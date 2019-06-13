Как правильно прореживать корнеплоды?

По мере роста растения затеняют и угнетают друг друга, поэтому не забывайте их своевременно прореживать. Работа это трудоемкая, но себя оправдывает.

Прореживание - необходимая часть огородных работ

Прореживание мелкосемянных растений начинайте с фазы первого-второго настоящего листа. Обычно это бывает через 3-4 недели после появления всходов.

Всходы моркови прореживайте в рядочках дважды: сначала на 1-2 см в ряду, затем на 4-5 см.

Репу, редьку продергивайте через 4 см. Брюква и пастернак имеют более крупные листья, поэтому оставляйте их в ряду - через 10-12 см. Ранние сорта редиса нормируйте через 3-4 см, поздние - через 6-8 см.

У свеклы из каждого семени-клубочка получается несколько всходов. При первом прореживании в ряду оставляйте растения через 2-3 см, окончательно - через 5-6 см.

Удаленные растения рассаживайте по откосам гряд или же на свободные места. Можно пикировку свеклы проводить по бокам луковой грядки. Пока растения свеклы приживутся и пойдут в рост, лук будет готов к уборке. Чтобы меньше травмировать корни свеклы, сажайте ее под колышек, следите, чтобы они не загибались. Растения должны быть не выше 10 см. Переросшая рассада дает уродливые корнеплоды.

Запаздывание с прореживанием снижает урожай и его качество.

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При прореживании плотно растущих корнеплодов корни оставшихся растений оголяются. Их надо присыпать почвой и разровнять ее. Особенно осторожно прореживайте морковь. При ее прореживании в воздух выделяются эфирные масла, которые привлекают морковную муху, и она откладывает свои яйца в обнаженный корнеплод.

Петрушку можно прореживать все лето, используя свежую зелень в пищу. Окончательную прорывку растений проводите в конце августа, когда они усиленно набирают корнеплод. Расстояние между растениями должно быть не менее 6-8 см.

Уход за пастернаком проводите вечером, лучше в перчатках, так как растение выделяет вещества, вызывающие ожоги кожи.

Источник: gazetasadovod.ru

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