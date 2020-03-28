Ирландская роза, она же эустома - изумительный цветок для дома и сада

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Эустома крупноцветковая (Eustoma grandiflorum) или лизиантус — многолетнее растение, но в условиях нашего климата выращивается как однолетнее.
Из эустомы получаются прекрасные букеты
Эустома многолетняя начинает постепенно завоевывать наши сердца и сады. Цветки эустомы крупноцветковой бывают самой разной окраски – белые, розовые, лиловые, фиолетовые, белые с цветной окантовкой, которые по своей красоте и изяществу напоминают полураспустившиеся бутоны роз.
Стебли эустомы прочные, невысокие всего до 50 см в высоту, примерно на середине начинают сильно ветвиться. Из-за этой сильной разветвленности одно растение эустомы похоже на целый букет цветов. Да еще и стебли у эустомы не колючие, не то, что у розы. Как вы думаете, сможет эустома потеснить розу в наших садах?
Сеять семена эустомы многолетней нужно в конце февраля - марте, для того, чтобы получить цветение в июле-августе. Семена у эустомы очень мелкие, продаются в основном дражированные, всего по пять штук. Технология проращивания эустомы такая же, как и у петунии, гвоздики травянки, лобелии. Поверхность субстрата нужно разровнять и немного, совсем чуть-чуть, уплотнить. Это делается для того, чтобы при поливе семена эустомы не смыло с поверхности, ведь они прорастают только на свету. Затем поверхность субстрата увлажнить из распылителя, и уже на сырую поверхность грунта разложить семена эустомы, накрыть стеклом посевы, или завернуть емкость с посевами эустомы в полиэтиленовый пакет для создания парникового эффекта. Посевы эустомы нужно постоянно проветривать, убирать образующийся конденсат, смачивать при необходимости из распылителя.
При температуре +21 +24 0С всходы эустомы появляются через 10-12 дней. Они очень маленькие, и нужно много времени и терпения, чтобы они окрепли. Постепенно сеянцы эустомы, с появлением второго настоящего листа, нужно начинать закаливать. Чтобы избежать заболевания черной ножкой, сеянцы эустомы многолетнией нужно периодически опрыскивать раствором фитоспорина. Чтобы сеянцы хорошо развивались, можно применить опрыскивания эпином или цирконом. Этими препаратами не стоит пренебрегать. Они повышают всхожесть семян, при малейшем полегании рассады опрыскивания цирконом также предотвращают появление черной ножки. Рассада становится крепкой и быстро идет в рост. Сеянцы эустомы пикируют в стадии 2-3 настоящих листьев в отдельные горшочки.
В грунт эустому можно высаживать, когда минует угроза заморозков. Первое время рассаду эустомы нужно притенять, чтобы она смогла адаптироваться.
Эустома предпочитает солнечные места, где она полностью раскрывает свою красоту, окультуренную почву, заправленную перегноем, подкормки минеральным удобрением, содержащим комплекс NPK с микроэлементами, поливы и опрыскивания. Эустома становится настолько популярной и пользуется большим спросом, что ее даже выращивают в промышленных оранжереях.
Из одной эустомы получается настоящий букет, который можно использовать в качестве подарка на любом торжестве. Эустома крупноцветковая прекрасно смотрится и в цветнике в групповой посадке, и в качестве солиста, а также как горшечная культура для балконов и террас.
Осенью эустому многолетнюю можно пересадить в горшок и выращивать как комнатное растение, поместив ее в прохладную светлую комнату или зимний сад. Не забывайте чаще опрыскивать эустому, и она долго сможет вас радовать своими очаровательными цветками. А весной вы можете вновь высадить эустому в открытый грунт.
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