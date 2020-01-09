Настурция съедобна, вкусна и очень полезна. А вы это знали?

Я люблю настурцию, но не столько за внешний вид (хотя и он хорош), а за вкус. Да-да, все растение настурции съедобно, более того, весьма вкусно. Для всех представителей семейства капуциновых характерен пряный, присущий всем частям растения вкус, обусловленный содержанием мирозина, свойственного еще только каперсовым.

Блюда из настурции

У настурции съедобны все части растения, а семена можно мариновать

Маститые кулинары рекомендуют готовить из листьев настурции салат, приправленный оливковым маслом и соком лимона. Однако на практике все части растения можно класть в любое блюдо из свежей зелени, что придаст ему неповторимую прелесть. Листья настурции имеют в меру острый вкус, напоминающий редис или кресс-салат. А у цветков он еще более нежный, изысканный, с цветочным ароматом.

Последними, а также мелкими молодыми листочками можно так украсить различные салаты, мясные, яичные и овощные блюда, что с ними не сравнятся никакие другие съедобные украсы, даже на тортах и пирожных. А уж оригинальность и новизна такого оформления, да еще в сочетании с пряным вкусом превращает любое заурядное блюдо в шедевр кулинарного искусства.

Настаиванием на цветках готовят также очень оригинальный уксус, которому присущи особый привкус и аромат. Бутоны и зеленые «горошинки» незрелых плодов тоже имеют пикантный острый вкус и их также можно есть. Чаще всего их маринуют. Маринованные они нисколько не уступают по вкусу каперсам. Их можно класть по нескольку штук как пряность при солении и мариновании огурцов, томатов, патиссонов, брюссельской и савойской капусты. Кроме того, можно солить их вместе с укропом, после чего закатывать в банки, а зимой использовать для украшения и придания изысканного пряного вкуса салатам «Оливье»; подавать, как закусочный гарнир к холодным и горячим мясным блюдам, рыбе, овощам. Заготавливают впрок и листья – их солят и сушат. В супах настурция не используется.

К сожалению, у нас в стране настурцию мало кто употребляет в пищу, а зря. Большинство его названий-синонимов говорят сами за себя: индейский, капуцинский или испанский кресс, цветной салат, повертень.

Среди садовых форм имеются как кустовидные сорта высотой 25-40 см, так и вьющиеся лианы, вырастающие до 2-5 м длиной. Листья – очередные, округлые, на длинных черешках, похожи на маленькие щиты, окраска их от светло- до темно-зеленого. Цветки неправильной формы, одиночные, чашечка состоит из 5 лепестковидных ярко окрашенных чашелистиков. Задний и два боковых из них, вместе с выростом цветка образуют длинный шпорец, в котором содержится большое количество сладковато-пряного нектара изысканного вкуса. Лепестков также пять, 3 передних имеют ноготки и снабжены по краю бахромчатыми ресничками. Опыляется настурция мухами, шмелями, пчелами. Плод – 3-ядерная зерновка, которая при созревании распадается на 3 односемянных костянковидных плодика, они имеют большой зародыш и толстые семядоли. 1000 шт. семян весят около 260 г., сохраняют всхожесть 3-4 года, ими настурция и размножается. Последние сеют весной в хорошо подготовленную почву на глубину 2-3 см. Всходы появляются через 13-15 дней. В северной части страны данная культура часто выращивается через рассаду. Почвы любит рыхлые и свежие, но не слишком плодородные. На последних она жирует – дает много листьев в ущерб цветению. Зрелые семена легко осыпаются, поэтому на следующий год, на том же месте часто всходит самосев, но он обычно появляется слишком поздно, вследствие чего такие растения не успевают вовремя развиться и цветков дают мало.

Свежие листья настурции содержат до 465 мг% аскорбиновой кислоты (витамина С), богаты каротином, поэтому являются хорошим антицинготным средством. Для приготовления витаминного экстракта их заливают кипятком и затем кипятят еще 3 мин, в результате чего содержание витамина С в растворе достигает 150 мг%. Но самое главное, настурция обладает великолепными кровоочистительными свойствами, поэтому весьма желанна в рационе как взрослых, так и детей. Последние, распробовав данное растение, частенько рвут его листочки прямо с клумбы и едят.

Попробуйте их и вы, уверяю, не пожалеете. Но только учтите, что сочные пряные листья нравятся не только людям – бабочки белянки охотно откладывают на них свои яички, и вышедшие из них гусеницы обгладывают настурцию ничуть не хуже, чем капусту или другие крестоцветные. И бороться с ними инсектицидами конечно нежелательно, поскольку листья в скором времени могут быть употреблены вами в пищу или с медицинскими целями.

Лечение настурцией

А применяется настурция при борьбе с многочисленными и достаточно разнообразными недугами. Так в народной медицине ее цветки и листья используют при лечении болезней сердца, гипертонии и других заболеваний сердечно-сосудистой системы. Данную точку зрения разделяет и научная медицина, которая установила, что тропеолин – эфирное масло, получаемое из настурции, и представляющее собой светлую подвижную жидкость с резким специфическим запахом, оказывает положительное инотропное воздействие на сердце, увеличивает коронарный кровоток, и является коронарнолитическим средством быстрого и относительно непродолжительного действия. При приступах стенокардии его дают по 5-10 капель на куске сахара под язык. После чего приступ купируется в ближайшие 2-3 минуты. После проведения курса лечения препаратом, снижается частота возникновения приступов. В народной медицине для лечения болезней сердца и гипертонии применяют отвар из цветков и листьев в пропорции 1:10, который пьют по 2-3 ст. л. 3-4 раза в день. Кроме того, как уже говорилось, настурция хорошее кровоочистительное и мочегонное средство. Ее также применяют при атеросклерозе и нарушении обмена веществ, особенно связанном с возрастными изменениями. Водный настой травы употребляют при почечно-каменной болезни, камнях в мочевом пузыре, малокровии, кожных сыпях. Сок из листьев используют при зуде, чесотке и выпадении волос. Для этого свежий сок или его спиртовую настойку через день втирают в волосяной покров головы. При этом следует остерегаться попадания препаратов в глаза. Отвар цветков с медом применяют для полоскания полости рта у детей при молочнице. Зрелые плоды обладают сильным слабительным действием.

Вот каким, не только красивым, но и интересным, а также полезным растением является обыкновенная настурция!

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Источник: gazetasadovod.ru

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