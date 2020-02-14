Неприятности с фиалкой: почему может погибнуть точка роста?

При выращивании фиалок иногда можно наблюдать, что центр розетки (место, откуда появляются новые молоденькие листочки) неожиданно темнеет, усыхает, или чернеет, молодые листики не развиваются или сильно деформируются. Происходит гибель точки роста.

Если точка роста пострадала у взрослой фиалки, то цветок можно попытаться спасти

Основные причины гибели точки роста

1. Неправильное внесение минеральных удобрений.

Недостаток бора приводит к тому, что в тканях растения накапливаются фенольные соединения, они отравляют его. Более всего страдают самые молодые листочки, они остаются мелкими, их края завертываются вниз, затем листики становятся бурыми и отмирают. Точка роста погибает, черенок и листовая пластинка становятся хрупкими. Цветы увядают, погибают и молодые цветоносы с бутончиками.

Недостаток бора может вызвать избыточное внесения калия при подкормке, в этом случае наблюдается также нарушение нормального усвоения кальция, магния, цинка. Недостаток кальция также приводит к угнетению и отмиранию точки роста. Если удобрение со слишком большой концентрацией калия вносили при поливе, и при этом оно попало в точку роста, то она погибнет.

Если растение пересадили в субстрат с избыточным содержанием калия, то появятся симптомы высокого содержания солей: розетка становится темно-зеленой, листья мельчают, рост замедляется. Если вовремя обратить на это внимание, то можно не допустить отмирания точки роста, если хорошо пролить земляной ком теплым слабым (чуть-чуть розоватым) раствором марганцовки (не менее 0,3л на одно растение), давая ему стекать из горшка, затем поставить на сухой поддон.

2. Нападение и стремительное размножение клещей.

Молодые листики в центре розетки деформируются, скручиваются, становятся твердыми и хрупкими. При сильном поражении может произойти отмирание центра розетки, точки роста фиалки. Но это не единственный признак, если фиалку поразили клещи, то на листьях можно рассмотреть следы прокусов, мельчайшие светлые точки. Самих клещей может быть не видно из-за маленьких размеров. Помните, что сильное поражение клещами происходит обычно в жарком и сухом помещении.

3. Поражение центральной части розетки грибковыми болезнями.

В этом случае молодые листики становятся вялыми, бледными или побуревшими. Отравление удобрениями и поражение клещами может стать причиной грибкового заболевания. Например, серая гниль - грибы рода Botrytis (имеет много разновидностей), она поражает ядовитыми выделениями соседние здоровые клетки, затем следующие, таким образом область поражения все увеличивается и увеличивается.

Способствует развитию болезни: попадание воды в центр розетки, низкая температура (ниже 18 градусов) в помещении, сквозняки, центр розетки закрыт от притока свежего воздуха густыми приподнятыми листьями средних рядов или изобильным букетным цветением.

Лечение: удалить все пораженные части растения, опрыскать фиалку раствором какого либо фунгицида (Фундазол, Скор, Вектра, Чистоцвет и др.). Для профилактики: опрыскать все растения, находящиеся в одном помещении с больным, своевременно удалять листья с признаками загнивания, контролировать численность клещей, не допускать распространения других вредителей, не хранить овощи и фрукты в помещении с коллекцией фиалок, ввести режим карантина для всех новых экземпляров.

4. Неправильная посадка или пересадка фиалки.

Если посадить фиалку неправильно, слишком заглубить в землю, то при поливе вода будет попадать на точку роста, что способствует загниванию и даже гибели всего растения.

Советы, помогающие избегать гибели пересаженных растений

При посадке деток в земляном субстрате сделать лунку, засыпать ее влажным многократно промытым (последние 2-3 раза кипятком) речным песком. Затем сделать лунку уже в песке, опустить туда корни отделенной детки и присыпать их таким же почти стерильным песком. Корни потом прорастут через песок, и будут брать питание в земляном грунте, но при такой посадке даже, если произойдет заглубление, вода просто протечет вниз сквозь песок, детки при этом не гибнут никогда.

Способ особенно хорош, если горшочек великоват.

Если необходимо пересадить взрослую фиалку или досыпать земли в горшок, а стволик уже оголился, пришлось удалить подгнившие листья из нижнего ряда. Тогда, необходимо отделить все «пеньки» от листьев ногтем, присыпать стволик толченым углем, сделать небольшую повязочку из мха-сфагнума, смоченного в слабом растворе марганцовки или препарата "Максим", только после этого подсыпать землю.

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Что делать, если у фиалки погибла точка роста

Если точка роста погибла у отсаженной от листа детки, то прогноз не утешительный, растение скорей всего тоже погибнет.

Если точка роста погибла у взрослой фиалки, то после всех ампутаций, обработок препаратами, можно попробовать укоренить здоровый лист, лучше второго снизу ряда, обрезав у него 2/3 черешка. На оставшемся после удаления верхушки срезе могут появиться несколько точек роста.

Подождать, когда они подрастут до 4-х листиков, удалить все, кроме одной. Если есть опыт выращивания, то можно немного подрастить пасынки, выломать их, а потом укоренить в стерильном речном песке, так, как это делают при разведении фиалок-химер.

Может оказаться так, что болезнь распространилась по сосудистой системе глубоко вдоль стволика и никакой фунгицид не помогает, листья в центре продолжат отмирать, чернея у начала черешка, такое растение лучше выбросить, горшок прокипятить 20 мин. Если сорт очень ценный, попробовать укоренить лист все же можно.

Источник: vk.com

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