Начинающему розоводу будет интересно: особенности чайно-гибридных роз

Довольно часто бывает так: решив начать разводить розы, садовод-любитель едет на рынок или в питомник и покупает розовый куст, который просто понравился внешне, или же продавец так расхвалил декоративные качества сорта, что сразу захотелось его приобрести. И очень часто это оказывается эффектная, но, увы, капризная чайно-гибридная роза. Вот тут-то и начинаются трудности...

Чайно-гибридные розы долго цветут, но довольно требовательны к условиям выращивания

Название «чайно-гибридные» эти розы получили из-за своего происхождения. Они были получены путем скрещивания ремонтантных роз с чайными. Старинные чайные розы имели аромат свежесобранного чая и цветы очень красивой формы, но вместе с тем были неморозостойки и часто поражались различными болезнями. Поэтому селекционеры пытались улучшить чайные розы, сохранив их декоративные качества.

Первая чайно-гибридная роза была выведена в 1867 г. французским селекционером Ж. Б. Гийо путем скрещивания ремонтантной розы Мадам Виктор Вердье с чайной розой Мадам Брави. Гибрид получил патриотичное название La France. В то время появление нового сорта прошло почти незамеченным. Но спустя несколько десятилетий с появлением в 1900 г. сорта Sokn d’Or с эффектными цветками желтой окраски чайно-гибридные розы получили всеобщее признание. В дальнейшем многочисленные сорта чайно-гибридных роз были созданы в результате повторного скрещивания ремонтантных роз с чайными, а также чайно-гибридных роз между собой.

Безусловно, полученные таким образом сорта по своей устойчивости намного превосходят чайные розы: они гораздо более холодостойки и намного лучше сопротивляются болезням. От чайных они унаследовали прекрасную форму цветка и нежный аромат, а от ремонтантных – способность почти непрерывно и обильно цвести и относительную зимостойкость.

На сегодняшний день чайно-гибридные розы считаются одной из самых популярных групп садовых роз. Цветут они с начала июня и до самого конца осени, а их цветки обладают большим количеством вариантов окраски, формы и ароматов. Оттенки цветков бывают белые, желтые, розовые, лиловые, оранжевые, красные, со множеством переходных тонов, а также двухцветные или меняющие окраску по мере цветения.

Сорта чайно-гибридных роз также различаются между собой по высоте куста, плотности и интенсивности окраски листьев. Благодаря длительному периоду цветения эта группа роз идеально подходит для любых садов.

Тем не менее, чайно-гибридные розы в целом по своей устойчивости сильно уступают многим другим группам роз (парковые, полиантовые, и т. д.). Если шиповники или парковые розы часто растут в садах вопреки всем напастям, то чайно-гибридные требуют куда более деликатного обращения. Некоторую «капризность» роз данной группы следует всегда иметь в виду, разводя розарий. Но если вы все-таки решили приобрести именно чайно-гибридную розу, следует обратить внимание как на особенности сорта, так и на требования чайно-гибридных роз в целом. Поэтому для начинающего розовода имеет смысл для начала остановиться на самых неприхотливых сортах чайно-гибридных роз, хорошо себя зарекомендовавших в отечественных садах.

Красивая и нетребовательная к условиям роза, которую под силу вырастить даже начинающему розоводу – Alpine Sunset. Этот сорт образует компактные сильные кусты высотой до 60 см с очень декоративными цветками необычной окраски: внутренняя поверхность лепестков – персиково-розовая, а наружная – кремово-желтая. Кроме того, цветки очень душистые, крупные, махровые, шаровидной формы. Можно выращивать этот сорт только как украшение сада, а можно использовать для срезки, поскольку цветки очень хорошо стоят в букетах.

Cheshire Life – тоже очень неприхотливый, устойчивый к болезням, морозостойкий сорт, с легкостью переносящий сырую погоду. Куст у него компактный, высотой 70 см. Хотя цветки слабо душистые, их внешний облик компенсирует нехватку аромата: обычно цветков очень много, они крупные, махровые, насыщенной красновато-оранжевой окраски.

Одна из самых легких в разведении роз универсального назначения, которую можно порекомендовать для начинающих розоводов – Chicago Peace. Высота куста достигает 1,5 м. Цветки выглядят очень эффектно: крупные, махровые, медно-розовые с желтым основанием лепестков.

Fragrant Dream – универсальный сорт, отличающийся высокой устойчивостью к грибковым и бактериальным инфекциям. Высота куста достигает 90 см. Цветки очень необычные – сильно душистые, крупные, махровые, абрикосовые с прожилками. Этот сорт можно выращивать не только в саду, но и дома – как горшечное растение.

Peace (Gloria Dei) – самая популярная и любимая грунтовая роза. Она так легка в разведении, что позволяет даже начинающему садоводу вырастить ее без проблем. Куст плотный, сильный, высотой до 2 м (поэтому лучше подойдет для крупного садового участка). Цветки одиночные, крупные, махровые, золотисто-желтые с карминовой каймой. Сорт неприхотливый, очень морозостойкий, но в некоторых случаях предрасположен к поражению черной пятнистостью.

Если вы не уверены, что условия участка позволят избежать регулярной атаки грибков-паразитов на ваш розарий, лучше остановить выбор на сорте Rose Gaujard. Это исключительно устойчивая к грибковым заболеваниям роза, к тому же хорошо переносящая морозы. Высота куста часто достигает более 1 м. Цветки душистые, крупные, махровые, очень необычной окраски: вишнево-красные внутри и серебристо-белые снаружи. Цветки не боятся дождя, оставаясь пышными даже в сырую погоду.

Как и предыдущий сорт, роза Royal William очень устойчива к болезням, неприхотлива, растет даже в не особенно благоприятных условиях, а потому отлично подойдет начинающему розоводу. Этот сорт образует куст высотой до 1 м, формируя мощные, прямостоячие побеги. Цветки очень душистые, с приятным пряным ароматом, крупные, одиночные, махровые, темно-красные.

Очень декоративен и при этом неприхотлив сорт розы Wendy Cussons. Эта роза легка в разведении, образует сильный куст высотой до 90 см, густо покрытый блестящей темно-зеленой листвой. Цветки очень душистые, крупные, махровые, бархатистые, красно-розовой окраски, не боятся дождя.

Итак, вы определились с сортом, и роза куплена, но что с ней делать дальше?

Не все могут четко решить, где и как именно посадят куст, а в результате растение понемногу начинает чахнуть оттого, что условия не подходят, и порой даже гибнет от неумелого ухода. Чтобы этого не произошло, нужно заранее точно оценить условия вашего участка, а также свои возможности, и освоить приемы правильного ухода за розами.

Местоположение для чайно-гибридной розы нужно выбирать хорошо проветриваемое, без избытка сырости. Почва должна быть рыхлой, питательной, во избежание застоя влаги можно сделать вокруг розария скрытую дренажную систему из мелкого щебня.

Чтобы розовый куст был красивым и эффектно цвел, необходимо проводить регулярную обрезку. Следует помнить, что у чайно-гибридных роз в результате основной весенней обрезки развиваются цветочные побеги, которые зацветают в эту же весну (в конце мая). Если после весеннего цветения отцветшие побеги обрезать ниже цветка над первой или второй хорошо развитой почкой, то в течение 15-20 дней развиваются цветочные побеги второго порядка. Если же после летнего цветения провести обрезку отцветших побегов ниже цветка, над первой почкой, то развиваются цветочные побеги третьего порядка (в течение 27-31 дня), которые обеспечивают третье цветение в осенний период.

Поскольку сорта чайно-гибридных роз различаются между собой по силе роста, обрезку производить нужно в соответствии с их сортовыми особенностями. Для получения цветков у среднерослых сортов применяют умеренную обрезку над 4-6-й почкой. Сильнорослые чайно-гибридные сорта обрезают на 8-10 глазков, чтобы обеспечить им нормальное развитие.

Если правильно разместить розовый куст в саду и обеспечить ему надлежащий уход, то даже капризная чайно-гибридная роза может стать роскошным украшением вашего сада, весь сезон радуя вас своим цветением.

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Источник: gazetasadovod.ru

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