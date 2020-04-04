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Когда лучше проводить прививку глазком?
По инф. gazetasadovod.ru   
04 Апреля 2020 г.
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sacura

Как и когда производится окулировка?

Когда лучше проводить прививку глазком?

Сроки окулировки - не раньше конца июля

Окулировку (прививка глазком) применяют как основной способ размножения плодовых культур и для перепрививки уже высаженных в сад саженцев и деревьев. Ее проводят в период «второго» сокодвижения, во второй половине лета, когда кора на подвоях хорошо отстает от древесины, а черенки привоя одревесневают в средней части и вызревают.
Сроки окулировки меняются в зависимости от зоны. В средней зоне к окулировке приступают в третьей декаде июля и заканчивают 10-15 августа. Вначале окулируют терн, сливу, затем яблоню, грушу и позже всех вишню. Черенки для окулировки заготавливают в день ее проведения, срезая однолетний прирост длиной не менее 30-40 см, и сразу удаляют листовые пластинки, оставляя черешки длиной около 1 см. Черенки ставят в воду.
На подвое делают Т-образный разрез коры, затем с черенка (лучше со средней части) срезают щиток коры с глазком в средней части и тонким слоем древесины длиной 2,5-3,5 см. Держа за черешок, щиток вводят в Т-образный разрез, обжимают и обвязывают полиэтиленовой пленкой.

Источник: gazetasadovod.ru

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