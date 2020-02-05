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Начинающему розоводу будет интересно: особенности чайно-гибридных роз
|О. Вершинина, канд. биол. наук, gazetasadovod.ru
|05 Февраля 2020 г.
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Довольно часто бывает так: решив начать разводить розы, садовод-любитель едет на рынок или в питомник и покупает розовый куст, который просто понравился внешне, или же продавец так расхвалил декоративные качества сорта, что сразу захотелось его приобрести. И очень часто это оказывается эффектная, но, увы, капризная чайно-гибридная роза. Вот тут-то и начинаются трудности...
Чайно-гибридные розы долго цветут, но довольно требовательны к условиям выращивания
Название «чайно-гибридные» эти розы получили из-за своего происхождения. Они были получены путем скрещивания ремонтантных роз с чайными. Старинные чайные розы имели аромат свежесобранного чая и цветы очень красивой формы, но вместе с тем были неморозостойки и часто поражались различными болезнями. Поэтому селекционеры пытались улучшить чайные розы, сохранив их декоративные качества.
Первая чайно-гибридная роза была выведена в 1867 г. французским селекционером Ж. Б. Гийо путем скрещивания ремонтантной розы Мадам Виктор Вердье с чайной розой Мадам Брави. Гибрид получил патриотичное название La France. В то время появление нового сорта прошло почти незамеченным. Но спустя несколько десятилетий с появлением в 1900 г. сорта Sokn d’Or с эффектными цветками желтой окраски чайно-гибридные розы получили всеобщее признание. В дальнейшем многочисленные сорта чайно-гибридных роз были созданы в результате повторного скрещивания ремонтантных роз с чайными, а также чайно-гибридных роз между собой.
Безусловно, полученные таким образом сорта по своей устойчивости намного превосходят чайные розы: они гораздо более холодостойки и намного лучше сопротивляются болезням. От чайных они унаследовали прекрасную форму цветка и нежный аромат, а от ремонтантных – способность почти непрерывно и обильно цвести и относительную зимостойкость.
На сегодняшний день чайно-гибридные розы считаются одной из самых популярных групп садовых роз. Цветут они с начала июня и до самого конца осени, а их цветки обладают большим количеством вариантов окраски, формы и ароматов. Оттенки цветков бывают белые, желтые, розовые, лиловые, оранжевые, красные, со множеством переходных тонов, а также двухцветные или меняющие окраску по мере цветения.
Сорта чайно-гибридных роз также различаются между собой по высоте куста, плотности и интенсивности окраски листьев. Благодаря длительному периоду цветения эта группа роз идеально подходит для любых садов.
Тем не менее, чайно-гибридные розы в целом по своей устойчивости сильно уступают многим другим группам роз (парковые, полиантовые, и т. д.). Если шиповники или парковые розы часто растут в садах вопреки всем напастям, то чайно-гибридные требуют куда более деликатного обращения. Некоторую «капризность» роз данной группы следует всегда иметь в виду, разводя розарий. Но если вы все-таки решили приобрести именно чайно-гибридную розу, следует обратить внимание как на особенности сорта, так и на требования чайно-гибридных роз в целом. Поэтому для начинающего розовода имеет смысл для начала остановиться на самых неприхотливых сортах чайно-гибридных роз, хорошо себя зарекомендовавших в отечественных садах.
Красивая и нетребовательная к условиям роза, которую под силу вырастить даже начинающему розоводу – Alpine Sunset. Этот сорт образует компактные сильные кусты высотой до 60 см с очень декоративными цветками необычной окраски: внутренняя поверхность лепестков – персиково-розовая, а наружная – кремово-желтая. Кроме того, цветки очень душистые, крупные, махровые, шаровидной формы. Можно выращивать этот сорт только как украшение сада, а можно использовать для срезки, поскольку цветки очень хорошо стоят в букетах.
Cheshire Life – тоже очень неприхотливый, устойчивый к болезням, морозостойкий сорт, с легкостью переносящий сырую погоду. Куст у него компактный, высотой 70 см. Хотя цветки слабо душистые, их внешний облик компенсирует нехватку аромата: обычно цветков очень много, они крупные, махровые, насыщенной красновато-оранжевой окраски.
Одна из самых легких в разведении роз универсального назначения, которую можно порекомендовать для начинающих розоводов – Chicago Peace. Высота куста достигает 1,5 м. Цветки выглядят очень эффектно: крупные, махровые, медно-розовые с желтым основанием лепестков.
Fragrant Dream – универсальный сорт, отличающийся высокой устойчивостью к грибковым и бактериальным инфекциям. Высота куста достигает 90 см. Цветки очень необычные – сильно душистые, крупные, махровые, абрикосовые с прожилками. Этот сорт можно выращивать не только в саду, но и дома – как горшечное растение.
Peace (Gloria Dei) – самая популярная и любимая грунтовая роза. Она так легка в разведении, что позволяет даже начинающему садоводу вырастить ее без проблем. Куст плотный, сильный, высотой до 2 м (поэтому лучше подойдет для крупного садового участка). Цветки одиночные, крупные, махровые, золотисто-желтые с карминовой каймой. Сорт неприхотливый, очень морозостойкий, но в некоторых случаях предрасположен к поражению черной пятнистостью.
Если вы не уверены, что условия участка позволят избежать регулярной атаки грибков-паразитов на ваш розарий, лучше остановить выбор на сорте Rose Gaujard. Это исключительно устойчивая к грибковым заболеваниям роза, к тому же хорошо переносящая морозы. Высота куста часто достигает более 1 м. Цветки душистые, крупные, махровые, очень необычной окраски: вишнево-красные внутри и серебристо-белые снаружи. Цветки не боятся дождя, оставаясь пышными даже в сырую погоду.
Как и предыдущий сорт, роза Royal William очень устойчива к болезням, неприхотлива, растет даже в не особенно благоприятных условиях, а потому отлично подойдет начинающему розоводу. Этот сорт образует куст высотой до 1 м, формируя мощные, прямостоячие побеги. Цветки очень душистые, с приятным пряным ароматом, крупные, одиночные, махровые, темно-красные.
Очень декоративен и при этом неприхотлив сорт розы Wendy Cussons. Эта роза легка в разведении, образует сильный куст высотой до 90 см, густо покрытый блестящей темно-зеленой листвой. Цветки очень душистые, крупные, махровые, бархатистые, красно-розовой окраски, не боятся дождя.
Итак, вы определились с сортом, и роза куплена, но что с ней делать дальше?
Не все могут четко решить, где и как именно посадят куст, а в результате растение понемногу начинает чахнуть оттого, что условия не подходят, и порой даже гибнет от неумелого ухода. Чтобы этого не произошло, нужно заранее точно оценить условия вашего участка, а также свои возможности, и освоить приемы правильного ухода за розами.
Чтобы розовый куст был красивым и эффектно цвел, необходимо проводить регулярную обрезку. Следует помнить, что у чайно-гибридных роз в результате основной весенней обрезки развиваются цветочные побеги, которые зацветают в эту же весну (в конце мая). Если после весеннего цветения отцветшие побеги обрезать ниже цветка над первой или второй хорошо развитой почкой, то в течение 15-20 дней развиваются цветочные побеги второго порядка. Если же после летнего цветения провести обрезку отцветших побегов ниже цветка, над первой почкой, то развиваются цветочные побеги третьего порядка (в течение 27-31 дня), которые обеспечивают третье цветение в осенний период.
Поскольку сорта чайно-гибридных роз различаются между собой по силе роста, обрезку производить нужно в соответствии с их сортовыми особенностями. Для получения цветков у среднерослых сортов применяют умеренную обрезку над 4-6-й почкой. Сильнорослые чайно-гибридные сорта обрезают на 8-10 глазков, чтобы обеспечить им нормальное развитие.
Если правильно разместить розовый куст в саду и обеспечить ему надлежащий уход, то даже капризная чайно-гибридная роза может стать роскошным украшением вашего сада, весь сезон радуя вас своим цветением.
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