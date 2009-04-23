Когда муравьи - нежеланные гости

На дернового и черного садового муравьев можно услышать от садоводов множество нареканий – они и тлю разводят, и в дома залезают (в основном, последний), и прочее, прочее, прочее... Все это верно, однако следует помнить, что в природе не бывает абсолютно вредных или полезных животных.

Важно, чего больше – вреда или пользы. А это определить иногда бывает не так просто. Хотя даже само такое деление достаточно условно и относится только к хозяйственной деятельности человека. Кроме того, уж так устроены люди, что быстро видят даже незначительный причиненный им ущерб, но часто не замечают полученной значительно большей пользы. Так и с муравьями. Да, конечно, они «пасут» тлей, но одновременно не допускают на освоенное ими растение никаких листогрызущих насекомых, в первую очередь гусениц, которые куда как опаснее для последних, чем тли. Так что в этом случае от муравьев больше пользы, чем вреда. Поэтому и острие борьбы следует направить не на них, а на тлю.

Муравьи любят пионы за сладкий нектар, выделяемый бутонами

Но вот где муравьи вредят самолично, так это на пионах. Дело в том, что, как известно, эти насекомые страшно любят сладкое – оно основной корм взрослых особей (личинок кормят «мясом» различных, в большинстве своем вредных насекомых). Сладкими же являются выделения некоторых вредных насекомых: тлей, щитовок, червецов, а также вырабатываемый различными частями растений, чаще всего цветками, нектар. Выделяется он и бутонами пионов. Поэтому муравьи не только собирают последний, но, чтобы тот лучше выделялся, подгрызают чашелистики и лепестки еще не распустившихся цветков. От этого последние искривляются, склеиваются, в результате – многие бутоны засыхают. А если и раскрываются, то цветки оказываются уродливыми, однобокими. Ко всему прочему, муравьи в данном случае могут явиться еще и переносчиками грибковых заболеваний.

Вот тут уж с муравьями приходится воевать обязательно. Главное – регулярно обрабатывать инсектицидами образовавшиеся на растениях бутончики, пока они еще очень маленькие, с горошину величиной. Иначе потом будет поздно. Но и тут следует защищать от муравьев только конкретные растения – пионы, обрабатывая их от последних, например карбофосом (70-90 г на 1 л воды) или интавиром (1 таблетка на 0,5 л воды), другими инсектицидами; и не трогая, не разоряя муравейников. Вредят, как уже было сказано, в основном, два вида: черный садовый и дерновый муравей, имеющий красновато-желтую окраску. У первых все гнездо скрыто под землей, и на поверхности видны только один или несколько выходов, окруженные валиком из песчинок. Вторые тоже живут в почве, но над ее поверхностью они возводят земляной холмик.

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Источник: gazetasadovod.ru

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