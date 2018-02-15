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Опыт дачника: как вырастить яровой чеснок
|Кудрина Ирина, gazetasadovod.ru
|15 Февраля 2018 г.
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Перепробовала много способов сохранить урожай озимого чеснока в своей городской квартире, но уже к середине зимы он неизменно начинал портиться. Поэтому решила пойти другим путем и стала помимо озимого высаживать еще и яровой. Он в отличие от первого хранится намного лучше, хотя его головки и уступают ему по размеру.
Особенности выращивания ярового чеснока
Яровой чеснок хорошо переносит заморозки, поэтому его можно высаживать ранней весной
Однако теперь мне хватает этого пряного овоща до нового сезона, и не приходится покупать его на рынке или в магазине по баснословной цене. Он оказывается в основном импортным, истончает совсем слабый аромат, а если его пропустить через пресс и добавить, например, в салат, то почему-то начинает темнеть. После такой картины задумываешься, пользу для здоровья он принесет или вред. Именно это обстоятельство заставляет выращивать этот овощ на своем дачном участке и любовно за ним ухаживать. Но на моей малоплодородной песчаной почве получить хороший урожай всегда было проблематично. Долгие годы чеснок не удавался и вырастал совсем мелким. Однако я нашла метод, как повысить его урожайность, о чем и хочу рассказать.
В середине головки озимых сортов есть стебель, а у ярового его нет. Зубчики яровой культуры плотно прилегают друг к другу, их количество может достигать 30 штук, они более мелкие, причем, чем ближе к центру головки, тем мельче. Все озимые сорта в период вегетации образуют стрелку, на которой впоследствии созревают воздушные луковички, которые также используются для размножения. Почти все сорта яровой культуры не стрелкуются и размножаются только зубками. Выбирая посадочный материал для весенней посадки, стоит помнить об этих отличиях.
Собираясь посадить на участке яровой чеснок, стоит приобретать местные сорта. Привезенные из других климатических зон будут малоурожайными, а при неблагоприятных погодных условиях могут и вовсе погибнуть. Купить этот овощ для посадки в садовых магазинах мне удавалось довольно редко. Чаще я приобретала его у бабушек на рынке, а также по объявлениям дачников в газетах. Видела этот посадочный материал и в специализированных интернет-магазинах. Головки ярового чеснока очень хорошо сохраняются до нового сезона, поэтому теперь высаживаю только свой посадочный материл.
На моей даче главной проблемой всегда были поливы. Так как бываю там только по выходным, обеспечить этот овощ необходимым количеством влаги не было возможности. Моя песчаная почва пересыхала крайне быстро и растения в таких условиях не росли, а только выживали. Но я нашла отличный способ, как выйти из этого положения. Муж распилил листы старого шифера, и мы вкопали его по периметру будущей грядки. Перед посадкой землю перекапываем на штык лопаты, разбиваем комья, разравниваем и делаем поперечные бороздки. Яровой чеснок высаживаю таким же способом, как и озимый. Зубки заглубляю на 5-7 см и выдерживаю между ними примерно 5 см. Затем присыпаю их землей, а сверху слоем 10-15 см засыпаю всю грядку опавшей листвой из сада. Именно для этой цели я ее никогда осенью не сжигаю и храню до весны. После этого обильно поливаю участок водой, чтобы намокла и листва, и почва с высаженными зубками. Через несколько дней листья слеживаются и покрывают грядку плотным слоем. Для чеснока это не является преградой, он прекрасно всходит и растет. А вот слой листвы на протяжении всего лета сохраняет влагу в почве от полива до полива, которые я осуществляю только в выходные дни. Кстати, таким же способом теперь сажаю и озимые сорта, но грядку засыпаю листьями еще осенью.
В первый год эксперимента под перекопку вносила перегной, но в последующие годы перестала это делать, потому что перегнивающая листва здорово обогащают почву органикой. Земля на чесночной грядке стала мягкой, как пух, в ней я обнаруживаю огромное количество дождевых червей. Также отпала необходимость рыхлить междурядья и выпалывать сорняки. В течение всего периода вегетации я не использую никаких подкормок покупными препаратами. Два-три раза за сезон подкармливаю эту культуру только настоем перебродившей травы. До сих пор не нарадуюсь на свою удачную грядку – она здорово облегчила мне жизнь. Но самое главное, головки теперь вырастают в два раза крупнее.
Чеснок начинаю выкапывать, когда начнется массовое пожелтение и полегание листьев. Обычно это происходит в середине сентября. После уборки просушиваю головки на солнце, а затем убираю под навес для дозаривания.
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