Лимонник китайский и другие целебные растения на даче

Все слышали о растительных биостимуляторах, таких, как препараты женьшеня, аралии, настойка элеутерококка и прочее. А знаете ли вы, что многие из этих растений можно успешно выращивать на наших участках?

Природные биостимуляторы есть не только в аптеке

Многие уникальные природные биостимуляторы, например, золотой корень или китайский лимонник, можно с успехом выращивать на дачном участке

Поговорим о некоторых из них. Тем более вот-­вот начнется сезон, а нынче чего только не встретишь в продаже! Да зачастую у бабушки возле станции метро можно такое приобрести, о чем крупный магазин только мечтать может.

Женьшеня касаться не будем – слишком капризен он в культуре, целебные начала накапливает годами, не просто размножается. Выращивание его – едва ли не нобелевское лауреатство в сфере садоводства, хотя отдельные «эйнштейны» от шести соток умудряются и его приручить. А мы возьмемся за что­нибудь попроще.

Родиола розовая, или золотой корень

Эффектный травянистый многолетник из семейства толстянковых. Исключительно неприхотлив к условиям произрастания (разве что только в откровенном болоте не вырастет), обладает выдающейся зимостойкостью.

В природе встречается в горах Дальнего Востока, на Алтае, в Западной Сибири. На Север заходит в якутские тундры, а на Северо­Западе добирается до Беломорья и Кольского полуострова. Повсеместно охраняется, хотя в местах естественного произрастания нередок и часто образует большие скопления (на Севере местами можно наблюдать удивительные картины, когда по трещинам огромных скальных массивов образуются вертикальные «гряды» чистых зарослей родиолы). Хорошо размножается семенами и фрагментами корневищ.

Золотой корень отлично смотрится на альпийских горках, в нешироких рабатках и миксбордерах. Место для посадки выбирайте солнечное, хорошо дренированное. К составу почвы родиола не привередлива (лишь бы было не слишком сыро и кисло, хотя умеренную кислотность переносит спокойно). Весенние побеги в виде декоративнейших розово-лиловатых «шишек» начинают отрастать от корневищ сразу после снеготаянья, и к середине июня каждый густооблиственный сизовато-зелеными листьями побег (до 40 см высотой, а на большом корневище их может быть до двух десятков) венчается щитком мелких ярко­желтых ароматных цветков, держащихся на растении 2-3 недели, сменяющихся к концу лета оранжево-красными плодами. Так что растение декоративно весь сезон. Осенью полегшие побеги срезают, корневища в укрытии не нуждаются.

Вот тут­-то и наступает самое время заготавливать корневища. Родиола ценится как лекарственное растение, адаптоген, по своим свойствам близкое к женьшеню. В медицине используется как надземная, так и подземная часть.

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА

Из надземных частей готовятся отвары и примочки, использующиеся при лечении трахомы. Корневища используют при лечении сердечно-сосудистых, желудочно-­кишечных, кожных заболеваний, туберкулёза лёгких, переломов костей и многого другого, как жаропонижающее, общеукрепляющее. Наружно применяется в виде примочек или мази для лечения ран, при конъюнктивитах, кожных сыпях, нарывах. Сок корневищ используют при желтухе и как раноочищающее средство. В районах произрастания местное население столетиями использует настойки и отвары корневищ как мощный афродизиак. Корневища и корни растения содержат тирозол, гликозиды, радиолозид, эфирные масла, дубильные вещества, антрагликозиды, яблочную, галловую, лимонную, янтарную, щавелевую кислоты, лактоны, стерины, флавонолы (гиперазид, кверцетин, изокверцетин, кемпферол), углеводы (в основном глюкозу и сахарозу), липиды.

Из корневищ получают спиртовой экстракт, применяемый при заболеваниях центральной нервной системы.

Фармакологические исследования установили, что экстракт из корневищ на 40 % спирте обладает не только стимулирующим и адаптогенным действием, аналогичным препаратам женьшеня и элеутерококка, но и повышает артериальное давление.

Свежевыкопанные корневища отмывают, после подсушивания жесткой щеткой очищают от коры, нарезают на тонкие пластинки и высушивают. Рецепты применения и конкретика использования при различных хворях столь объемны, что нет возможности приводить их здесь, да и необходимости – издание не медицинское.

Аралия маньчжурская

Перемещаясь зимой (или в любое время, когда на деревьях нет листьев) по дорогам садоводств, изредка на участках можно заметить любопытное растение. Из земли (или из-под снега) торчит толстый прямой ствол, покрытый крупными шипами с широким основанием. Невольно возникают ассоциации с Центрально-американскими полупустынями, где растут древовидные кактусы – карнегии. Однако, где Америка и где мы? Так что с кактусами в открытом грунте у нас проблема (и не будем по этому поводу горевать!).

Что же это такое? Гость с Дальнего Востока, аралия, которая в последние годы становится все более популярной у любителей и за необычный внешний облик, и за целебные свойства. Небольшое дерево семейства аралиевых (Araliaceae), высотой до 6 (12) м (на родине, у нас значительно меньше – 2,5 м максимум), с прямым стволом, усаженным многочисленными крупными шипами. Корни аралии располагаются радиально на расстоянии до 2-3 м, реже до 5 м от ствола, залегая горизонтально на глубине до 25 см от поверхности почвы. Далее от ствола они круто изгибаются и идут вниз до глубины 50-60 см, обильно ветвятся, образуя многочисленные разветвления. Растение обладает хорошо выраженной способностью к вегетативному размножению (размножается и семенами).

И имейте в виду при посадке аралии – это активный агрессор, захватывающий новые площади не хуже дикой малины! Не привередлива к почве, но предпочитает легкие суглинки. Место для посадки желательно хорошо освещенное, но вырастет и в полутени. На 1 пог. м корня может образовываться до 250 придаточных почек, часть из которых образует побеги. После вырубки или обмерзания дает обильную корневую поросль. Листья длиной до полуметра, сложные, дваждыперистые, тесно сближены близ вершины (вегетирующее растение отдаленно напоминает пальму). Цветки мелкие, белые или кремовые, собраны в зонтики, которые образуют на верхушке ствола крупные ветвистые соцветия. На Северо-­Западе цветет не регулярно, лишь в самые теплые годы. Сам по себе отдельный цветок невзрачный, но крупный зонтик производит впечатление. Плоды диаметром 3-5 мм, сине-черные, ягодообразные, с пятью сплющенными с боков «косточками». Средняя масса одного плода – 50 мг. Цветет в июле – августе, плоды созревают во второй половине сентября. Активный период развития продолжается до 22-24 лет, после чего процессы роста затухают. Произрастает в Приморском крае, в южной части Хабаровского края и на юго-востоке Амурской области. Растет в кедрово­широколиственных лесах только на осветленных участках или на участках с нарушенным естественным растительным покровом – на открытых, не занятых другими растениями местах (на гарях, вырубках и т. п.).

Лекарственным сырьем являются корни, кора и листья аралии.

Корни заготавливают осенью, начиная с сентября, а также весной до распускания листьев. Начинают копать от ствола, осторожно передвигаясь к периферии корня. В качестве сырья пригодны корни толщиной 1-3 см. Корни диаметром меньше 1 см и больше 3 см не используют. При заготовке следует использовать 5-15-летние экземпляры растений.

Выкопанные корни тщательно очищают от земли и других примесей, при этом удаляют корни с почерневшей или загнившей центральной частью. Корни сушат в сушилках при температуре до 60 оC или в хорошо проветриваемых помещениях, а в сухую погоду на открытом воздухе. Срок годности сырья 2 года. Вкус сырья слегка вяжущий, горьковатый, запах ароматный.

Кору собирают в те же сроки, что и корни, листья – во время и после цветения в сухую солнечную погоду. Кору и листья сушат при температуре 50-55 оС.

Галеновые препараты аралии маньчжурской оказывают возбуждающее действие на центральную нервную систему, превосходящее по активности эффект от препаратов женьшеня и элеутерококка. Отмечено гонадотропное действие экстракта корня аралии. Препараты из аралии не оказывают существенного влияния на артериальное давление, несколько стимулируют дыхание и обладают некоторым кардиотоническим эффектом. Установлено также антистрессорное действие препаратов аралии маньчжурской.

Корни служат сырьем для получения препарата «Сапарал».

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА

Настойка – средство, стимулирующее центральную нервную систему, при гипотензии и астении, предложена в клинике при начальных стадиях атеросклероза, физическом и умственном переутомлении, импотенции, при астенодепрессивных состояниях после черепно­мозговых травм, при постгриппозном арахноидите и шизофрении. В народной медицине отвар – при желудочно­кишечных заболеваниях, диабете, простуде, воспалении ротовой полости, ночном недержании мочи, при заболеваниях печени и почек (с целью увеличения отделения мочи), а также как общеукрепляющее средство. В японской медицине отвар – при желудочно­кишечных заболеваниях и сахарном диабете. В китайской медицине – диуретическое.

На Дальнем Востоке – при гриппе, простудных заболеваниях, энурезе; у нанайцев – при зубной боли, стоматитах, болезнях печени, как тонизирующее.

Кора (корней), листья: отвар – при сахарном диабете, болезнях почек и органов желудочно­кишечного тракта.

Говоря об аралиевых, никак не обойти вниманием еще одного яркого представителя этого семейства, который с успехом может выращиваться в наших садах.

Элеутерококк

Элеу­терококк колючий – кустарник с плодами, собранными в крупные чёрные шары. По своим свойствам элеутерококк близок к женьшеню, поэтому иногда (особенно на западе) его называют «сибирский женьшень». Также известен под народными названиями «дикий перец» и «чёртов куст». Элеутерококк колючий в России растёт только на Дальнем Востоке – в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и на южном Сахалине.

За пределами России растет в Корее, Японии и северо¬восточном Китае.

Элеутерококк колючий – кустарник высотой от 2-2,5 до 4-5 м (на родине) с многочисленными (более 25) стволиками. Побеги прямые, со светло¬серой корой, густо усажены многочисленными тонкими шипами, направленными косо и вниз. Сильно разветвлённое цилиндрическое корневище с большим количеством придаточных корней расположено в верхних слоях почвы. Листья пальчато-сложные, на длинных черешках, листочки обратноовальные, сверху голые или со щетинками, снизу по жилкам с рыжеватым опушением, края остродвоякозубчатые. Цветки мелкие, собранные в простых зонтиках на концах ветвей. Цветки двуполые, тычиночные – бледно-фиолетовые, а пестичные – желтоватые. Плоды – шаровидные, блестящие, чёрные костянки 7-10 мм в диаметре, с пятью косточками. Семена имеют форму полумесяца, желтоватые, длиной 3,5-8,5 мм с мелкоячеистой поверхностью. Цветёт в июле-августе; плодоносит в сентябре. Широко распространён в кедрово­широколиственных и тенистых широколиственных лесах, где образует подлесок. Также встречается в пойменных ельниках по долинам рек; на склонах гор ареал смещается к югу. Предпочитает увлажнённые местообитания южной экспозиции, хорошо прогреваемые солнцем. К составу почвы нетребователен, лишь бы не было застойных вод под корнями.

С лечебной целью применяются корневища и корни. Заготавливают корни и корневища осенью, со второй половины сентября, выкапывая лишь взрослые растения выше 1 м. Корни быстро моют, рубят на куски и сушат при температуре 70-80 оC.

В корнях и корневищах элеутерококка колючего обнаружено 7 гликозидов, названных элеутерозидами, витамины А, В, С, D, E, F. В кристаллическом виде выделено 5 элеутерозидов, относящихся к лигнановым гликозидам. Кроме того, корни содержат пектиновые вещества, смолы, камеди, антоцианы и 0,8 % эфирного масла. Как лекарственное средство зарегистрирован в России под непатентованным наименованием «Элеутерококка колючего корневища и корни» и выпускается в форме растительного сырья, экстракта и таблеток, покрытых оболочкой (100 мг).

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА

Оказывает общетонизирующее и адаптогенное действие. Обладает стимулирующим действием на ЦНС, устраняет переутомление, раздражительность, восстанавливает и повышает физическую и умственную работоспособность, защищает от неблагоприятных факторов внешней среды. Применяется при астении, неврастении, реконвалесценции (после соматических и инфекционных заболеваний), артериальной гипотензии, умственном и физическом переутомлении.

Использование элеутерококка может повлечь побочные действия в виде аллергических реакций, бессонницы, гипогликемии, поэтому препарат противопоказан при артериальной гипертензии, повышенной возбудимости, острых инфекционных заболеваниях, инфаркте миокарда, аритмиях, нарушениях сна и церебрально-­сосудистой патологии.

Также не рекомендуется применение при беременности, в период лактации и детям до 12 лет.

Применяя лекарственное средство, следует учитывать, что препарат усиливает действие стимуляторов ЦНС и является антагонистом лекарственных средств, угнетающих ЦНС (в том числе барбитуратов, анксиолитиков, противоэпилептических препаратов и др.). Препараты элеутерококка могут быть рекомендованы как одна из антипохмельных процедур благодаря антитоксическому и тонизирующему эффекту вместо кофе, который обладает нежелательным мочегонным эффектом.

Лимонник китайский

Мы так увлеклись Дальним Востоком, что вниманием никак не обойти чудесную лиану, которая и украсит ваш сад, и станет источником бодрости и здоровья для всей семьи.

Лимонник китайский – вид цветковых растений, семейство лимонниковые – очень древнее семейство, включающее всего два рода: лимонник и кацура. Произрастает в Китае, Японии и Корее. На территории России встречается в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, на Сахалине (не выше 51о с. ш.), Курилах (лимонник, кацура южнее).

Растёт в кедрово­широколиственных и других хвойно-лиственных, иногда – в лиственных лесах, обычно в прогалинах, опушках, вырубках и старых гарях, чаще в узких долинах горных рек и ручьёв. Растет группами, образует заросли. Не встречается в поймах с длительным затоплением или продолжительным переувлажнением почвы. В горы поднимается до 600 м над уровнем моря. То есть характеристики распространения в природе однозначно характеризуют то место, где мы хотим посадить его на участке.

Светолюбив, но в раннем возрасте выдерживает сильное и продолжительное затенение. Но сразу заметим – если вы его посадите на прямом солнце, расти он у вас будет кустом, лиана сформируется в тени или полутени. Может расти на бедных оподзоленных суглинках и супесчаных почвах. Оптимальными для роста и плодоношения являются дренированные почвы, неплохо переносит кислые торфяные почвы, но плодоношения тут вы будете ждать долго. Лимонник – листопадная лиана длиной до 10-15 м (на родине, у нас редко превышает в длину 4 м). Стебель диаметром до 2 см, завивающийся на опоре, покрытый морщинистой, шелушащяйся, тёмно­коричневой корой. Молодые побеги с гладкой более светлой корой. Листья эллиптические или обратнояйцевидные, длиной 5-10 см, шириной 3-5 см. Имеют клиновидное основание и заострённую верхушку, по краю неяснозубчатые, слегка мясистые, сверху голые, тёмно­зелёные, снизу бледные, со слабым опушением по жилкам. Черешки розовато-красные, 2-3 см в длину. И листья, и стебли издают лимонный запах. Цветки диаметром до 1,5 см, с отчётливым ароматом ландыша, белые. После отцветания цветоложе разрастается, из одного цветка образуется кисть длиной до 10 см, усаженная сочными красными ягодами. Семена, освобождённые от околоплодника, – округлопочковидной формы. Поверхность гладкая, блестящая, желтовато­бурого цвета. Семена состоят из твердой хрупкой кожуры и плотного ядра, которое у недоразвитых семян может отсутствовать. Запах при растирании – сильный, специфический. Вкус – пряный, горьковато-жгучий. Вкус мякоти – приятный, кисло­сладкий.

Возобновляется лимонник главным образом вегетативно – отпрысками от корней, укоренением соприкасающихся с почвой побегов. Возобновление семенами встречается реже, но возможно. Период цветения в мае – июне, продолжается 10-14 дней. Опыляется насекомыми, включая пчёл, собирающих нектар и пыльцу.

Плоды лимонника созревают в сентябре. Хорошая взрослая лиана в этот период необыкновенно декоративна – лимонно­желтый ковер листьев эффектно оттеняет ярко­алые кисточки ягод, которые частично остаются висеть в зиму. В северных районах почти не плодоносит, на северо¬западе – не ежегодно. К зимним морозам довольно устойчив. В соке плодов содержатся сахара (до 1,5 %), органические кислоты (8,5-20) – главным образом лимонная (до 11), яблочная (7-8), винная (0,8 %); витамины – аскорбиновая кислота, тиамин, рибофлавин. В семенах обнаружены тонизирующие вещества (около 0,012 % схизандрина и схизандрол), токоферол (0,03) и жирное масло (до 34 %). Во всех частях растения, но более всего в коре (до 2,6-3,2 %), содержится эфирное масло, которое высоко ценится в парфюмерии за тонкий пряно-лимонный аромат.

Все надземные части растения могут быть использованы (в умеренных количествах!) как лимонная отдушка к напиткам. Эфирное масло из коры – прозрачная золотисто­жёлтая жидкость с запахом лимона. В состав эфирного масла входят сесквитерпеновые углеводороды (до 30 %), альдегиды и кетоны (до 20 %). Жирное масло включает – линолевую (до 20 %), линоленовую (до 35), олеиновую (до 34) и около 4 % предельных кислот. Действующие вещества лимонника являются физиологическим антагонистом лекарственных средств снотворного действия и препаратов, угнетающих ЦНС (в том числе барбитуратов, транквилизаторов, противоэпилептических, седативных средств, нейролептиков). Известно, что дальневосточный охотник, отправляясь в тайгу, брал с собой горсть сушеных ягод лимонника, и только на этом «рационе» вполне сносно несколько дней мог обходиться без пищи, сохраняя бодрость и трудоспособность.

Из ягод лимонника готовят кисель, джем, прохладительные напитки, в кондитерском производстве – начинку для конфет. Сок используют для букетирования вин. Из листьев и коры заваривают лечебный чай, обладающий нежным лимонным ароматом и имеющий противоцинготные свойства. Сухие ягоды сохраняют до 0,6 % аскорбиновой кислоты и схизандрин, имеют ароматный запах и пряный, горько-сладкий вкус.

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА

Плоды и семена используют в качестве лекарственного средства, оказывающего адаптогенное, общетонизирующее и психостимулирующее действие.

Тонизирующее действие плодов определяет схизандрин, повышающий возбудимость центральной нервной системы и стимулирующий работу сердца и дыхательного аппарата. Повышает артериальное давление, усиливает процессы возбуждения в структурах головного мозга и рефлекторную деятельность, повышает работоспособность и уменьшает утомление при физических и умственных нагрузках.

Препараты китайского лимонника показаны при астеническом синдроме, вегетососудистой дистонии. Лимонник также назначают при переутомлении, снижении работоспособ­ности и при занятиях деятельностью, сопряженной с большими нервно-психическими и физическими нагрузками. В составе комплексной терапии при­меняется при нарушениях половой функции на фоне неврастении.

В качестве побочного действия при использовании лимонника упоминаются аллергические реакции, тахикардия, нарушения сна, головная боль, повышение артериального давления. В связи с этим данные препараты противопоказаны при нарушениях сердечной деятельности, артериальной гипертензии, повышенной возбудимости, эпилепсии, нарушениях сна, острых инфекционных заболеваниях, хронических заболеваниях печени, гиперчувствительности к компонентам препарата, при беременности и в период лактации, а также детям до 12 лет. Во избежание нарушения засыпания не рекомендуется принимать спиртовую настойку во второй половине дня. В случае возникновения побочных эффектов необходима отмена препарата.

Перечислять привлекательные и в то же время полезные растения, пригодные для выращивания в наших садах, можно почти до бесконечности. Поэтому здесь я остановился лишь на части того, что есть у меня на участке, успешно растет много лет, в чем я на сто процентов уверен и вам желаю выращивать.

Не будучи медиком, не считаю для себя вправе давать конкретные рецептуры применения растительных препаратов против той или иной напасти. Материалы по набору действующих начал описанных растений – реферативные, я взял на себя труд лишь обобщить для широкого читателя информацию, доступную любому заинтересованному лицу в литературе.

Чтение чтением, а как приятно в чашку утреннего чая бросить листочек лимонника, выращенного в своем саду!