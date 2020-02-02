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О стратификации овощных семян
|По инф. vk.com
|02 Февраля 2020 г.
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Применяют ли стратификацию семян в овощеводстве?
Стратификацию применяют для овощных семян, хотя и редко
Стратификация часто используется в плодоводстве, а из овощных культур ее применяют на катране, луке-черемше и анзуре, семена которых долго находятся в состоянии глубокого покоя и не прорастают. В январе семена этих культур помещают в марлевый мешочек и намачивают в воде комнатной температуры. Выдерживают в воде несколько дней, периодически меняя ее. Затем семена дезинфицируют в 1%-м растворе марганцовки в течение 20-30 мин и промывают чистой водой.
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