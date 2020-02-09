Мучнистая роса на растениях: признаки и лечение

Мучнистая роса поражает все наземные части культурных и диких растений. Молодые листья, побеги, бутоны (у роз – даже шипы) покрываются белым паутинистым налетом. Позднее налет становится мучнистым и приобретает сероватый или буроватый оттенок.
Мучнистая роса, если с ней не бороться, в итоге погубит растение
На стеблях и шипах налет имеет вид войлочных подушечек. У сильно пораженных растений рост приостанавливается, побеги искривляются, листья деформируются, буреют и опадают. На сортах с плотными кожистыми листьями иногда появляются мозаично расположенные мелкие красноватые пятна или кольца.
Чаще всего болезнь начинается во время образования бутонов или в начале цветения. Развитию заболевания способствуют резкие колебания температуры, плохая аэрация почвы, недостаток света, избыток азотных удобрений и недостаток кальция в почве. Кроме того, имеют значение причины, вызывающие удлинение вегетации, а также жаркая и сухая погода.
К осени на мицелии пораженных органов развиваются плодовые тела гриба. Более обильно они формируются в условиях теплой затяжной осени, но, как правило, не являются основным источником болезни. Гриб зимует под чешуйками спящих почек и в трещинах коры. Распространение болезни в период вегетации осуществляется летними спорами гриба (конидиями). Оптимальные условия для прорастания спор и роста гриба: температура – 18-22о С и относительная влажность воздуха – выше 60 %. Вредоносность заболевания заключается в уменьшении фотосинтетической поверхности листьев, что приводит к ослаблению растения, снижению цветения, плохой перезимовке.
При сильном поражении растения погибают в течение нескольких лет.
При первых признаках мучнистой росы следует после захода солнца опрыскать растения по верхней и нижней поверхности листьев слабым раствором мочевины, 1 %-й суспензией серы или препаратом «Топаз» (с помощью последнего также можно победить ржавчинного гриба). Обработку необходимо повторить еще 2 раза с интервалом в 7-10 дней.
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