Какая земля нужна антуриуму? Да и земля ли вообще?

Грунт для антуриума подобрать не так -то просто. Из распространенных готовых почвогрунтов - никакой не подходит.

Антуриум любит влагу, это надо учесть при выборе грунта

Если найдете специальный субстрат для эпифитов, то лучше использовать его. В противном случае надо готовить самостоятельно.

Кислую землю вроде "Азалии" смешать с торфом, керамзитом, сфагнумом, сосновой корой. Готовый субстрат должен быть рыхлым, дышащим, воздушным, при этом влагоемким. В таком субстрате антуриум чувствует себя отлично. На крайний случай - используйте просто кислую землю плюс керамзит, но результат будет хуже. В этом случае надо будет быть очень осторожным с поливом.

Если таковой не имеется, то "бегония" + сфагнум + перлит. А вообще, для посадки антуриумов рекомендуется следующая земляная смесь: 1 часть листовой земли, 1 часть хвойной земли, 1 часть торфа, 0,5 - песка с добавлением коры хвойных пород и древесного угля.

Антуриум - растение эпифитное, поэтому его надо сажать в очень хорошо воздухопроницаемую и при этом влагоемкую почву.

Кстати говоря, некоторые сажают антуриум в чистый мох, без земли и других добавок. Питательных веществ в сфагнуме достаточно, воздухопроницаемость и влагоемкость идеальная. К тому же, в этом случае отпадает необходимость в дополнительных способах повышения влажности воздуха. И антуриум чувствует себя отлично!

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Источник: vk.com

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