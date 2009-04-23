Когда муравьи - нежеланные гости

На дернового и черного садового муравьев можно услышать от садоводов множество нареканий – они и тлю разводят, и в дома залезают (в основном, последний), и прочее, прочее, прочее... Все это верно, однако следует помнить, что в природе не бывает абсолютно вредных или полезных животных.
Важно, чего больше – вреда или пользы. А это определить иногда бывает не так просто. Хотя даже само такое деление достаточно условно и относится только к хозяйственной деятельности человека. Кроме того, уж так устроены люди, что быстро видят даже незначительный причиненный им ущерб, но часто не замечают полученной значительно большей пользы. Так и с муравьями. Да, конечно, они «пасут» тлей, но одновременно не допускают на освоенное ими растение никаких листогрызущих насекомых, в первую очередь гусениц, которые куда как опаснее для последних, чем тли. Так что в этом случае от муравьев больше пользы, чем вреда. Поэтому и острие борьбы следует направить не на них, а на тлю.
Муравьи любят пионы за сладкий нектар, выделяемый бутонами
Но вот где муравьи вредят самолично, так это на пионах. Дело в том, что, как известно, эти насекомые страшно любят сладкое – оно основной корм взрослых особей (личинок кормят «мясом» различных, в большинстве своем вредных насекомых). Сладкими же являются выделения некоторых вредных насекомых: тлей, щитовок, червецов, а также вырабатываемый различными частями растений, чаще всего цветками, нектар. Выделяется он и бутонами пионов. Поэтому муравьи не только собирают последний, но, чтобы тот лучше выделялся, подгрызают чашелистики и лепестки еще не распустившихся цветков. От этого последние искривляются, склеиваются, в результате – многие бутоны засыхают. А если и раскрываются, то цветки оказываются уродливыми, однобокими. Ко всему прочему, муравьи в данном случае могут явиться еще и переносчиками грибковых заболеваний.
Вот тут уж с муравьями приходится воевать обязательно. Главное – регулярно обрабатывать инсектицидами образовавшиеся на растениях бутончики, пока они еще очень маленькие, с горошину величиной. Иначе потом будет поздно. Но и тут следует защищать от муравьев только конкретные растения – пионы, обрабатывая их от последних, например карбофосом (70-90 г на 1 л воды) или интавиром (1 таблетка на 0,5 л воды), другими инсектицидами; и не трогая, не разоряя муравейников. Вредят, как уже было сказано, в основном, два вида: черный садовый и дерновый муравей, имеющий красновато-желтую окраску. У первых все гнездо скрыто под землей, и на поверхности видны только один или несколько выходов, окруженные валиком из песчинок. Вторые тоже живут в почве, но над ее поверхностью они возводят земляной холмик.
Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.
Нередко в руках неопытных огородников чеснок начинает желтеть уже весной, на самой ранней стадии развития, в результате чего растения приостанавливаются в росте и оказываются не в силах раскрыть весь свой пот...
Многие огородники в начале своей «земледельческой карьеры» стремятся вырастить на своих 6 сотках как можно больше овощей. Энтузиазм начинающего огородника не иссякает, пока закупается или выращивается рассада...
Поздней осенью среди серого однообразия голых деревьев в вашем саду вдруг вспыхивает ярко-красная листва калины обыкновенной. В осеннее время от калины невозможно оторвать глаз: весь куст – листья и плоды – н...
Осенью одна из огородных работ — это , чтобы следующим летом в наших огородах выросли крупные луковицы чеснока. Потому что если сажать чеснок весной, так называемый яровой чеснок, то головки чеснока вырастут ...
Чеснок бывает двух типов, тот, что мы обычно сажаем осенью, именуют озимым, ну а тот, что пора будет сажать уже совсем скоро – в конце апреля, либо самом начале мая – яровым. Про озимый чеснок написано довольно...
Вишню можно сажать и весной, и осенью. Важно только, чтобы посадка была произведена в оптимальные сроки: осенью – не позже начала октября, весной – в апреле, до распускания почек. Саженцы, купленные поздно ос...
Наверное, никто в Иркутске не разбирается лучше в технологии выращивании томатов и других паслёновых, чем доктор сельскохозяйственных наук, главный консультант Сибирского института физиологии и биохимии расте...
Во многих получаемых мною письмах часто задают два вопроса: «Пользуетесь ли вы лунным календарём?» и «Сильно ли влияет на урожай лунный календарь?». Если коротко – нет, не пользуюсь. И соблюдение сроков посев...
Кто есть кто
Кедры (Cedrus) — крупные хвойные деревья, родственники лиственниц. Всего в природе произрастает пять видов этих деревьев. Самые известные — кедр ливанский (изображённый на флаге этой страны) ...
Для защиты посадок от вредителей опытные садоводы и огородники всегда стараются привлечь на свои участки птиц. Порой такая забота о пернатых позволяет в весенне-летний период обходиться без ядохимикатов.
Многие владельцы садовых и приусадебных участков не выращивают сами рассаду, а покупают её. Дело это непростое, если учесть, что не всегда качество рассады соответствует цене. С какими нежелательными моментам...
Сезон отпусков для старшего поколения обычно начинается в конце августе и продолжается до середины октября. Несмотря на то, что поток отдыхающих в это время невелик, случаи потери или порчи багажа при авиапер...
С 4 августа 2019 года во всех регионах России появится новая строчка в коммунальных платежах – страхование от ЧС. Несмотря на то, что страхование носит исключительно добровольный характер, многие не знают, за...
Для повышения активности граждан России в приобретении полисов страхования от чрезвычайных ситуаций на свои дома и квартиры, Минфин предложил дополнительную мотивацию. В проекте доклада содержится более подро...
Ни для кого не секрет, что некоторые категории граждан, и пенсионеры в том числе, при наличии группы инвалидности или определённых заболеваний могут рассчитывать на ежемесячное получение лекарственных препара...
С начала года Пенсионный фонд назначил 509 тыс. пенсий по обязательному пенсионному страхованию и государственному пенсионному обеспечению. Большинство назначений, согласно данным территориальных органов ПФР,...
Госдума приняла во втором чтении законопроект, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года. Напомним, что радостная (вроде бы, теоретически) тема - вызывает у владельцев загородной недвижимости сложны...
Продолжая тему полагающихся пенсионерам льгот, о которых вам не расскажут представители социальных органов и прочих государственных организаций, мы освятим животрепещущий момент – медицинских привилегий. Они ...
За шесть месяцев 2019 года Пенсионный фонд России подтвердил право 724 тыс. граждан предпенсионного возраста на различные меры социальной поддержки и льготы, положенные по новому законодательству. Соответству...
Госдума приняла в третьем чтении закон о сокращении минимального срока владения недвижимостью при ее продаже для получения налоговой льготы. (Это не означает, что закон уже начал работать. Но, вероятно, вскор...
Многие люди, достигшие пенсионного возраста, испытывают материальные трудности. При этом они не знают, что помимо пенсии и льгот, представляемых на оплату жилищно – коммунальных услуг, они могут рассчитывать ...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.