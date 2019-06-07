Гостья из тропиков - клещевина

В последнее время около домов за городом часто можно увидеть клещевину обыкновенную. Это крупное многолетнее травянистое растение в нашем климате выращивают как однолетнее.

Клещевина обыкновенная, или рицинус относится к семейству молочайных. Ее родина – Эфиопия. Высота растения достигает 1,5-2 м в конце лета. Это раскидистый куст с крупными 5-11-лопастными листьями на длинных черешках (листья зеленые, с красноватым оттенком). Стебли у него ветвистые, прямые, полые внутри. Клещевина растет быстро, за короткий период нашего лета она успевает зацвести, дать семена, но они не вызревают в наших условиях.

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Цветки у клещевины мелкие, невзрачные, собраны в густые кистевидные соцветия на концах побегов. При этом в верхней части соцветия расположены мужские цветки, а внизу – женские.

Цветет клещевина в конце июня, а в конце лета, в сентябре у нее созревают плоды – округлые трехгнездные коробочки, покрытые маленькими шипами. Плоды ярко окрашены, окраска их может быть желтой, зеленой, розовой, красной или фиолетовой в зависимости от сорта. Семена крупные, гладкие, блестящие, овальной формы, пестро-окрашенные. Узор на семенах формой и расцветкой напоминает клеща, отсюда и название растения.

В культуре выведены сорта клещевины с декоративными бронзовыми и бордовыми листьями. Так, например, сорт Казачка, высотой до 1,3-2,5 м, имеет темные, красновато-коричневатые стебли и темно-­зеленые листья с пурпурным отливом и красными жилками. Цветки ярко­-зеленые, коробочки с семенами ярко­-красные.

Заслуживают внимания клещевина Гибсона высотой 1,2-1,8 м, с темно­-фиолетовыми листьями; клещевина кроваво-­красная, высотой до 2 м; клещевина занзибарская, высотой до 3 м, с фиолетовыми и красными листьями; клещевина камбоджийская, высотой 1,2 м, с почти черным стволом.

Размножают клещевину семенами. Их высевают в марте-­апреле в горшочки или в мае в открытый грунт. Перед посевом семена на сутки замачивают в воде. Всходы появляются через 2-3 недели. У всходов рекомендуется снимать с семядольных листочков прилипающую к ним маслянистую кожуру, которая вызывает загнивание сеянцев.

Сеянцы пикируют в отдельные горшочки по одному и помещают в умеренно-теплый парник. В начале июня растения высаживают на постоянное место. Расстояние между растениями должно быть не менее 50 см. Нельзя забывать, что семена клещевины ядовиты, в них содержится токсическое вещество рицин. Поэтому мойте руки после работы с этим растением.

Клещевина – теплолюбивое растение, хорошо растет на открытых и солнечных местах. Почвы требует рыхлые, плодородные и влажные. При наступлении первых заморозков она погибает.

Клещевина красиво выглядит как отдельное растение на газоне или в небольших группах из 3-5 экземпляров. Ее используют для посадки в центре клумбы. Кроме этого, клещевину высаживают вблизи хозяйственных построек или у стены, чтобы замаскировать их.

Источник: gazetasadovod.ru

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