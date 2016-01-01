Лиатрис колосковый - "Звезда прерий"

Лиатрис колосковая принадлежит к семейству сложноцветных, родом из Северной Америки. «Звездой прерий» называет его там коренное население.

Растения лиатриса многолетние, корневищные, травянистые, с простыми или ветвистыми, прямостоячими, густо облиственными стеблями высотой до 100 см. Стебель густо покрыт линейными заостренными листьями, которые расположены в очередном порядке.

Лиатрис: посадка и уход

Лиатрис не только украсит любую клумбу, но и будет прекрасно смотреться в букетах

Корневая система лиатриса поверхностная. Укороченные клубневидные корневища с многочисленными почками сильно напоминают пучки мелких луковиц с множеством тонких корней. Корневище в состоянии покоя хорошо переносит сухое хранение, что сделало клубни лиатриса популярным объектом для торговли.

Лиатрис радует глаз своими соцветиями, похожими на свечи. Трубчатые цветки собраны в корзинку, чаще всего встречается лиатрис с фиолетово-­пурпурными или красновато-пурпурными цветками, редко можно встретить это растение с белыми цветками. Мелкие корзинки цветков собраны в соцветия, имеющие форму колоска или кисти, длина соцветий достигает полуметра.

Кстати, им присуща интересная особенность: цветочные корзинки на цветоносе распускаются не снизу вверх, а наоборот – сверху вниз. Цветонос с раскрывшимися цветками напоминает цветной волосяной ёршик для мытья детских бутылочек.

Цветёт лиатрис в июле-августе, имеются среднерослые (45-60 см) и высокорослые (около 1 метра в высоту) виды и сорта.

Лиатрис любит ветер и солнце, влаголюбив и одновременно засухоустойчив. А что еще более ценно – неприхотлив и зимостоек, хорошо переносит холода в зимние и весенние месяцы, подмерзает только в суровые бесснежные зимы. На открытых солнечных участках он разрастается и образует все больше и больше соцветий.

Растение предпочитает легкие, умеренно влажные, удобренные почвы, не любит сырых, на которых корневища быстро загнивают.

Размножается лиатрис делением куста и семенами. Сложностей с проращиванием семян и воспитанием рассады нет. Если не срезать отцветшие цветоносы с вызревшими семенами, то лиатрис хорошо и быстро размножится и образует очень красивую декоративную полянку высоких пурпурных цветоносов. Зацветают сеянцы на 3-й год.

Пересадку растение переносит легко в любой период вегетации. Деление растений рекомендуется проводить каждые 3 года. Деленки рассаживают через 35 см друг от друга, предварительно внеся в лунки перегной, а затем им же мульчируют растения весной и осенью.

При надлежащем уходе даже мелкие деленки зацветают в первый же год. Сразу после окончания цветения соцветия надо срезать для лучшего развития саженца.

Лиатрис – одно из лучших растений для украшения участка, оно великолепно для групповых и бордюрных посадок. А если высадить лиатрис среди растений, имеющих более рыхлые и ажурные соцветия, то он станет настоящим украшением клумбы.

Лиатрис превосходно сохраняется в срезке, очень долго стоит в воде, если в нее добавить удобрения, длительное время не теряя декоративных качеств. Лиатрис имеет высокий прямостоячий стебель, поэтому особенно годится для составления букетов и композиций с ярко выраженным вертикальным центром.

Осенью можно выкопать кустики, пересадить в горшки и поставить их в темное холодное место на несколько месяцев. И уже через полтора месяца после того, как вы перенесете его на подоконник, растение зацветет.



