Как только не выращивают рассаду! Вот еще и в "улитках" можно

Выращивать рассаду в «улитках» очень удобно. Такой способ посева позволяет без проблем разместить большое количество рассады ближе к источнику тепла или к лампам для дополнительной подсветки. А это важно, в условиях квартиры достаточно сложно поддерживать оптимальные условия для рассады. Рассада в «улитках» занимает мало места, ухаживать за ней гораздо проще.

Огородники придумали множество интересных способов выращивания рассады

Еще один «плюс» - в том, что даже если рассада выращивается с пикировкой, то ее корни не переплетаются. Так как каждое семечко высевается отдельно между спиралями «улитки» и растения легче переносят процесс пикирования.

Рассаду в улитках можно выращивать и без пикировки, но тогда нужно четко соблюдать сроки и правила посева – рано не сеять, семена высаживать свободно, не допуская загущения, а саму улитку сделать немного выше.

Я выращиваю таким способом большинство огородных культур: рассаду перцев, баклажанов, томатов, лука, пряную зелень, землянику. Из цветов - петунию, эустому, бархатцы, бегонии, астры, циннии, однолетние георгины, пеларгонии, рассаду некоторых многолетников.

Для изготовления улитки особых материалов не нужно. Я использую пленку, качеством как парниковую, но не самую тонкую. В мешках из подобной пленки обычно продается грунт для растений, упаковываются громоздкие товары.

Из пленки нужно выкроить полоски шириной 10...15 см, длиной 50...100 см. Полоску нужно сложить пополам по ширине, это будет высота «улитки». Сгиб пленки должен быть наверху улитки, иначе семена будут попадать между двух слоев пленки!

Грунт обязательно готовлю рыхлый с агроперлитом и кокосовым субстратом. Во время закрутки «улиток» он уплотняется, поэтому без разрыхляющих добавок к грунту хорошую рассаду вырастить будет трудно. Корневая система растений будет испытывать недостаток в кислороде, что очень плохо отразится на ее развитии.

Далее процесс изготовления «улиток для рассады» провожу по следующей схеме:

Сложенную по ширине пополам пленку нужно положить на ребро. Непосредственно закручивать пленку в «улитку" лучше вдвоем с помощником: один насыпает и выравнивает землю, второй потихоньку сворачивает «улитку».

Рядом со столом ставим ведро с землей на табуретке, оттуда берем землю и туда же скидываем лишнее. Шов заклеиваем скотчем. Резинка для денег не подойдет, она создает перетяжку, рассаде будет трудно развиваться.

Улитки помещаем в контейнеры (я использую пищевые, объемом 0,7 - 1 литр) по одной или две, в зависимости от размера. На дно обязательно нужно положить дренаж – перлит, керамзит.

Во время изготовления «улиток» часть земли просыпается мимо, потребуется уборка, поэтому лучше сразу впрок заготовить побольше «улиток».

Высеваю семена между спиралей улитки как в обычные рассадные емкости. Если не получится сразу сделать аккуратным центр «улитки», то при посеве лучше будет немного от него отступить. Может получиться так, что в перекрученной пленке будет некуда развиваться корням.

Если всходы появляются на свету – петуния, бегония, земляника семена слегка прижимаю к поверхности почвы. Остальные семена высеваю на рекомендуемую глубину.

Грунт аккуратно поливаю. Контейнер помещаю в пакет и ставлю в теплое место.

Посевы постоянно проверяю, как только начнут появляться всходы, ставлю их ближе к источнику освещения.

Далее все как при традиционном способе посева: проветривание посевов, полив, подкормка.

Грунт в «улитках» пересыхает меньше, поэтому в дальнейшем такую рассаду нужно будет поливать реже.

Если рассада выращивается с пикировкой, то пикирую по мере роста сеянцев. Отрываю полоску скотча и потихоньку разматывая, достаю растения и высаживаю в отдельные стаканчики. Если делать все аккуратно, не торопясь, растения быстро приживаются и трогаются в рост.

Если рассада выращивается для высадки в открытый грунт без пикировки, то высаживаю, как прогреется почва и воздух до нужных каждой культуре показателей. Если высаживать еще рано, то «улитки» с рассадой можно какое-то время передержать в теплице.

Надеюсь, мой опыт будет вам полезен и процесс выращивания рассады в «улитках» станет для вас удобным способом посева семян на рассаду.

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Источник: gazetasadovod.ru

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