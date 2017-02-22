Коллекция "пушистых": калатея, пеперония и другие

Говорят, у каждого человека непременно должно быть какое-то увлечение, которое поможет ему отключиться от проблем и житейской суеты. Для меня – это разведение комнатных растений. Цветы не только украшают мой дом и создают в нем уют, но и ежедневно дарят мне массу положительных эмоций. Я выращиваю самые разнообразные декоративные растения, но особую любовь питаю к своей «бархатной» коллекции. Так я называю растения, листья которых покрыты мягким бархатистым опушением, благодаря чему они смотрятся просто восхитительно.

Прекрасные цветы и пушистые листья

Калатея Варшевича - одно из красивейших комнатных растений

Желание иметь в доме как можно больше таких цветов пришло после того, как у меня появилась известная всем узамбарская фиалка. Восторг у меня вызывали не только ее изумительные соцветия, но и прелестные бархатные листочки. Сначала я экспериментировала и приобретала все новые и новые сорта этой культуры, но позднее решила создать небольшую коллекцию домашних растений в бархатном наряде. К моей радости, таких экземпляров оказалось немало, и я до сих пор продолжаю заводить новые виды таких зеленых питомцев.

Непременно хочется упомянуть о пеперомии бархатистой, которая полностью покрыта мягким опушением.

Ее стебли и нижняя часть листовых пластинок имеют темно-красный оттенок. Верхняя часть листа, имеющего округлую форму, окрашена в насыщенный темно-зеленый цвет, а четко выраженные прожилки – в светло-зеленый, отливающий серебром. Это растение очень компактно и достигает в высоту всего 15-20 см. Пеперомия растет медленно и для ее нормального развития требуется поддерживать температуру в помещении не ниже 20°С и повышенную влажность воздуха в теплое время года, когда наблюдается активный период ее роста. Я держу ее на хорошо освещенном месте, но не под прямыми солнечными лучами.

Невероятно красиво выглядит бертолония, вырастающая до 20 см в высоту и 30 см в ширину.

Декоративность ей придают продолговатые бархатистые листочки, которые в зависимости от вида могут иметь различные оттенки. У меня растет бертолония пятнистая, имеющая роскошные сердцевидно-овальные листья длиной около 15 см темно-зеленого цвета с серебристым пятнистым рисунком. Бертолония отлично развивается в затененных местах, но ее необходимо держать в теплом помещении с температурой не ниже 22°С даже зимой. Она не переносит сквозняков и предпочитает повышенную влажность воздуха. Причем при поливах нужно избегать попадания воды на листья.

Особого внимания заслуживает калатея Варшевича, которая по праву считается одним из самых красивых среди комнатных растений.

Восхитительную красоту ей придают слегка волнистые бархатистые листья, окрашенные в более светлый зеленый оттенок ближе к центральной прожилке, что создает на них изумительный рисунок, похожий на елочку. Эта разновидность калатеи может достигать в высоту 120 см и имеет довольно крупные продолговатые листовые пластины. Уникальной особенностью этого растения является то, что к вечеру листья начинают подниматься кверху, обнажая, таким образом, свою нижнюю часть, окрашенную в бордовый цвет, а утром снова принимают горизонтальное положение. Эта культура весьма прихотлива и требует к себе особого внимания, но за ее необыкновенную красоту ей это простительно. Она хорошо растет при ярком рассеянном свете и ровных умеренных температурах в пределах 18-25°С на протяжении всего года.

Также для нее я обеспечиваю высокую влажность воздуха, но не путем опрыскиваний, из-за которых могут пострадать бархатные листочки, а с помощью емкостей с водой или влажным мхом, поставленным рядом с горшком. Калатею регулярно обильно поливаю и своевременно подкормливаю.

Очень люблю невысокие кустистые колеусы, имеющие невероятно привлекательную окраску и мягкие опушенные листочки.

У меня растет несколько разновидностей с бордовыми, фиолетовыми, салатовыми и желтыми листьями. Эти декоративные растения не доставляют мне никаких хлопот при уходе. Я держу колеусы на хорошо освещенном месте, чтобы их яркая окраска не тускнела, поливаю часто, но понемногу, так как они весьма влаголюбивы.

Нельзя не упомянуть и о моей красавице-глоксинии.

Высокую декоративность ей придают не только симпатичные листочки, покрытые нежным опушением, но и бархатистые крупные соцветия колокольчатого типа, достигающие в диаметре 6-7 см. Глоксиния вегетирует только в теплое время года, а зимой надземная часть растения полностью отмирает. Весной и летом я регулярно ее поливаю, подкармливаю, держу на ярком рассеянном свету и поддерживаю повышенную влажность воздуха вокруг растения.

Особую симпатию питаю к неприхотливой тидее.

Это декоративное растение вырастает до 45 см в высоту и отличается очень красивыми бархатными листьями продолговатой формы с зубчатой каймой по краям и восхитительными розовыми соцветиями. Тидея хорошо растет при рассеянном свете и температуре 20-25°С в период активного роста, а зимой – не ниже 15°С. В теплое время года тидею регулярно поливаю и подкармливаю, в зимние месяцы частоту поливов и подкормок сокращаю.