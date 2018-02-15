Опыт дачника: как вырастить яровой чеснок

Перепробовала много способов сохранить урожай озимого чеснока в своей городской квартире, но уже к середине зимы он неизменно начинал портиться. Поэтому решила пойти другим путем и стала помимо озимого высаживать еще и яровой. Он в отличие от первого хранится намного лучше, хотя его головки и уступают ему по размеру.

Особенности выращивания ярового чеснока

Яровой чеснок хорошо переносит заморозки, поэтому его можно высаживать ранней весной

Однако теперь мне хватает этого пряного овоща до нового сезона, и не приходится покупать его на рынке или в магазине по баснословной цене. Он оказывается в основном импортным, истончает совсем слабый аромат, а если его пропустить через пресс и добавить, например, в салат, то почему-то начинает темнеть. После такой картины задумываешься, пользу для здоровья он принесет или вред. Именно это обстоятельство заставляет выращивать этот овощ на своем дачном участке и любовно за ним ухаживать. Но на моей малоплодородной песчаной почве получить хороший урожай всегда было проблематично. Долгие годы чеснок не удавался и вырастал совсем мелким. Однако я нашла метод, как повысить его урожайность, о чем и хочу рассказать.

Главным отличием ярового чеснока от озимого является то, что его посадка производится не осенью, а весной.

В середине головки озимых сортов есть стебель, а у ярового его нет. Зубчики яровой культуры плотно прилегают друг к другу, их количество может достигать 30 штук, они более мелкие, причем, чем ближе к центру головки, тем мельче. Все озимые сорта в период вегетации образуют стрелку, на которой впоследствии созревают воздушные луковички, которые также используются для размножения. Почти все сорта яровой культуры не стрелкуются и размножаются только зубками. Выбирая посадочный материал для весенней посадки, стоит помнить об этих отличиях.

Ведь многие заблуждаются, считая, что озимый и яровой чеснок – это одно и то же овощное растение, отличающиеся только сроком посадки.

Собираясь посадить на участке яровой чеснок, стоит приобретать местные сорта. Привезенные из других климатических зон будут малоурожайными, а при неблагоприятных погодных условиях могут и вовсе погибнуть. Купить этот овощ для посадки в садовых магазинах мне удавалось довольно редко. Чаще я приобретала его у бабушек на рынке, а также по объявлениям дачников в газетах. Видела этот посадочный материал и в специализированных интернет-магазинах. Головки ярового чеснока очень хорошо сохраняются до нового сезона, поэтому теперь высаживаю только свой посадочный материл.

Чтобы яровой чеснок успел вызреть, весной стараюсь не запаздывать с посадкой. Он хорошо переносит ночные заморозки до -5°С, поэтому высаживаю его, как только сойдет снег и земля немного прогреется. До этого момента выдерживаю головки в холодильнике 30-40 дней. За день до высадки разбираю их на зубчики. Стараюсь высаживать самые крупные экземпляры, из них вырастают более крупные головки, но при нехватке посадочного материала высаживаю и мелочь. На ночь замачиваю их в растворе древесной золы (1/2 ст. на 5 л воды).

На моей даче главной проблемой всегда были поливы. Так как бываю там только по выходным, обеспечить этот овощ необходимым количеством влаги не было возможности. Моя песчаная почва пересыхала крайне быстро и растения в таких условиях не росли, а только выживали. Но я нашла отличный способ, как выйти из этого положения. Муж распилил листы старого шифера, и мы вкопали его по периметру будущей грядки. Перед посадкой землю перекапываем на штык лопаты, разбиваем комья, разравниваем и делаем поперечные бороздки. Яровой чеснок высаживаю таким же способом, как и озимый. Зубки заглубляю на 5-7 см и выдерживаю между ними примерно 5 см. Затем присыпаю их землей, а сверху слоем 10-15 см засыпаю всю грядку опавшей листвой из сада. Именно для этой цели я ее никогда осенью не сжигаю и храню до весны. После этого обильно поливаю участок водой, чтобы намокла и листва, и почва с высаженными зубками. Через несколько дней листья слеживаются и покрывают грядку плотным слоем. Для чеснока это не является преградой, он прекрасно всходит и растет. А вот слой листвы на протяжении всего лета сохраняет влагу в почве от полива до полива, которые я осуществляю только в выходные дни. Кстати, таким же способом теперь сажаю и озимые сорта, но грядку засыпаю листьями еще осенью.

В первый год эксперимента под перекопку вносила перегной, но в последующие годы перестала это делать, потому что перегнивающая листва здорово обогащают почву органикой. Земля на чесночной грядке стала мягкой, как пух, в ней я обнаруживаю огромное количество дождевых червей. Также отпала необходимость рыхлить междурядья и выпалывать сорняки. В течение всего периода вегетации я не использую никаких подкормок покупными препаратами. Два-три раза за сезон подкармливаю эту культуру только настоем перебродившей травы. До сих пор не нарадуюсь на свою удачную грядку – она здорово облегчила мне жизнь. Но самое главное, головки теперь вырастают в два раза крупнее.

Чеснок начинаю выкапывать, когда начнется массовое пожелтение и полегание листьев. Обычно это происходит в середине сентября. После уборки просушиваю головки на солнце, а затем убираю под навес для дозаривания.



