Как получить желанный сорт сирени? Взять черенок и привить

Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.) – порода южная, хотя и достаточно зимостойкая. Ее родина – Балканы. Именно вследствие этого ее размножение прививкой имеет некоторые особенности, без учета которых успешное приживание черенков случается не часто.

Черенки для весенних и зимних прививок лучше заготавливать поздней осенью

Далеко не все садоводы-любители их знают, в результате – очень редко данный метод вегетативного размножения применяют. В то время как при промышленном тиражировании сирени он используется достаточно широко и с успехом, особенно для массового производства наиболее декоративных сортов, имеющих изысканные формы и окраску соцветий, а также полумахровые и махровые цветки. Поскольку такие сорта зачастую трудно размножаются другими вегетативными способами, а при семенном размножении они и вовсе теряют свои ценные декоративные качества.

Стоят такие промышленно привитые экземпляры обычно достаточно дорого. К тому же далеко не всегда желаемый сорт бывает в продаже. А, кроме того, не исключена и пересортица, т. е. продажа покупателю не нужного ему сорта. Ведь цветочных кистей во время реализации саженца на растении обычно не бывает! Тогда как желанный сорт, иной раз, есть у знакомых, что дает возможность легко получить с него черенки. Но как правильно сделать прививку и сохранить полученные саженцы?

Основа выполнения прививок на сирени и методика проведения работ, естественно, те же самые, что и на других декоративных и плодовых древесных породах.

Наиболее эффективны и применимы на сирени следующие прививки: окулировка щитком за кору, окулировка за кору частью кольца коры с почкой (тонкий слой древесины у такого глазка отсутствует), окулировка щитком в приклад, копулировка (лучше с язычком), прививка в боковой зарез.

Окулировку за кору можно выполнять весной во время сокодвижения, когда у подвоя легко отстает от древесины кора, однако этот период у сирени очень краток. Поэтому лучше такую прививку производить летом, как только сформируются почки. В средней России – во второй половине июля.

Окулировка щитком с вылущеной древесиной проводится в те же сроки, но приживаемость глазков при данном способе несколько выше.

Еще лучшие результаты дает окулировка щитком в приклад, – глазки приживаются не хуже, чем при прививке за кору, зато сроки ее проведения – гораздо шире, чем у последней. Да и заплывания почек корой не бывает. Весной и летом оптимальное время проведения любых окулировок с 5 до 10 и с 16 до 20 часов. Глазок целесообразнее прививать с северной стороны сеянца. В дождь работы не проводят. Почка при обвязке должна оставаться открытой. При летней окулировке признаком приживания, как и у плодовых пород, является отпадение черешка через 15-20 дней после прививки.

Копулировку проводят весной, но в отличие от окулировки за кору – не обязательно в период активного сокодвижения, т.е. возможное время проведения работ гораздо шире.

Прививку в боковой зарез делают обычно летом, но она более сложна и трудоемка, поэтому применяется не часто. Кроме того, возможна и очень хороша зимняя прививка (на столе) копулировкой и окулировкой в приклад в январе – феврале, хотя применяется такая значительно реже, чем летняя и весенняя. Лучшими подвоями являются однолетние сеянцы с диаметром стволика 1-1,5 см. Однако не обязательно это должна быть сирень обыкновенная, гораздо выгоднее применять как подвой сеянцы сирени венгерской. Они быстро растут, засухоустойчивы, зимостойки, неприхотливы к почве, а главное – не дают корневых отпрысков.

Методика выполнения прививок обычная. Высота проведения работ – 5-7 см. После успешной весенней окулировки подвой обрезают на шип. Перед летней прививкой, при необходимости, во второй половине июня проводят обрезку боковых побегов на высоту до 15 см, т. к. при их удалении непосредственно перед прививкой раны не успевают зарубцеваться, что отрицательно сказывается на приживаемости. За 5-6 дней до прививки подвой ежедневно обильно поливают. Очень полезно на этот срок его и окучить. Разокучивание проводят в день прививки, после чего протирают стволик влажной тряпкой. Обрезку на пень при летней прививке производят только следующей весной.

При летней прививке образовавшаяся между подвоем и привоем соединительная ткань не успевает одревеснеть и без соответствующей защиты, как правило, гибнет от мороза, а следовательно, гибнет и привой. Чтобы этого избежать, привитые в это время сеянцы осенью необходимо выкопать и хранить всю зиму где­то в подвале или ином подобном месте при температуре около 0 оС и оптимальной влажности. Либо с наступлением первых заморозков укрыть (окучить) сухим торфом и листом на 10 см выше прививки.

Весной такие саженцы вынимают из хранилища и высаживают в школку, либо разокучивают. А затем обрезают на шип. Осенью или следующей весной саженцы большинства сортов уже можно высаживать на постоянное место, они будут достаточно зимостойки. Но некоторые особо зябкие сорта (обычно зарубежные) приходится укрывать и на второй год. Только после второй перезимовки под укрытием (или в подвале) они становятся достаточно стойкими. При весенних и зимних прививках побеги привоя большинства сортов успевают вызреть и морозов не боятся. Однако саженцы недостаточно зимостойких сортов привитых в данные сроки желательно прикрыть на зиму слоем сухого торфа или опавшего листа толщиной около 10 см.

Черенки для весенних и зимних прививок лучше заготавливать поздней осенью. Однако в ординарные зимы их заготовку можно продлить до марта. Хранить их до времени проведения работ следует в холодильнике или в подвале во влажной упаковке. Для летних прививок заготовку черенков желательно производить непосредственно перед проведением работ. Сразу удаляя с побегов непригодные для черенкования верхнюю и нижнюю их части, а также листовые пластинки, оставляя лишь 1,5-2 см черешка. Обычно летом их хранят 1-2, в крайнем случае, не более 5-7 дней, в полиэтиленовом пакете в холодильнике. Оптимальная длина побегов пригодных для нарезки глазков должна быть около 30 см, а диаметр 3-4 мм. Из середины оного можно заготовить примерно 10-15 глазков.

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При дальнейшем выращивании привитых растений (на подвоях сирени обыкновенной) все последующие годы необходимо тщательно проводить уход, удаляя появляющуюся корневую поросль, поскольку она будет от малоценного в декоративном отношении подвоя.

Можно на одном штамбе куста сирени создать и дерево-сад из разных сортов. В качестве подвоя для этого берутся 2-3-летние саженцы высотой 1,5-2 м. Прививки производятся в ветви-­скелетообразователи первого порядка. Сама технология выполнения работ не отличается от проведения таковой на сеянцах. Но вот компоновка прививаемых сортов требует вкуса и продуманности. Иначе на одном растении может оказаться хаотичный, аляповатый набор сортов с соцветиями разного внешнего вида, окраски и оттенков, плохо сочетающихся друг с другом. Следует также правильно подобрать привои по срокам цветения. Иначе, если одни из привитых сортов при таком совместном размещении уже отцветут, а другие только начнут распускаться, эффекта, естественно, не будет. Кроме того, следует помнить, что выполнять такие прививки следует обязательно сверху вниз. При обратном направлении проведения работ, уже привитые черенки могут быть задеты, повреждены и обломаны. При летней прививке такие растения тоже нужно один-два года сохранять зимой в подвале или ином подобном месте, с температурой близкой к 0 оС. Что не так просто, учитывая их размеры. Для удобства можно доращивать их в вазонах, но все равно сохранение большого их количества может вызвать значительные трудности. К счастью, на обычном садовом участке много таких разноцветных кустов не требуется, 2-3, не более. Иначе возникнет ненужная пестрота.

Источник: gazetasadovod.ru

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