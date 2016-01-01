Когда цветет черемуха...

«Наступил май – один из самых поэтичных месяцев в году. Откуда-­то издалека повеяло нежным, ни с чем не сравнимым ароматом. Это расцвела черемуха...Черемуха обыкновенная, или кистевая вольготно расселилась в нашей стране от западных границ до Енисея, от северных пределов лесотундры до лесостепных районов на юге. Она предпочитает плодородные и влажные почвы речных долин, берега рек, ручьев, водоразделы, лесные опушки, склоны холмов, в основном открытые места – любит свет. Вместе с тем она чувствительна к сухости воздуха. На юге нашей страны при наступлении засухи листья ее преждевременно желтеют, часть их опадает» (В. Артамонов, Наука и жизнь, 1989 г.).

Секрет цветов черемухи

Черемуха - прекрасный источник фитонцидов, поэтому вдыхать её аромат очень полезно

Черемуха обыкновенная – это кустарник или дерево высотой до 10 м. Листья у нее с короткими черешками, по форме – вытянутый эллипс. На черешках листьев имеется по паре нектарных железок, очень привлекательных для муравьев, которые защищают растения от вредных гусениц. Кора черемух темно-­серая, матовая, с четко обозначенными чечевичками. Можно встретить экземпляры черемухи обыкновенной и с гладкой корой. Белые ароматные цветки собраны в красивые пышные кисти, свешивающиеся вниз, что защищает пыльцу растения от дождя.

Очень интересное растение – черемуха. Характерная ее черта – белые цветки. Оказывается, в их лепестках никаких белых пигментов нет. Чистейший этот цвет придает им... воздух. Это свойственно большинству растений с белыми цветками. Если рассмотреть под микроскопом лепесток черемухи, то можно увидеть множество прозрачных и бесцветных клеток, разделенных обширными пустыми промежутками. Именно благодаря этим заполненным воздухом межклеточникам лепестки сильно отражают свет и поэтому кажутся белыми.

Чем полезна черемуха?

Плоды черемухи, черные блестящие костянки со сладкой вяжущей мякотью – созревают в августе – сентябре. Они содержат сахара, яблочную и лимонную кислоты, вяжущие вещества, витамин С. Их употребляют в пищу свежими в виде начинки для пирогов. Особенно вкусными ягодами обладает черемуха, произрастающая в лесах Верхне­Тавдинского региона северо-восточной части Урала.

Из сушеных плодов варят кисели, иногда их заваривают вместо чая. Сушеная черемуха – действенное народное средство против желудочных заболеваний. Сухие плоды перемалывают и добавляют в тесто для хлеба, отчего он приобретает приятный аромат, пекут черемуховый торт.

Как декоративное растение черемуха нередко выращивается в садах и парках. Черемуха относится к числу медоносов, да еще каких! Пчелы охотно посещают ее цветки ради нектара и пыльцы. Вот, например, у меня на садово-огородном участке растет церападус (гибрид черемухи и степной вишни). Во время цветения этот полукустарник буквально облеплен пчелами, неизвестно откуда взявшимися (пчел на участках сейчас практически не держат).

Но больше всего я ценю черемуху за ее способность выделять большое количество фитонцидов – веществ, губительно действующих на болезнетворные микроорганизмы. Их споры вездесущие. Они проникают повсюду, где есть сырость. Ничто их не останавливает. А вот там, где растет черемуха, этих спор нет.

Конечно, фитонцидная активность листьев черемухи обыкновенной значительно изменяется в течение вегетации.

А поэтому некоторые печатные источники осторожно отзываются о действии черемухи на насекомых: «Далеко не все садоводы знают, что черемуха обладает бактерицидным свойством – убивает вредную микрофлору, отпугивает мух, слепней и некоторых вредителей сада. Дело в том, что в ее коре и цветках содержатся активные фитонциды, оздоравливающие воздух и губительно воздействующие на многих вредных насекомых. Попробуйте отваром из коры черемухи опрыснуть плодовый кустарник – малину, смородину, крыжовник – насекомые улетят». Пробовал – да, действительно – насекомые улетают.

Как вырастить черемуху у себя?

Она не требовательна к качеству почвы, может расти на различных – от среднекислых до нейтральных. Характерно и то, что в отличие от других деревьев, она переносит как временное затопление, так и засуху.

Черемуха облагораживает и хорошо дренирует почву. При близких грунтовых водах с помощью своей мощной корневой системы черемуха высасывает лишнюю влагу из земли, а ее опавшие листья заметно уменьшают кислотность почвы и повышают ее плодородие. Черемуха может развиваться и на затененных участках, но лучше цветет и плодоносит на освещенных.