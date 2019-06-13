|
Как правильно прореживать корнеплоды?
|К. Константинов, канд. с.-х. наук, gazetasadovod.ru
|13 Июня 2019 г.
|
По мере роста растения затеняют и угнетают друг друга, поэтому не забывайте их своевременно прореживать. Работа это трудоемкая, но себя оправдывает.
Прореживание - необходимая часть огородных работ
Прореживание мелкосемянных растений начинайте с фазы первого-второго настоящего листа. Обычно это бывает через 3-4 недели после появления всходов.
Всходы моркови прореживайте в рядочках дважды: сначала на 1-2 см в ряду, затем на 4-5 см.
Репу, редьку продергивайте через 4 см. Брюква и пастернак имеют более крупные листья, поэтому оставляйте их в ряду - через 10-12 см. Ранние сорта редиса нормируйте через 3-4 см, поздние - через 6-8 см.
У свеклы из каждого семени-клубочка получается несколько всходов. При первом прореживании в ряду оставляйте растения через 2-3 см, окончательно - через 5-6 см.
Удаленные растения рассаживайте по откосам гряд или же на свободные места. Можно пикировку свеклы проводить по бокам луковой грядки. Пока растения свеклы приживутся и пойдут в рост, лук будет готов к уборке. Чтобы меньше травмировать корни свеклы, сажайте ее под колышек, следите, чтобы они не загибались. Растения должны быть не выше 10 см. Переросшая рассада дает уродливые корнеплоды.
При прореживании плотно растущих корнеплодов корни оставшихся растений оголяются. Их надо присыпать почвой и разровнять ее. Особенно осторожно прореживайте морковь. При ее прореживании в воздух выделяются эфирные масла, которые привлекают морковную муху, и она откладывает свои яйца в обнаженный корнеплод.
Петрушку можно прореживать все лето, используя свежую зелень в пищу. Окончательную прорывку растений проводите в конце августа, когда они усиленно набирают корнеплод. Расстояние между растениями должно быть не менее 6-8 см.
Уход за пастернаком проводите вечером, лучше в перчатках, так как растение выделяет вещества, вызывающие ожоги кожи.
Источник:
Загрузка...
Next Prev
Чеснок желтеет слишком рано: в чем причина?
Нередко в руках неопытных огородников чеснок начинает желтеть уже весной, на самой ранней стадии развития, в результате чего растения приостанавливаются в росте и оказываются не в силах раскрыть весь свой пот...
Хорошие и плохие соседи на огородной грядке. Совместимость растений.
Многие огородники в начале своей «земледельческой карьеры» стремятся вырастить на своих 6 сотках как можно больше овощей. Энтузиазм начинающего огородника не иссякает, пока закупается или выращивается рассада...
Листья томатов скручиваются
На сегодняшний день данный вопрос волнует многих огородников. Причин этому много.
О тех, кто не боится холода...
А не боятся холода петрушка, укроп, салат. Как только земля оттаяла, смело высаживайте их на грядки. Пройдёт всего несколько недель – и свежая зелень у вас на столе!
Лечим помидоры
Иногда у томатов скручиваются листья. Важно вовремя определить с чем это связано и принять меры.
Калина красная
Поздней осенью среди серого однообразия голых деревьев в вашем саду вдруг вспыхивает ярко-красная листва калины обыкновенной. В осеннее время от калины невозможно оторвать глаз: весь куст – листья и плоды – н...
Посадка чеснока под зиму
Осенью одна из огородных работ — это , чтобы следующим летом в наших огородах выросли крупные луковицы чеснока. Потому что если сажать чеснок весной, так называемый яровой чеснок, то головки чеснока вырастут ...
Яровой чеснок - садим весной
Чеснок бывает двух типов, тот, что мы обычно сажаем осенью, именуют озимым, ну а тот, что пора будет сажать уже совсем скоро – в конце апреля, либо самом начале мая – яровым. Про озимый чеснок написано довольно...
Сажаем вишню
Вишню можно сажать и весной, и осенью. Важно только, чтобы посадка была произведена в оптимальные сроки: осенью – не позже начала октября, весной – в апреле, до распускания почек. Саженцы, купленные поздно ос...
Ещё раз о рассаде
Наверное, никто в Иркутске не разбирается лучше в технологии выращивании томатов и других паслёновых, чем доктор сельскохозяйственных наук, главный консультант Сибирского института физиологии и биохимии расте...
Нужен ли лунный календарь посадок и стоит ли ему доверять? Узнаем мнение специалиста
Во многих получаемых мною письмах часто задают два вопроса: «Пользуетесь ли вы лунным календарём?» и «Сильно ли влияет на урожай лунный календарь?». Если коротко – нет, не пользуюсь. И соблюдение сроков посев...
Сибирский кедр на даче
Кто есть кто Кедры (Cedrus) — крупные хвойные деревья, родственники лиственниц. Всего в природе произрастает пять видов этих деревьев. Самые известные — кедр ливанский (изображённый на флаге этой страны) ...
Покормите птиц!
Для защиты посадок от вредителей опытные садоводы и огородники всегда стараются привлечь на свои участки птиц. Порой такая забота о пернатых позволяет в весенне-летний период обходиться без ядохимикатов.
Как выбрать рассаду?
Многие владельцы садовых и приусадебных участков не выращивают сами рассаду, а покупают её. Дело это непростое, если учесть, что не всегда качество рассады соответствует цене. С какими нежелательными моментам...
Next Prev
Как пенсионерам защитить свою недвижимость от "лишних наследников"
Не секрет, что деньги и материальные ценности могут рассорить даже самых близких людей и стать предметом вожделения для посторонних. Особенно конфликтны ситуации, так или иначе связанные с разделом наследства...
Выплаты на иждивенцев, пенсия после увольнения по сокращению... Пенсионный фонд разъясняет
«Недавно мне установили II группу инвалидности и назначили пенсию по инвалидности. У меня две дочери-школьницы. В Пенсионном фонде мне сказали, что поскольку девочки ещё несовершеннолетние, мне положена надба...
Как оформить скидку на ОСАГО пенсионеру: алгоритм
В прошлой статье мы говорили, что некоторые категории пенсионеров могут получить скидку при оформлении полиса ОСАГО и получить компенсационную выплату в размере 50%.
Может ли пенсионер получить льготу на покупку ОСАГО?
Неотъемлемую часть расходов каждого водителя составляет покупка полиса ОСАГО, без которого невозможно пользоваться транспортным средством. Несмотря на приличную стоимость страховки, многие водители пытаются с...
Как сдавать квартиру (комнату) по закону: платим налоги
Поскольку сдача в аренду квартиры или комнаты – это один из способов получения доходов, то государство пытается контролировать подобные взаимоотношения, начислять налоги на доходы от аренды или налагать штраф...
Как сдавать квартиру (комнату) по закону: первые шаги
Очень часто сдача недвижимости в аренду – квартиры, дома или комнаты – становится единственным вариантом выживания пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Однако чтобы не столкнуться с различными непр...
Пенсионный фонд разъясняет
Недавно мне установили II группу инвалидности и назначили пенсию по инвалидности. У меня две дочери-школьницы. В Пенсионном фонде мне сказали, что поскольку девочки ещё несовершеннолетние, мне положена надбав...
«Дачная амнистия»: объекты и документы
Популярная последние несколько лет программа «Дачная амнистия», позволяющая оформить в собственность дачные постройки в упрощенном порядке, рассчитана далеко не на все объекты недвижимости и требует небольшой...
Дачная амнистия 2019: коротко о главном
До 1 марта 2019 года дачный дом можно было узаконить в упрощенном порядке, т.е. без разрешения на строительство. Подобный порядок получил неофициальное название «дачная амнистия». Однако, упрощенный порядок о...
Получить гектар бесплатно? Это реально
Кто не мечтал о собственном доме, саде или небольшом огородике за городом? А может вы хотели завести животных и заниматься фермерским хозяйством? Теперь это возможно почти без вложений (но, естественно, предп...
Директор OFD.ru выступил на пленарной дискуссии конференции CNews «ИТ в ритейле 2019»
Один из крупнейших операторов фискальных данных OFD.ru принял участие в ежегодной отраслевой конференции CNews «ИТ в ритейле 2019» и представил IT-директорам и экспертам крупнейших компаний ритейла лучшие реш...
Как получить землю по программам «Дальневосточный гектар» и «Вологодский гектар»: инструкция
Мы уже рассказывали о возможностях льготного получения земли в России для ведения фермерского хозяйства, это может быть актуальным для пожилых людей, решившихся "взять судьбу в свои руки". Расскажем еще о под...
Поддержать себя материально: деньги в долг и другие возможности
Сказочный круиз, свадьба у внучки, санаторно-курортный отдых, хорошее лечение - на решение этих и других, возможно, не таких масштабных вопросов, человеку могут понадобиться деньги. Может и просто возникнуть ...
Самозанятые пенсионеры: виды деятельности, снятие с учета и перспективы
В заключении серии статей о самозанятых пенсионерах хочется оговорить те виды деятельности, которыми они могут заниматься и обозначить перспективы этого направления.
Работающим пенсионерам дали инструкцию: как ориентироваться в своих начислениях
Работающие пенсионеры могут узнать, какой будет их пенсия, если они уволятся. Об этом рассказали "Российской газете" В Пенсионном фонде России (ПФР).