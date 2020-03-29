Как вырастить розу из стебля?

Очень практичная и удобная многоразовая маска станет настоящим спасением в нелёгкое время. Легко сшить такую маску своими руками, особенно если в доме есть швейная машинка. Однако и вручную сшить тканевую маску не составит особого труда. Вам понадобится всего несколько простых материалов и немного свободного времени, чтобы нашить достаточное количество многоразовых масок для себя и своих близких!