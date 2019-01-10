Куда поселить орхидею? На этот вопрос "ответит" сам цветок

Многие цветоводы не задумываются о том, на какое окно лучше всего поставить орхидею. А ведь от правильного выбора места зависит, насколько хорошо она будет расти и цвести.

Место для орхидеи в квартире

Орхидеи способны подсказывать внимательным цветоводам, как они себя чувствуют на том или ином окне. Например, если переставить орхидею с северного на восточное окно, она может отреагировать на перемены выпуском сразу нескольких цветоносов или начнет цвести по 2-3 раза в год.

Северное окно

Для тропических растений такое расположение, конечно, является наиболее неудачным. На подоконнике северного окна им будет не хватать света как зимой, так и летом. Однако случается так, что все окна в доме выходят на северную сторону. Что делать тогда? В таком случае выход можно найти только в создании искусственного освещения.

Западное окно

Хотя западное окно и светлее, чем северное, этот вариант размещения орхидей также считается не слишком удачным, поскольку в летний период солнце падает на подоконники окон западной ориентации лишь 3-4 часа в день. Что уж говорить о зиме: в это время здесь темно круглые сутки.

Восточное окно

Если окна у вас выходят на восток, то орхидее будет здесь комфортно в летнее время. Прямые солнечные лучи заглядывает в такие окна с 8 до 12 утра. Зимой же на восточном окне эпифитам бывает темновато.

Южное окно

Расположение орхидеи на южном окне считается наиболее удачным вариантом. Именно здесь она получает больше всего света зимой. И даже если содержать ее без дополнительной подсветки, у растения все же отрастают новые листья и появляются цветоносы.

Однако в весенне-летний период стоит быть осторожнее. Если на орхидею будут попадать прямые солнечные лучи, она может получить ожоги листьев. Поэтому в жаркое время растение желательно притенять. Следует помнить, что такая неприятность чаще случается с теми орхидеями, у которых постоянно пересыхает субстрат. Его необходимо все время поддерживать во влажном состоянии, тогда риск получения ожогов существенно снижается. Яркие солнечные лучи опасны еще и тем, что они нагревают горшок, что приводит к неправильному функционированию корней.

На заметку

Выбирая место для орхидей, стоит сначала понаблюдать за тем, как по комнате перемещаются солнечные лучи в течение дня. Это должно помочь вам с выбором.