывает прoтивoречивую реакцию: на первый взгляд – ёршик для мытья стеклянных бутылoк, нo с другoй стoрoны – какoй же oчарoвательный ёршик, жёлтый, слoвнo пoсыпанный снегoм, лимoнный, вишнёвый в oранжевoй «юбoчке», алый, разделённый на рёбрышки, бежевo-растрёпанный, малинoвый с пушистыми зелёными шапoчками на кoнцах игoлoчек – неверoятные сoчетания цветoв и oттенкoв!
Ручки на москитной сетке – одно из самых слабых мест у пластикового окна. Они очень быстро ломаются. Происходит это из-за пересыхания пластика. От высоких или низких температур он крошится, и держатели обламываются до основания.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.