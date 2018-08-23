Огородные работы в августе: всё для хорошего урожая

Морковь, свекла столовая, редька, репа и некоторые другие огородные растения в августе активно растут, ежедневно увеличивая свою массу. При прореживании грядок не опасайтесь удалять все "лишние" растения: большее их число не увеличит урожая, а чрезмерная загущенность грядок будет мешать важнейшему для урожая процессу - фотосинтезу растений.
Прореживаем, укрываем, удобряемогород в августе
Затеняя друг друга, растения отнимают у своих соседей необходимую им порцию освещенности. В условиях загущенности грядок корнеплодам становится тесно.
В августе растения на огороде уже пора защищать от ночного похолодания
Поэтому нужно срочно провести окончательное прореживание, оставляя растения моркови в ряду на расстоянии 3-4 см друг от друга, свеклы столовой - 16-18 см (при образовании мощной ботвы - до 20 см), репы -15-18 см, брюквы - 20-22 см.
Растения огурца на грядках нередко также находятся в загущенном состоянии. Это недопустимо. Растения гибридных сортов должны быть размещены обычно в один ряд через 35-40 см друг от друга - они образуют мощный листовой аппарат, сильно разветвляются и покрывают всю поверхность грядки. Сорта (Муромский, Вязнинский) должны быть расположены чаще - через 20-25 см из-за малого размера вегетативных органов. При излишней густоте нужно срочно удалить часть растений - через 1-2 или 3 растения. Если этого не сделать, урожай сильно уменьшается, плодоношение задерживается, а растения раньше поражаются болезнями. Ночи в августе становятся холоднее, и растения легко повреждаются воздействием пониженных температур.
Чтобы продлить жизнь растений и сохранить их период плодоношения, гряды на ночь следует укрывать пленкой. При сильном похолодании лучше воспользоваться двойным слоем пленки (желательно, чтобы между слоями была воздушная прослойка). Эти меры могут продлить сезон сбора плодов на 10-15 дней.
У озимого чеснока уже в июле появляются цветоносные побеги - так называемые стрелки, формирующие на верхушке бульбочки - мелкие зубочки. Для увеличения урожая чеснока их необходимо обломать. Некоторые огородники вместо этого скручивают и связывают стрелки. Эта мера, конечно, также улучшает рост подземных луковиц, но она менее эффективна, чем удаление стрелок. Часть наиболее крупных растений с "цветоносами" обычно оставляют для обновления посадочного материала.
В течение августа продолжают подкармливать томат на грядах, если растения сохранили зеленые листья, а также огурец и цветную капусту поздних сортов посадки и отстающие в росте растения моркови, свеклы и других культур. Если нет признаков появления фитофтороза, то для усиления роста плодов томата нужно делать подкормки-поливы очень слабыми растворами коровяка с древесной золой, или минеральными (калийными и азотными) удобрениями, или сложными удобрениями. Вначале приготовляют так называемый маточный раствор - одно ведро навоза с двумя горстями золы растворяют в 8-10 ведрах воды. Для полива одно ведро маточного раствора разбавляют в 3-4 ведрах воды. Подкормку-полив применяют как обычную воду, поливая почву до ее полного насыщения, на глубину 20-22 см. После такой подкормки обычного полива водой уже не требуется. Аналогичная подкормка полезна и для огурца. Ее применяют так же, как обычный полив, через каждые 3-4 дня, особенно в солнечную теплую погоду.
Морковь и свеклу столовую необходимо подкормить бором (бурой), если этого не делалось в июле. Бор предотвращает растрескиваемость корнеплодов моркови и образование черной гнили свеклы, а также улучшает рост растений.
В начале августа еще можно посеять скороспелые сорта редиса для осеннего потребления. После всходов его сразу же прореживают, оставляя растения вначале на расстоянии 1-2 см друг от друга, а спустя неделю-на расстоянии 3-4 см. Ширина междурядий, в зависимости от сорта, должна быть 15-16 см (ранние сорта) или 18-20 см (среднеспелые).
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