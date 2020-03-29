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Как вырастить розу из стебля?
По инф. gazetasadovod.ru   
29 Марта 2020 г.
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rosa

Можно ли из стебля купленной розы вырастить такую же? А. Попова

Как вырастить розу из стебля?

Иногда удается вырастить розу, вырезав черенок из стебля



Можно попробовать. Оставьте стебель с цветком в воде: он либо загниет, либо даст корешки (тогда высадите его в грунт). Можно предложить другой вариант: вырежьте из стебля черенок длиной 10-15 см. Нижний срез сделайте косо под листом. Этот черенок посадите в сырой песок и накройте банкой для удержания влаги.

Источник: gazetasadovod.ru

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