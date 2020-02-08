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Лишняя сырость на грядках губит урожай
По инф. gazetasadovod.ru   
08 Февраля 2020 г.
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ogorod

Спасаем огурцы и помидоры от излишков влаги - ведь это ведет к болезням и потерям урожая.

Лишняя сырость на грядках губит урожай

Избыток влаги в воздухе и в почве вредит многим овощам



У огурцов в дожди быстро растут боковые побеги. Оставляйте на каждом побеге не больше 2 листьев, чтобы остановить дальнейший рост – прищипывайте его кончик. В теплице же на 1 м2 я оставляю не больше 2 растений. А иначе будете довольствоваться лишь ботвой. Как только на стеблях огурцов заметите первые признаки гнилей (буроватые пятна) – присыпьте просеянной древесной золой, а больные (желтые и увядшие) листья сразу же удаляйте все, не жалейте их.

О помидорах. Если вы пользуетесь ядохимикатами – то помидоры, когда нет дождя, обработайте медьсодержащими препаратами (2 раза, через 10 дней) это сбережет их от фитофтороза, а он при частых дождях неминуем! Но имейте в виду, что сразу после обработки плоды употреблять в пищу нельзя, а только спустя 3-4 дня. Почву между кустов томатов прополите вилами, а растения подокучьте.

Источник: gazetasadovod.ru

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