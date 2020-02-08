Лишняя сырость на грядках губит урожай

Спасаем огурцы и помидоры от излишков влаги - ведь это ведет к болезням и потерям урожая.

Избыток влаги в воздухе и в почве вредит многим овощам

У огурцов в дожди быстро растут боковые побеги. Оставляйте на каждом побеге не больше 2 листьев, чтобы остановить дальнейший рост – прищипывайте его кончик. В теплице же на 1 м2 я оставляю не больше 2 растений. А иначе будете довольствоваться лишь ботвой. Как только на стеблях огурцов заметите первые признаки гнилей (буроватые пятна) – присыпьте просеянной древесной золой, а больные (желтые и увядшие) листья сразу же удаляйте все, не жалейте их.

О помидорах. Если вы пользуетесь ядохимикатами – то помидоры, когда нет дождя, обработайте медьсодержащими препаратами (2 раза, через 10 дней) это сбережет их от фитофтороза, а он при частых дождях неминуем! Но имейте в виду, что сразу после обработки плоды употреблять в пищу нельзя, а только спустя 3-4 дня. Почву между кустов томатов прополите вилами, а растения подокучьте.

Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Источник: gazetasadovod.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА, МАСТЕРА И МАСТЕРИЦЫ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ