Один из способов проращивания картофеля

Для ускорения всходов и получения урожая посевной картофель можно прорастить во влажной среде.

Проращивание картофеля позволяет получить более ранний урожай

В ящики или другую тару насыпают торф или перегнойный грунт. Затем помещают в этот грунт посевной картофель, так, чтобы клубни не касались друг друга. Тару переносят в прохладное помещение, где температура воздуха примерно равна 10-15°С. Клубни для посадки отбирают размером с куриное яйцо, массой 60-80 г. Можно использовать и крупные клубни. В целях экономии посадочного материала крупные клубни режут на 2 части. Разрез производят вдоль клубня, при этом необходимо, чтобы на каждой половине оставались ростки. Производят разрез за неделю – две до проращивания картофеля. Перед посадкой картофель аккуратно извлекают из влажной торфяной почвы. На клубне кроме проростков глазков появятся небольшие корешки, которые при извлечении и посадки необходимо сохранить не поврежденными. Посаженный таким способом картофель быстрее всходит и быстрее дарит нам урожай.

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Источник: gazetasadovod.ru

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